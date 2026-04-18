Cursed Movie: હોલીવુડની આ ફિલ્મ ગણાય છે શ્રાપિત, નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે રોઝમેરીની ડરામણી સ્ટોરી
Cursed Movie: હોરર ફિલ્મો વિશે તો તમે ઘણું સાંભળ્યું હશે. પરંતુ શું તમે એવી ફિલ્મ વિશે ખબર છે જેને હોલીવુડની શ્રાપિત હોરર ફિલ્મ ગણવામાં આવે છે ? આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર ઉપલબ્ધ છે. ફિલ્મ એટલી ડરામણી છે કે જોતાં જોતાં ભલભલાં લોકોને પરસેવો વળી જાય.
Cursed Movie: ઓટીટી પર લોકોને હોરર ફિલ્મો જોવી વધારે પસંદ હોય છે. જો તમે હોરર ફિલ્મ જોવાના શોખીન છો તો તમને આજે એવી એક ફિલ્મ વિશે જણાવીએ જેને જોતા જોતા ખરેખર પરસેવો વળી જશે. આ ફિલ્મ વિશે એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે હોલીવુડની આ હોરર ફિલ્મ શ્રાપિત છે. આ ફિલ્મ જે લોકોએ બનાવી હતી તે લોકો સાથે ફિલ્મ રિલીઝ થયાની સાથે જ અણધારી ઘટનાઓ બનવા લાગી. જેના કારણે આ ફિલ્મ શ્રાપિત હોવાનું લોકો માનવા લાગ્યા. આ ફિલ્મ કઈ છે અને ફિલ્મ બનાવનાર લોકો સાથે કેવી ઘટનાઓ બની ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
હોરર ફિલ્મ રોઝમેરીઝ બેબી
જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તે હોલીવુડની હોરર ફિલ્મ રોજમેરીઝ બેબી છે. આ ફિલ્મ 1968 માં રિલીઝ થઈ હતી. પરંતુ ફિલ્મ જોનારા લોકોનું કહેવું છે કે આ ફિલ્મથી વધારે ડરામણી ફિલ્મ આજ સુધી આવી નથી. આજે પણ આ ફિલ્મ જોતા જોતા પરસેવો વળી જાય. આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાય છે. રોઝમેરીઝ બેબી ફિલ્મની સ્ટોરી એક કપલ આસપાસ ફરે છે. આ કપલ લગ્ન પછી પોતાનું નવું જીવન શરૂ કરવા માટે એક અપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ થાય છે. આ ઘરમાં રહેવા આવ્યા પછી તેમની સાથે વિચિત્ર ઘટનાઓ બનવા લાગે છે.
રોજમેરીની એક ફ્રેન્ડનું અચાનક મોત થઈ જાય છે અને પછી તેના જીવનમાં તેના પાડોશીઓ દખલ દેવા લાગે છે. આ બધું જ થતું હોય ત્યારે રોઝમેરી પ્રેગનેટ થાય છે અને તેને અનુભવ થવા લાગે છે કે તેની સાથે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે. ફિલ્મની સ્ટોરી આગળ વધે છે ત્યારે રોઝમેરી સાથે જે ઘટનાઓ બને છે તે કોઈ પણ વ્યક્તિના મનમાં ડર ઉભો કરી દે તેવી છે. રોઝમેરી સાથે આગળ શું થાય છે તે જાણવા માટે નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ જુઓ.
શા માટે શ્રાપિત ગણાય છે આ ફિલ્મ ?
રોજમેરીઝ બેબી એક એવી ફિલ્મ છે જેની સાથે કેટલીક વિચિત્ર ઘટનાઓ જોડાયેલી છે. આ ઘટનાઓના કારણે ફિલ્મને શ્રાપિત કહેવામાં આવે છે. આ ફિલ્મ અંગેના જે રિપોર્ટ્સ છે તે અનુસાર ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી ફિલ્મના મ્યુઝિક કમ્પોઝર અચાનક જ કોમામાં સરી પડ્યા હતા અને પછી તેનું મૃત્યુ થઈ ગયું. આ ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર ને ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી હેટ મેલ આવવા લાગ્યા હતા. એટલું જ નહીં ફિલ્મના ડાયરેક્ટરની પ્રેગનેન્ટ પત્નીની કોઈએ ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી નાખી હતી. આ ઘટનાઓ બન્યા પછી લોકોના મનમાં એવી ધારણા બેસી ગઈ કે આ ફિલ્મ જ શ્રાપિત છે.
રોજમેરીઝ બેબી ફિલ્મ શ્રાપિત છે કે નહીં તે તો લોકોની ધારણાની વાત છે પરંતુ જો તમને ડરામણી ફિલ્મો જોવાનો શોખ છે તો નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ જુઓ. આ ફિલ્મ ને આઈએમડીબી પર 8 નું રેટિંગ મળ્યું છે. આ ફિલ્મ હોરર જોનર બેસ્ટ ફિલ્મ ગણાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
