‘બચ્ચન મારા પિતા છે…’, પ્રભાસની ‘ધ રાજા સાબ’ ઓફર થઈ તો અભિનેત્રીએ આપ્યો આ જવાબ

The Raja Saab Riddhi Kumar: "ધ રાજા સાબ" માં અભિનેત્રી રિદ્ધિ કુમાર પણ છે, જે પહેલી વાર પ્રભાસ સાથે સ્ક્રીન સ્પેસ શેર કરી રહી છે. ફિલ્મની રિલીઝ પહેલા અભિનેત્રીએ ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે તેને આ ભૂમિકા ઓફર કરવામાં આવી ત્યારે તે એક કૌભાંડ જેવું લાગ્યું.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 09, 2026, 02:30 PM IST

The Raja Saab Riddhi Kumar: પ્રભાસની સૌથી અવેટેડ ફિલ્મ, "ધ રાજા સાબ," ઘણા સમયથી સમાચારમાં છે. દર્શકો તેની રિલીઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, જે હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ થિયેટરોમાં આવી ગઈ છે અને તેને ખૂબ પ્રશંસા મળી રહી છે. પ્રભાસના અભિનયએ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા છે. પ્રભાસ સાથે અભિનેત્રીઓ માલવિકા મોહનન અને નિધિ અગ્રવાલ પણ છે. તેની સામે બીજી એક અભિનેત્રી, રિદ્ધિ કુમાર, કાસ્ટ કરવામાં આવી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જ્યારે તેને આ ફિલ્મ ઓફર કરવામાં આવી ત્યારે તેને લાગ્યું કે તે એક કૌભાંડ છે? તેણે પોતે આ વાતનો ખુલાસો કર્યો છે.

હકીકતમાં, "ધ રાજા સાબ" ની રિલીઝ પહેલા હૈદરાબાદમાં એક પ્રમોશનલ ઇવેન્ટ યોજાઈ હતી, જ્યાં પ્રભાસની સાથે માલવિકા મોહનન અને રિદ્ધિ કુમાર પણ હાજર હતા. આ ઇવેન્ટ દરમિયાન, રિદ્ધિએ માત્ર ફિલ્મ ઓફર થવાની વાત જ નહીં, પણ પ્રભાસ ફિલ્મના સેટ પર ઘણું બધું ખાવાનું કેવી રીતે લાવશે તે પણ જણાવ્યું હતું. તેણે એમ પણ કહ્યું કે પ્રભાસ સાથે કામ કરતા કોઈપણ વ્યક્તિએ પોતાની યોગા મેટ લાવવી જોઈએ.

"અમિતાભ બચ્ચન મારા બાપ છે" – રિદ્ધિ કુમાર
હૈદરાબાદમાં આયોજિત એક પ્રમોશનલ ઈવેન્ટ દરમિયાન રિદ્ધિએ જણાવ્યું કે, "જ્યારે મને આ ફિલ્મ ઓફર કરવામાં આવી, ત્યારે મને લાગ્યું કે આ કોઈ સ્કેમ છે. મેં અગાઉ ‘રાધે શ્યામ’માં પણ કામ કર્યું હતું. જ્યારે પ્રોડ્યુસર (SKN) નો ફોન આવ્યો અને તેમણે કહ્યું કે અમે તમને પ્રભાસની સામે હીરોઈન તરીકે કાસ્ટ કરવા માંગીએ છીએ, ત્યારે મેં સહજતાથી ‘ઓકે-ઓકે’ કહ્યું. પણ જ્યારે તેમણે ભાર દઈને કહ્યું કે તેઓ ખરેખર મને કાસ્ટ કરવા માંગે છે, ત્યારે મેં મજાકમાં કહી દીધું કે ‘અમિતાભ બચ્ચન મારા બાપ છે’. મને વિશ્વાસ જ નહોતો થતો કે આ સાચો કોલ છે."

રિદ્ધિએ આગળ જણાવ્યું કે, "ત્યારબાદ મારા મેનેજરે મને સમજાવી કે મારે તેમને ગંભીરતાથી લેવા જોઈએ અને સામેથી કોલ કરવો જોઈએ. મેં ફરીથી કોલ કર્યો અને પછી ડાયરેક્ટર મારુતિ સર મુંબઈ આવ્યા, મને કહાની સંભળાવી, અમારું ફોટોશૂટ અને ઓડિશન થયું. આ ફિલ્મ માટે મેં સ્પેશિયલ તેલુગુ ભાષા પણ શીખી છે અને પોતે જ ડબિંગ કર્યું છે."

"પ્રભાસ સાથે કામ કરવું હોય તો યોગા મેટ સાથે રાખજો": રિદ્ધી કુમાર
રિદ્ધિએ પ્રભાસના વખાણ કરતા તેમના સેટ પરના અનુભવો પણ શેર કર્યા. તેમણે જણાવ્યું કે પ્રભાસ સેટ પર ખૂબ જ ખાવાનું મંગાવે છે. રિદ્ધિએ રમુજી અંદાજમાં કહ્યું, "જો તમે પ્રભાસ સાથે ફિલ્મ કરી રહ્યા હોવ, તો સાથે યોગા મેટ (Yoga Mat) ચોક્કસ રાખજો, કારણ કે સેટ પર એટલું બધું સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું આવે છે કે તમારું વજન વધવાનું નક્કી છે! તે સેટ પર દરેકને પરિવારની જેમ રાખે છે." માલવિકા અને રિદ્ધિ બંનેએ પ્રભાસ દ્વારા મોકલવામાં આવતી ચિકન બિરયાનીના ખૂબ વખાણ કર્યા હતા.

‘ધ રાજા સાબ’નું બજેટ અને કલેક્શન
વર્ષ 2026ની આ સૌથી મોટી ફિલ્મોમાંની એક ગણાય છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ‘ધ રાજા સાબ’નું બજેટ અંદાજે 400 થી 450 કરોડ રૂપિયા છે. ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર ટી.જી. વિશ્વપ્રસાદે દાવો કર્યો છે કે ફિલ્મ પહેલા જ દિવસે વિશ્વભરમાં 100 કરોડથી વધુની કમાણીનો આંકડો પાર કરી જશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે બોક્સ ઓફિસ પર આ ફિલ્મ કેવા નવા રેકોર્ડ સર્જે છે.

