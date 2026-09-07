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Isha Rikhi: બાદશાહ આગળ વધી ગયો છે, સલમાન ખાને ઈશા રિખીની મૂવ ઓન થવાની આપી સલાહ

Salman Khan Advice to Isha Rikhi: બાદશાહ સાથે ડિવોર્સ થયા પછી ઈશા રિખી બિગ બોસ 20 માં પહોંચી છે. બિગ બોસ હાઉસમાં એન્ટ્રી કરવાની સાથે જ સલમાન ખાને ઈશાને મૂવ ઓન કરવાની સલાહ આપી દીધી છે અને કહી દીધું છે કે બાદશાહ આગળ વધી ગયો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 07, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:55 AM IST
Isha Rikhi: બાદશાહ આગળ વધી ગયો છે, સલમાન ખાને ઈશા રિખીની મૂવ ઓન થવાની આપી સલાહ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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