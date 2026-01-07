Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

રૂબીએ કડકડતી ઠંડીમાં વધારી દીધું ઇન્ટરનેટનું ટેમ્પરેચર, બિકીની પહેરીને પાણીમાં લગાવી આગ, જુઓ ફોટો

Rubina Dilaik Photo: ફરી એકવાર, રૂબીના દિલૈકના ફોટાએ ઇન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. રૂબીનાએ તેની જાપાન ટ્રીપની તસવીરો શેર કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:45 PM IST

Trending Photos

રૂબીએ કડકડતી ઠંડીમાં વધારી દીધું ઇન્ટરનેટનું ટેમ્પરેચર, બિકીની પહેરીને પાણીમાં લગાવી આગ, જુઓ ફોટો

Rubina Dilaik Photo: બિગ બોસ વિજેતા અને જાણીતી ટીવી અભિનેત્રી રૂબીના દિલૈક આજે નાના પડદા પર સૌથી વધુ કમાણી કરતી અભિનેત્રીઓમાંની એક છે. રૂબીના તેના વ્યાવસાયિક જીવનની સાથે સાથે તેના અંગત જીવન માટે પણ હેડલાઇન્સ બનાવે છે.

રૂબીના સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ

Add Zee News as a Preferred Source

તેના કામની સાથે, રૂબીના સોશિયલ મીડિયા પર પણ ખૂબ એક્ટિવ છે. રૂબીના ઘણીવાર તેના ફોટોશૂટના ફોટા અને વીડિયો તેના ચાહકો સાથે શેર કરે છે, જે તેના ચાહકોને ગમે છે.

ફોટાએ ઇન્ટરનેટનું ટેમ્પરેચર વધાર્યું

હવે, ફરી એકવાર, રૂબીના દિલૈકના ફોટાએ ઇન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. રૂબીનાએ તેની જાપાન ટ્રીપની તસવીરો શેર કરી છે. આ ફોટામાં, તે ખૂબ જ ગ્લેમરસ અને સિઝલિંગ લાગી રહી છે.

ગુલાબી સ્વિમસૂટમાં રૂબીના

રૂબીના દિલૈક તેના પતિ અભિનવ શુક્લા અને કેટલાક નજીકના મિત્રો સાથે આ ટ્રીપ પર ગઈ હતી. ફોટામાં, તમે રૂબીનાને ગુલાબી રંગના સ્વિમસ્યુટમાં જોઈ શકો છો. તે પાણી અને પર્વતો બંનેનો આનંદ માણતી જોઈ શકાય છે.

 

સુંદર ધોધનું આકર્ષણ

આ ફોટામાં સુંદર ધોધ રૂબીનાની સુંદરતામાં વધારો કરે છે.

સિઝલિંગ અવતાર

રૂબીનાના આ ફોટા ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ચાહકો અભિનેત્રીના સિઝલિંગ અવતારને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.

ચાહકોની પ્રશંસા

યુઝર્સ તેના પર ખૂબ ટિપ્પણીઓ અને પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Rubina DilaikRubina Dilaik photosGujarati Newsentertainment newsbikini photoRubina Dilaik Viral Photosરૂબીના દિલૈકેરૂબીના દિલૈકે ફોટાગુજરાતી સમાચારમનોરંજન સમાચારબિકીની ફોટોરૂબીના દિલૈકે વાયરલ ફોટા

Trending news