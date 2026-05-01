Kartavya: નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે સૈફ અલી ખાનની ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મ કર્તવ્ય, 3 વર્ષના ઈંતેઝાર પછી મળી રિલીઝ ડેટ
Kartavya Film On OTT: શાહરુખ ખાનના રેડ ચીલી બેનર હેઠળ બનેલી સૈફ અલી ખાન અને રસીકા દુગ્ગલની ફિલ્મ કર્તવ્ય મે મહિનામાં ઓટીટી પર રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ છેલ્લા 3 વર્ષથી અટકેલી હતી. અંતે હવે મે મહિનામાં ફિલ્મને ઓટીટી પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવશે.
- સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ કર્તવ્યની રિલીઝ ડેટ.
- આ ફિલ્મ સાથે શાહરુખ ખાન પણ જોડાયેલો છે.
- સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ સિનેમા ઘરના બદલે ડાયરેક્ટ ઓટીટી પર.
Trending Photos
Kartavya Film On OTT: ફરી એક વખત ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર સૈફ અલી ખાનના દમદાર અભિનય કરતો જોવા મળશે. ટૂંક સમયમાં જ સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ કર્તવ્ય ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવાની છે. સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ કર્તવ્ય એ ફિલ્મ છે જેના વિશે લોકોએ તો માની લીધું હતું કે આ ફિલ્મ હવે ક્યારે જોવા નહીં મળે પરંતુ 3 વર્ષ પછી કર્તવ્ય ફિલ્મને રિલીઝ ડેટ મળી ગઈ છે. મે મહિનામાં જ આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવશે.
કર્તવ્ય ફિલ્મ ક્રાઈમ થ્રીલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું પ્રોડક્શન રેડ ચીલી એન્ટરટેનમેન્ટ બેનર હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે. રેડ ચીલી બેનર શાહરુખ ખાનનું production house છે. એટલે કે આ ફિલ્મ સાથે શાહરુખ ખાન પણ જોડાયેલો છે. સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ સિનેમા ઘરના બદલે હવે ડાયરેક્ટ ઓટીટી પર રિલીઝ થવાની છે
નેટફ્લિક્સ દ્વારા તાજેતરમાં જ તેના અપકમિંગ મુવી લીસ્ટમાં કર્તવ્યનું પોસ્ટર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. નેટફ્લિક્સ પર સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ 15 મેથી સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. કર્તવ્ય ફિલ્મમાં સૈફ અલી ખાન ઉપરાંત રસીકા દુગ્ગલ, ઝાકીર હુસેન અને સંજય મિશ્રા મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે.આ ફિલ્મથી સૌરભ દ્વિવેદી પણ એક્ટિંગમાં ડબ્યુ કરવા જઈ રહ્યા છે. કર્તવ્ય ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવાની છે તે અંગે રેડ ચીલીઝ એન્ટરટેનમેન્ટ તરફથી પણ સત્તાવાર ઘોષણા કરવામાં આવે છે.
સૈફ અલી ખાનના વર્ક ફ્રંટની વાત કરીએ તો નેટફ્લિક્સ પર આવનાર કર્તવ્ય ફિલ્મ સિવાય હમ હિન્દુસ્તાની ફિલ્મમાં પણ તે જોવા મળશે. આ ફિલ્મ પણ નેટફ્લિક્સની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ છે. આ બે ફિલ્મો સિવાય સૈફ અલી ખાન અક્ષય કુમાર સાથે હૈવાન ફિલ્મમાં પણ જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે