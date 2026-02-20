Toxic Teaser Video: હૃદયના ધબકારા વધારી દે તેવું છે ટોક્સિક ફિલ્મનું ટીઝર, ફિલ્મમાં યશ જોવા મળશે સૌથી ખૂંખાર અવતારમાં
Toxic Teaser: કેજીએફ ફેમ સુપરસ્ટાર યશનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ખૂંખાર અવતાર લોકોને ટોક્સિક ફિલ્મમાં જોવા મળશે. યશની ફિલ્મ ટોક્સિકનું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ટીઝર રિલીઝ થતાં જ સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગયું છે. ફિલ્મના ટીઝર સાથે ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ કંફર્મ કરી દેવામાં આવી છે.
- ટોક્સિક ફિલ્મનું ટીઝર જોઈને લાગે છે કે લોકો કેજીએફ ફેમ યશને ભુલી જશે.
- ટોક્સિક ફિલ્મના ટીઝરમાં યશ અત્યાર સુધીના સૌથી ખુંખાર અવતારમાં જોવા મળે છે.
- બોક્સ ઓફિસ પર યશ સાથે ટકરાશે ધુરંધર 2.
Toxic Teaser: છેલ્લા ઘણા સમયથી એક્શન ફિલ્મોનો ક્રેઝ લોકોમાં વધ્યો છે. કેજીએફ, એનિમલ, ધુરંધર સહિતની ફિલ્મોએ બોક્સઓફિસ પર રેકોર્ડ બ્રેક કમાણી કરી છે. લોકોને ધમાકેદાર એક્શનથી ભરપુર ફિલ્મો જોવી પસંદ છે. આવી જ એક દમદાર એક્શન ફિલ્મ માર્ચ મહિનામાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. અહીં વાત થઈ રહી છે કન્નડ સુપરસ્ટાર યશની આગામી ફિલ્મ ટોક્સિકની. ટોક્સિક ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે જ તેની રિલીઝ ડેટ કંફર્મ થઈ ગઈ છે.
કેજીએફ ફિલ્મમાં લોકોને એક્ટર યશનો ખુંખાર અવતાર જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ ટોક્સિક ફિલ્મનું ટીઝર જોઈને લાગે છે કે લોકો કેજીએફ ફેમ યશને ભુલી જશે અને 19 માર્ચ પછી યશ તેની ટોક્સિક ફિલ્મના કારણે ઓળખાશે. ટોક્સિક ફિલ્મના ટીઝરમાં યશ અત્યાર સુધીના સૌથી ખુંખાર અવતારમાં જોવા મળે છે. જો કે આ ફિલ્મમાં યશનો નવો લુક પણ જોવા મળશે.
ટોક્સિક ફિલ્મ રિલીઝ ડેટ
યશની ફિલ્મ ટોક્સિકનું ટીઝર રિલીઝ થતા જ તેના ચાહકોએ ફિલ્મના વખાણ કરવાનું શરુ કરી દીધું છે. ટીઝરને ગણતરીની કલાકોમાં લાખો લોકોએ જોઈ લીધું છે. ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ 19 માર્ચ છે. 19 માર્ચે ફિલ્મ દુનિયાભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. ટોક્સિક ફિલ્મમાં યશના કેરેક્ટરનું નામ રાયા છે અને તે પોતાના દુશ્મનનો ભયંકર રીતે ખતમ કરતો જોવા મળે છે. જો 19 માર્ચનો દિવસ ખાસ બનવાનો છે કારણ કે આ દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર યશની ફિલ્મ ટોક્સિકની સાથે રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2 પણ રિલીઝ થવાની છે.
ટોક્સિક ફિલ્મનું બજેટ
ટોક્સિક ફિલ્મ એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ છે. ફિલ્મનું નિર્દેશન ગીતુ મોહનદાસે કર્યું છે. ફિલ્મના બજેટની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મ 600 કરોડના ખર્ચે બની હોવાનું ચર્ચાય છે. આ ફિલ્મ કન્નડ અને અંગ્રેજી ભાષામાં એક સાથે શૂટ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મને હિંદી સહિત મલયાલમ, તેલુગૂ અને તમિલ ભાષામાં ડબ કરી રિલીઝ કરવામાં આવશે. ટોક્સિક ફિલ્મથી યશ બોક્સ ઓફિસ પર ચાર વર્ષ પછી એન્ટ્રી કરશે. છેલ્લે યશ કેજીએફ 2 માં જોવા મળ્યો હતો.
ટોક્સિક ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટ
બિગ બજેટ એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ ટોક્સિકમાં સુપરસ્ટાર યશ સાથે લેડી સુપરસ્ટાર નયનતારા, બોલીવુડ સ્ટાર કિયારા અડવાણી, હુમા કુરેશી, તારા સુતારિયા અને રુક્મણી વસંત જોવા મળશે. આ સિવાય અક્ષય ઓબેરોય, સુદેવ નાયર, અમિત તિવારી સહિતના કલાકારો પણ ફિલ્મમાં મહત્વપૂર્ણ રોલમાં જોવા મળશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે કેજીએફ 2 બાદ યશની ફિલ્મ ટોક્સિક આગામી મહિનામાં રિલીઝ થશે. આ ઉપરાંત યશ રણબીર કપૂર સાથે ફિલ્મ રામાયણમાં જોવા મળશે. રામાયણ પણ બિગ બજેટ ફિલ્મ છે જેમાં યશ રાવણના રોલમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ આ વર્ષે દિવાળી પર રિલીઝ થશે.
