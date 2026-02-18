Prev
Salim Khan Health Update: પિતાની હાલતને લઈ સલમાન ખાન ચિંતામાં, સલીમ ખાનની તબિયતને લઈ ડોક્ટરે આપી હેલ્થ અટડેટ

Salim Khan Health Update: બોલીવુડના સફળ સ્ક્રિપ્ટ રાઈટર અને એક્ટર સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાનની તબિયત લથડી છે. તેઓ હાલ મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેમના સ્વાસ્થ્યને લઈ ખાન પરિવારમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. સલીમ ખાન વિશે ડોક્ટર્સે શું કહ્યું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:04 AM IST

Salim Khan Health Update: પિતાની હાલતને લઈ સલમાન ખાન ચિંતામાં, સલીમ ખાનની તબિયતને લઈ ડોક્ટરે આપી હેલ્થ અટડેટ

Salim Khan Health Update: મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં સલમાન ખાન સહિત ખાન પરિવારના લોકોની અવરજવર વધી છે. તેનું કારણ છે કે મંગળવારથી હોસ્પિટલમાં 90 વર્ષીય સલીમ ખાનને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. સલમાન ખાન સહિત પરિવારના સભ્યો હાલ ચિંતામાં જોવા મળી રહ્યા છે. સલીમ ખાનની તબિયત અચાનક ખરાબ થતા તેમને હોસ્પિટલમાં વધુ સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર હોસ્પિટલમાં સલીમ ખાનને આઈસીયુમાં રાખવામાં આવ્યા છે. 

સલમાન ખાન કે તેના પરિવાર તરફથી સલીમ ખાનની તબિયત મામલે કોઈ નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી પરંતુ હોસ્પિટલના ડો પાર્કર દ્વારા મીડિયાને આપવામાં આવેલી જાણકારી અનુસાર મંગળવારે સલીમ ખાનને તેમના ફેમેલી ડોક્ટર ઈમરજન્સીમાં હોસ્પિટલ લાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને આઈસીયૂમાં શિફ્ટ કરી સારવાર શરુ કરવામાં આવી છે. સલીમ ખાનના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત વધુ જાણકારી પરિવારની સહમતિ બાદ જાહેર કરવામાં આવશે. હાલ સલીમ ખાનની તબિયત સ્થિર છે તેવું ડોક્ટરોનું જણાવવું છે. 

મહત્વપૂર્ણ છે કે 90 વર્ષીય સલીમ ખાન મંગળવારથી લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. ત્યારથી જ લીલાવતી હોસ્પિટલમાં સલમાન ખાન, અતુલ અગ્નિહોત્રી, અલવીરા ખાન, અર્પિતા ખાન, આયુષ શર્મા સહિત પરિવારના સભ્યોની અવરજવર વધી છે. સલીમ ખાનની મુલાકાત લેવા માટે અરબાઝ ખાન, શૂરા ખાન, અરહાન ખાન પણ પહોંચ્યા હતા. 

સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાને 24 નવેમ્બર 2025 ના રોજ પરિવાર સાથે પોતાનો 90 મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો. સલીમ ખાન બોલીવુડના સફળ અને લોકપ્રિય સ્ક્રીનપ્લે રાઈટર છે. જેમની જોડી પ્રખ્યાત લેખક જાવેદ અખ્તર સાથે જાણીતી હતી. તેમની જોડીએ બોલીવુડને શોલે, ઝંઝીર, હાથી મેરે સાથી, મિસ્ટર ઈંડિયા સહિતની સુપરહિટ ફિલ્મોની ભેટ આપી છે. 
 

