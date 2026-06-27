/Raja Shivaji On OTT: ઘર બેઠા જુઓ રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજી, આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર થઈ ગઈ રિલીઝ

Raja Shivaji On OTT: રિતેશ દેશમુખની વર્ષ 2026 ની સુપરહિટ ફિલ્મ રાજા શિવાજી હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. બાયોગ્રાફિકલ હિસ્ટોરિકલ ડ્રામા ફિલ્મ રાજા શિવાજી 1 મે 2026 ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી હવે આ ફિલ્મ ઓટીટીના દર્શકો માટે સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. જો તમે રવિવારની રજામાં કોઈ નવી ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો રાજા શિવાજી જોઈ શકો છો.
રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજી
રાજા શિવાજી ફિલ્મ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના જીવન અને વિરાસત પર આધારિત ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ મે મહિનામાં રિલીઝ થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મને ઓટીટીના દર્શકો માટે સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ પર સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 10 માંથી 7.5 છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન રિતેશ દેશમુખે કર્યું છે.
કયા પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ ફિલ્મ?
રાજા શિવાજી ફિલ્મ જો તમે હજુ સુધી જોઈ નથી અને તમારે ઓટીટી પર જોવી છે તો તમે આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો. નેટફ્લિક્સ પર 26 જૂનથી રાજા શિવાજી ફિલ્મ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ હિન્દી અને મરાઠી બંને ભાષામાં જોઈ શકાય છે. રાજા શિવાજી ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવાની છે તે વાતનું ઓફિશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
રાજા શિવાજી ફિલ્મનું બજેટ અને કમાણી
રાજા શિવાજી ફિલ્મના બજેટ અને કમાણીની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મ 75 કરોડમાં બની હતી. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે લોકો તરફથી તેને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. આ ફિલ્મે 117 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી. રાજા શિવાજી ફિલ્મે સૈરાટ ફિલ્મનો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો હતો. રાજા શિવાજી અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી મરાઠી ફિલ્મ બની છે.
રાજા શિવાજી ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ
રાજા શિવાજી ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં રિતેશ દેશમુખ છે અને તેની સાથે આ ફિલ્મમાં જેનીલિયા દેશમુખ, સંજય દત્ત, વિદ્યા બાલન, ભાગ્યશ્રી, ફરદીન ખાન, અભિષેક બચ્ચન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓમાં જોવા મળે છે. આ ફિલ્મમાં સલમાન ખાનનો કેમીયો પણ છે. ફિલ્મમાં દરેક કલાકારના અભિનયના વખાણ થયા હતા.