દર અઠવાડીયે 1000 રુપિયા આપીશ, તેના બદલે મને 10 Kiss કરવાની... જ્યારે સૈફ અલી સામે પ્રોડ્યુસરે પૈસા માટે રાખી શરત

Saif Ali Khan: સૈફ અલી ખાને તાજેતરના એક ઈન્ટરવ્યુમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. તેણે જણાવ્યું કે જ્યારે તેના કરિયરની શરુઆત હતી ત્યારે 1000 રુપિયા કમાવા માટે તેને એક મુશ્કેલ સ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું. આ ઘટના શું હતી ચાલો જાણીએ.
 

Saif Ali Khan: સેફ અલી ખાન 90 ના દાયકા થી અત્યાર સુધી બોલીવુડમાં છવાયેલો છે. આજે સેફ અલી ખાનની ગણતરી ભારતના ટોપ હાઈએસ્ટ પેડ એક્ટરમાં થાય છે. સૈફ અલી ખાનની માતા શર્મિલા ટાગોર પણ તેમના જમાનાના ટોપ એક્ટ્રેસ હતા. બોલીવુડની ટોપ એક્ટ્રેસનો દીકરો હોવા છતાં શરૂઆતના સમયમાં સૈફ અલી ખાનને સ્ટ્રગલ કરવી પડી હતી અને વિચિત્ર લોકો સાથે ડીલ પણ કરવી પડી હતી. ચર્ચાઓ એવી પણ થાય છે કે સૈફ અલી ખાનને તેની ડબ્યુ ફિલ્મમાંથી પણ કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેમ છતાં સૈફ અલીખાને મહેનત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને પોતાના કરિયરને સફળ બનાવ્યું. 

હાલ સૈફ અલી ખાન અક્ષય કુમાર સાથે તેની આગામી ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહ્યો છે. સૈફ અલી ખાન આજે તો સફળ એક્ટર છે પરંતુ જ્યારે તેની કારકિર્દીની શરૂઆત હતી ત્યારે તેને પણ કેટલાક કડવા અનુભવો થયા છે. સૈફ અલી ખાને એક મુલાકાત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે એક વખત એક પ્રોડ્યુસરે તેની સામે પૈસા માટે વિચિત્ર ડિમાન્ડ કરી હતી. 

આજે એક ફિલ્મ માટે કરોડો રૂપિયાની ફીસ લેતા સૈફ અલી ખાનને એક સમયે એક અઠવાડિયું કામ કરવાના 1,000 મળતા હતા. આ સમયે તે સેકન્ડ અને થર્ડ લીડ તરીકે પણ કામ કરી લેતો. જ્યારે સૈફ અલી ખાનની કારકિર્દીની શરૂઆત હતી ત્યારે એક પ્રોડ્યુસરે પૈસા માટે તેની સામે વિચિત્ર ડિમાન્ડ રાખી હતી. સૈફ અલી ખાન એ જણાવ્યું હતું કે પ્રોડ્યુસરે તેને કહ્યું હતું કે કે દર અઠવાડિયે તેને 1000 રૂપિયા આપે ત્યારે સૈફ અલી ખાને તેના ગાલ પર 10 કિસ કરવાની. 

સૈફ અલી ખાન નવાબ ખાનદાનમાંથી આવે છે તેમ છતાં તેને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આ પ્રકારના વિચિત્ર અનુભવોમાંથી પસાર થવું પડ્યું. સેફ અલી ખાન એ વધુમાં જણાવ્યું કે ફિલ્મોમાં મુખ્ય ભૂમિકા મળે તે પહેલા તેણે અલગ અલગ પ્રકારના દરેક રોલ કર્યા છે. તેમાંથી કેટલીક ફિલ્મો ચાલી અને કેટલીક ફ્લોપ થઈ. 90 નો દાયકો તેના માટે નેટ પ્રેક્ટિસ જેવો હતો. તે સમયે કારકિર્દીમાં તેણે જે ભૂલ કરી તેનાથી શીખ લીધી અને ધીરે ધીરે સફળતા મળી. 

સૈફ અલી ખાન એ જણાવ્યું હતું કે તે હજી પણ પોતાના કરિયરના શરૂઆતના 20 વર્ષોમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મો જોવે છે અને ચેક કરે છે કે તે પોતાના કરિયરમાં કેટલો આગળ વધ્યો અને તેનો ગ્રોથ કેવો થયો છે. જણાવી દઈએ કે 1993 માં ફિલ્મ પરંપરા થી સૈફ અલી ખાનને ડેબ્યૂ કર્યું હતું. છેલ્લે સેફ અલી ખાન જ્વેલ થીફ ફિલ્મમાં જોવા મળ્યો હતો. હવે તે અક્ષય કુમાર સાથે ફિલ્મ હેવાનની શૂટિંગ કરી રહ્યો છે. આ ફિલ્મના ડાયરેક્ટર પ્રિયદર્શન છે.
 

