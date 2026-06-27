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Raja Shivaji On OTT: ઘર બેઠા જુઓ રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજી, આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર થઈ ગઈ રિલીઝ

Raja Shivaji On OTT: રિતેશ દેશમુખની બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મ રાજા શિવાજી હવે ઓટીટી પર આવી ચુકી છે. જો તમે રવિવારની રજામાં પરિવાર સાથે આ ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ ફિલ્મ કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 27, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:47 AM IST
Raja Shivaji On OTT: ઘર બેઠા જુઓ રિતેશ દેશમુખની ફિલ્મ રાજા શિવાજી, આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર થઈ ગઈ રિલીઝ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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