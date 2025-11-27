Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

સુહાગરાત મનાવતા પહેલા... RJ મહવશે પલાશ મુછલ પર કર્યો કટાક્ષ ? લગ્નના દિવસે દગો આપતા પુરુષોની ઉડાવી મજાક

ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના અને સંગીતકાર પલાશ મુછલના લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા ત્યારથી લોકો સંભવિત કારણ વિશે અટકળો લગાવી રહ્યા છે. જ્યારે પલાશે દગો કર્યો હોવાના આરોપોનો સામનો કરી રહ્યો છે, ત્યારે આરજે મહવશે તેનું નામ લીધા વિના તેના પર નિશાન સાધ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:16 PM IST

Trending Photos

સુહાગરાત મનાવતા પહેલા... RJ મહવશે પલાશ મુછલ પર કર્યો કટાક્ષ ? લગ્નના દિવસે દગો આપતા પુરુષોની ઉડાવી મજાક

ભારતીય ક્રિકેટ સ્ટાર સ્મૃતિ મંધાના અને બોલીવુડ સંગીતકાર પલાશ મુછલના લગ્ન સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. 23 નવેમ્બરના રોજ યોજાનાર લગ્ન મુલતવી રાખવાનું સત્તાવાર કારણ સ્મૃતિના પિતાનું ખરાબ સ્વાસ્થ્ય હતું, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર કંઈક અલગ જ ચાલી રહ્યું છે. 

પલાશ સાથે જોડાયેલી એક કથિત ચેટ વાયરલ થઈ હતી, જેના કારણે અટકળો શરૂ થઈ હતી. જ્યારે બંને પરિવારે કોઈ પુષ્ટિ આપી નથી, લોકો દાવો કરી રહ્યા છે કે પલાશે સ્મૃતિ સાથે દગો કર્યો છે. અફવાઓની આ ધમાલ વચ્ચે આરજે મહવશે હવે એક વીડિયો સાથે વધુ ચર્ચા જગાવી છે જે ઘણા યુઝર્સ માને છે કે પલાશ મુચ્છલને ટાર્ગેટ બનાવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આરજે મહવશે પલાશ મુછલ પર કટાક્ષ કર્યો

વીડિયોમાં, તે મજાકમાં શરૂઆત કરે છે, "મર્દ ભી ના બડી હી પ્યારી ચીઝ હોતી હૈ, જબ પૂછો તો સિંગલ હોતા હૈ... દેખો ભાઈ, મૈં સચ ઔર જૂઠ નહીં જાનતી, લેકિન મેરે શાદી કે વક્ત ના મૈં અપના દુલ્હા ઈન્ટરનેટ પે 1 હપ્તે પહલે લોન્ચ કર દુંગી."

આરજે મહવશે કટાક્ષ કર્યો

તે આગળ કહે છે, "મેરા વાલા જીસકે ભી DM મેં સુહાગરાત મના રહા હોગા ના, લડકિયોં તુમ ઉસકે સ્ક્રીનશૉટ પબ્લિક કર દેના, વરના મુઝે ભdજ દો, મૈં ઉનહેં પબ્લિક કર દૂંગી... મૈં બસ શાંતિ સે જાના ચાહતી હૂં... તુમ લોગોને સબકુછ ફાડકર રખ દિયા હે. બસ શાદી સે પહેલે મુઝે બતા દેના. સુહાગરાત સે પહેલે તક ભી બતા દોગે તો ચલેગા. બસ બતા દેના."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahvash (@rj.mahvash)

સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલના લગ્ન

જો કે તેનો ટોન રમૂજી હતો, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે તરત જ આ બાબતને જોડી દીધી અને કહ્યું કે આ વાત ચોક્કસપણે પલાશ વિશે હતી. સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલ 23 નવેમ્બરે લગ્ન કરવાના હતા. શરૂઆતમાં અહેવાલોમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સ્મૃતિના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાની તબિયત ખરાબ હોવાથી લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. તેમને હવે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે અને તેમની તબિયત સ્થિર હોવાનું કહેવાય છે. પલાશને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, તેને રજા આપવામાં આવી છે અને તે ઘરે પાછો ફર્યો છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
RJ MahvashPalaash MuchhalRJ Mahvash VideoSmriti Mandhana

Trending news