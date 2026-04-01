Sonam Kapoor Son: રિયા કપૂરે શેર કરી દીધી સોનમ કપૂરના નાના દીકરાની તસવીર, સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો વાયરલ

Sonam Kapoor Son: સોનમ કપૂર અને આનંદ આહુજા બીજા દીકરાના માતા-પિતા બન્યા છે. સોનમ કપૂરના દીકરાની પહેલી તસવીર તેની માસી એટલે કે રિયા કપૂરે ઈંસ્ટાગ્રામ પર શેર કરી છે. આ ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા લાગ્યો છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 01, 2026, 11:24 AM IST
  • સોનમ કપૂરના દીકરાની તસવીર વાયરલ.
  • રિયા કપૂરની ઈંસ્ટાગ્રામ પોસ્ટ વાયરલ.
  • સોનમ કપૂરનો નાનો દીકરો છે એકદમ ક્યુટ

Sonam Kapoor Son: અભિનેત્રી સોનમ કપૂર અને આનંદ આહુજાના ઘરે 29 માર્ચ 2026 ના રોજ બીજા દીકરાનો જન્મ થયો હતો. સોનમ કપૂરે Instagram પર પોસ્ટ કરીને આ અંગે જાણકારી શેર કરી હતી. જો કે સોનમ કપૂર કે આનંદ આહુજાએ હજુ સુધી તેના દીકરાની ઝલક દેખાડી ન હતી. પરંતુ હવે સોનમ કપૂરની બહેન રિયા કપૂરે સોનમ કપુરના નાના દીકરાની પહેલી તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે. 

રિયા કપૂરે તેના Instagram અકાઉન્ટ પર એક ફોટો શેર કર્યો છે જેમાં તેના હાથમાં સોનમ કપૂરનો નાનો દીકરો છે. આ ફોટો સાથે તેણે ક્યુટ કેપ્શન પણ લખ્યું છે. આ પોસ્ટ સાથે તેણે બીજી એક પોસ્ટ પણ શેર કરી છે જેમાં અનિલ કપૂર, સુનિતા કપૂર સહિત પરિવારના દરેક સભ્યો તરફથી ખાસ મેસેજ શેર કરવામાં આવ્યો છે. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રિયા કપૂરે સોનમ કપૂરના દીકરાની તસવીર શેર કરી કે તેની સાથે જ આ તસવીર ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થવા લાગી છે.. રિયા કપૂરની આ પોસ્ટ ક્રિતી સેનન, નીના ગુપ્તા સહિતના કલાકારો પણ કોમેન્ટ કરી હ્યા છે. સોનમ કપૂરના ચાહકો પણ પોસ્ટને લાઈક કરી ફોટો પર કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે સોનમ કપૂરે 30 માર્ચે ઈંસ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ શેર કરી જાણકારી આપી હતી કે તેમના ઘરે 29 માર્ચે દીકરાનો જન્મ થયો છે. સોનમ કપૂરની આ બીજી પ્રેગ્નેન્સી હતી. સોનમ કપૂર અને આનંદ આહુજાનો એક દીકરો છે જેનું નામ વાયુ છે. સોનમ અને આનંદ આહુજાના લગ્ન 2018 માં થયા હતા. ત્યારબાદ વાયુ આહુજાનો જન્મ 2022 માં થયો હતો. હવે તેમનો પરિવાર 3 માંથી 4 નો થયો છે. વર્ષ 2026 માં તેના ઘરે બીજા દીકરાનો જન્મ થયો છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

