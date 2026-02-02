Prev
Rohit Shetty Case: ફિલ્મ નિર્દેશક રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર ફાયરિંગ મામલે લોરેન્સ બિશ્નોઈનું નામ ચર્ચામાં, 4 લોકોની ધરપકડ

Rohit Shetty Case: ફિલ્મ ઈંડસ્ટ્રીમાં ફરી એકવાર લોરેન્સ બિશ્નોઈનું નામ ચર્ચામાં છે. મુંબઈમાં ફિલ્મ નિર્દેશક રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર થયેલા ફારયિંગ મામલે પોલીસે 4 લોકોની ધરપકડ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે અને સાથે જ એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ છે જેમાં આ ઘટનાની જવાબદારી લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ દ્વારા લેવામાં આવી છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:02 AM IST

Rohit Shetty Case: શનિવારે મોડી રાત્રે ફિલ્મ નિર્દેશક રોહિત શેટ્ટીના મુંબઈ સ્થિત ઘર પર અનેક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મામલાને ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે તુરંત જ કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી હતી. આ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર રવિવારે પુણે પોલીસ દ્વારા આ મામલે 4 લોકોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર હુમલો કરનાર લોકોએ રોહિત શેટ્ટીના જુહુ સ્થિત ઘર પર પાંચ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. ફાયરિંગ મામલે પોલીસ સૂત્રોનું જણાવવું છે કે હુમલો કરનાર બાઈક પર આવ્યા હતા. તેમણે બાઈક ઘરથી થોડી દુર પાર્ક કરી શેટ્ટી ટાવરના પહેલા ફ્લોર પર ફાયરિંગ કર્યું. જે જગ્યાએ ગોળી ચાલી તે રોહિત શેટ્ટીના ઘરનો જિમ એરિયા છે. ફાયરિંગ કરી આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. 

આ ઘટના મામલે ફરી એક વખત લોરેન્સ બિસ્નોઈ ગેંગ નું નામ પણ ચર્ચામાં છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર થઈ હતી અને તેનો સ્ક્રીન શોટ ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ પોસ્ટમાં રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર જે ફાયરિંગ થયું છે તેની જવાબદારી લોરેન્સ ગેંગે લીધી છે. આ પોસ્ટ શુભમ લોંકર આરઝુ બિશ્નોઈ નામના એકાઉન્ટ પરથી કરવામાં આવી હતી. 

જે પોસ્ટ વાઇરલ થઈ રહી છે તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે મુંબઈમાં ડાયરેક્ટર રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર જે ફાયરિંગ થયું છે તેની જવાબદારી લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ લે છે. પોસ્ટમાં એવું પણ લખવામાં આવ્યું છે કે આ તો એક ટ્રેલર હતું. જો હજુ પણ તે સુધરશે નહીં તો બીજી ગોળી બેડરુમમાં ઘુસી છાતી પર મારવામાં આવશે. સાથે જ આ પોસ્ટમાં બોલીવુડને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે જે લોકો લાઈનમાં છે તે લોકો સમયસર સુધરી જાય નહીંતર તેમની હાલત બાબા સિદ્દીકી કરતા પણ ખરાબ થશે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે બોલીવુડ સ્ટાર્સ સાથે આ પ્રકારની ઘટના છેલ્લા ઘણા સમયથી બની રહી છે. જેમાં સૌથી પહેલા સલમાન ખાનના બ્રાંદ્રા સ્થિત ઘર ગેલેક્સીની બહાર ફાયરિંગ થયું હતું. થોડા સમય પહેલા દિશા પટ્ટણીના ઘરની બહાર પણ ફાયરિંગ થયું હતું. જો કે આ ઘટનાની જવાબદારી ગોલ્ડિ બરાડે લીધી હતી. અને હવે રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ફાયરિંગ થયું છે. 

કોણ છે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ?

લોરેન્સ બિશ્નોઈ કુખ્યાત ગેંગસ્ટર છે. જેની ગેંગ હત્યા, છેતરપિંડી અને દરેક પ્રકારની હિંસાત્મક ગતિવિધિમાં સંડોવાયેલી છે. આ ગેંગના હિટ લિસ્ટમાં સલમાન ખાનનું નામ કાલા હરણના શિકાર પછીથી છે. આ ગેંગનું નામ અવારનવાર બોલીવુડ સ્ટારને મળતી ધમકીઓમાં આવે છે. સલમાન ખાનને મળતી ધમકીઓ બાદ તેમને મુંબઈ પોલીસે વાય પ્લસ કેટેગરીની સુરક્ષા આપી છે અને તેના ઘરની બાલકનીમાં બુલેટપ્રુફ ગ્લાસ લગાડી દેવામાં આવ્યા છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

