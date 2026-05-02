હોમEntertainmentRaja Shivaji: બોક્સ ઓફિસ પર છવાઈ ગઈ રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજી, પહેલા દિવસે કેટલી કમાણી કરી જાણો

Raja Shivaji: બોક્સ ઓફિસ પર છવાઈ ગઈ રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજી, પહેલા દિવસે કેટલી કમાણી કરી જાણો

Raja Shivaji Box Office Collection: રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજી શુક્રવારે રિલીઝ થઈ ચુકી છે. ફિલ્મને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે તે વાત ફિલ્મની પહેલા દિવસની કમાણીને જોતાં કહી શકાય છે. ફિલ્મની કમાણી કેટલી થઈ અને ફિલ્મ કેવી છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 02, 2026, 08:34 AM IST
  • રાજા શિવાજી ફિલ્મની બોક્સ ઓફિસ કમાણી.
  • રાજા શિવાજી ફિલ્મનું બજેટ.
  • લોકોને કેવી લાગી રાજા શિવાજી ફિલ્મ ?
     

Raja Shivaji: બોક્સ ઓફિસ પર છવાઈ ગઈ રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજી, પહેલા દિવસે કેટલી કમાણી કરી જાણો

Raja Shivaji Box Office Collection: રિતેશ દેશમુખની ઐતિહાસિક ફિલ્મ રાજા શિવાજી 1 મે 2026 અને શુક્રવારે રિલીઝ થઈ ગઈ છે. રાજા શિવાજી ફિલ્મને મહારાષ્ટ્ર દિવસના ખાસ અવસર પર રિલીઝ કરવામાં આવી. રાજા શિવાજી ફિલ્મે અપેક્ષા કરતાં વધારે દમદાર શરૂઆત કરી છે. ફિલ્મના પહેલા દિવસના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનના આંકડા ચોંકાવનારા છે. 

રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજીને હિન્દી અને મરાઠી બંને ભાષામાં જોરદાર રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેના પહેલા જ દિવસે ફિલ્મના મરાઠી વર્ઝનની કમાણી 8 કરોડ રૂપિયા હતી. જ્યારે હિન્દી ફિલ્મની કમાણી 3.30 કરોડથી વધારે હતી. આમ રિતેશ દેશમુખની રાજા શિવાજી ફિલ્મની ટોટલ કમાણી 11 કરોડથી વધારે થઈ ગઈ છે. 

લોકોને કેવી લાગી રાજા શિવાજી ફિલ્મ ?

ફિલ્મનું ટ્રેલર જોયા પછી દર્શકો આ ફિલ્મ જોવા માટે આતુર હતા દર્શકોને આતુરતા પહેલા દિવસે છે સિનેમા ઘરોમાં જોવા પણ મળી. ફિલ્મને લઈને લોકોમાં ક્રેઝ હતો અને ફિલ્મ જોયા પછી લોકોએ સારો પ્રતિસાદ પણ આપ્યો છે. લોકોને રાજા શિવાજી ફિલ્મ પસંદ પડી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મને લઈને લોકો પોતાના પ્રતિભાવ આપી રહ્યા છે જે પોઝિટિવ છે. રાજા શિવાજી ફિલ્મના વખાણ પણ થઈ રહ્યા છે લોકો ફિલ્મ જોયા પછી પોતાનો અનુભવ શેર કરતા સોશિયલ મીડિયા પર લખી રહ્યા છે કે રાજા શિવાજીમાં રિતેશ દેશમુખે બેસ્ટ પર્ફોર્મન્સ આપ્યું છે. 

રાજા શિવાજીના મુખ્ય કલાકારો

રાજા શિવાજી ફિલ્મમાં રિતેશ દેશમુખ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના પાત્રમાં જોવા મળે છે. આ ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે તેનું નિર્દેશન પણ રિતેશ દેશમુખે કર્યું છે. રાજા શિવાજી ફિલ્મમાં બોલીવુડના દિગ્ગજ કલાકારો જોવા મળે છે. જેમાં જેનીલીયા દેશમુખ, અભિષેક બચ્ચન, સંજય દત્ત, વિદ્યા બાલન, બોમન ઇરાની, ભાગ્યશ્રી સહિતના કલાકારો મહત્વના પાત્રમાં જોવા મળે છે. આ ફિલ્મમાં સલમાન ખાનનો પણ સ્પેશિયલ કેમિયો છે જે લોકોને ખૂબ પસંદ પડ્યો છે. 

રાજા શિવાજી ફિલ્મનું બજેટ 

રાજા શિવાજી અત્યાર સુધીની સૌથી મોંઘી મરાઠી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ 100 કરોડના બજેટમાં બની છે. ફિલ્મ જિયો સ્ટુડિયો અને મુંબઈ ફિલ્મ કંપનીના બેનર હેઠળ બની છે. ફિલ્મને પહેલા દિવસે દર્શકોનો જે રિસ્પોન્સ મળ્યો છે તેને જોતા લાગે છે કે વિકેન્ડમાં આપેલ જોરદાર કમાણી કરશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

