/Isha Rikhi: બાદશાહ આગળ વધી ગયો છે, સલમાન ખાને ઈશા રિખીની મૂવ ઓન થવાની આપી સલાહ

Salman Khan Advice to Isha Rikhi: પંજાબી એક્ટ્રેસ અને રેપર બાદશાહની એક્સ વાઈફ ઈશા રિખી બિગ બોસ 20 માં પહોંચી છે. Bigg boss 20 ના પ્રીમિયર પર ઈશા રિખી એ પોતાની પર્સનલ લાઈફ વિશે ખુલાસા કર્યા હતા. તેણે કહ્યું હતું કે બાદશાહથી અલગ થયા પછી તેનો વિશ્વાસ તૂટી ગયો જેના કારણે તેણે આ પગલું ભરવું પડ્યું.
પંજાબી એક્ટ્રેસ મોડેલ ઈશા રિખી
Bigg boss 20 માં આ વખતે અલગ અલગ કન્ટેસ્ટન્સ સાથે પંજાબી એક્ટ્રેસ મોડેલ ઈશા રિખી પણ પહોંચી છે. ઈશા રિખી એ થોડા સમય પહેલા જ રૈપર બાદશાહ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ લગ્નના 5 મહિનામાં જ બંનેએ આપસી સહમતિથી ડિવોર્સ થયા હોવાની જાહેરાત કરી હતી. ડિવોર્સ પછી ઈશા રિખી પહેલી વખત કોઈ રિયાલિટી શોમાં પહોંચી છે. હવે લોકોની નજર એ વાત પર હશે કે બિગ બોસ હાઉસમાં ઈશા પોતાના લગ્ન અને બાદશાહ સંબંધિત કેવા ખુલાસા કરશે. જોકે તેની શરૂઆત ઈશા રિખી એ પ્રીમિયરથી જ કરી દીધી છે.
લગ્ન પછી વિશ્વાસ તૂટી ગયો
બીગ બોસ 20 ના પ્રીમિયરમાં ઈશા રિખી એ પોતાના તૂટેલા લગ્ન વિશે વાત કરી હતી. તેને કહ્યું હતું કે તેણે લગ્ન બચાવવાના પ્રયત્ન કર્યા હતા. તે લગ્ન કરવાની લઈને પણ સિરિયસ હતી અને લગ્ન પછી પણ સીરીયસ હતી પરંતુ તેનો વિશ્વાસ તૂટી ગયો. ઈશા રિખીએ એવું પણ જણાવ્યું કે તેણે તેની લાઇફમાં ઘણું બધું સહન કર્યું. ઈશા રિખી એ કહ્યું કે તેને ખબર પણ ન પડી કે તે પોતાની જ લાઇફમાં સાઈડ કેરેક્ટર ક્યારે બની ગઈ.
જૂની વાતોને ભૂલીને લાઇફમાં આગળ વધી જવું
ઈશા રિખી એ સલમાન ખાનને એવું પણ જણાવ્યું કે તે બિગ બોસ 20 માં એટલા માટે જ આવી છે કે તે પોતાના પાસ્ટમાંથી બહાર આવી શકે. ઈશા રિખી એ એવું પણ જણાવ્યું કે તેને આગળ વધવા માટે કોઈના નામની કે કોઈની ઓળખાણની જરૂર નથી તે પોતાના દમ પર પોતાની ઓળખાણ બનાવી શકે છે. ઈશા રિખીની વાત પરથી એક વાત તો ક્લિયર થઈ ગઈ છે કે તે બિગ બોસ ની ટ્રોફી જીતવાના ઇરાદા સાથે ઘરમાં આવી છે. ઈશા રિખી પોતાની લાઈફની વાત કરતી વખતે ઈમોશનલ થઈ ગઈ હતી ત્યારે બોલીવુડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને તેને સલાહ આપી હતી કે બ્રેકઅપ બધાના થાય છે, દરેક વ્યક્તિ આ દુઃખમાંથી પસાર થાય છે. સામેવાળી વ્યક્તિ આગળ વધી ચૂકી છે અને હવે ઈશા રિખીએ પણ જૂની વાતોને ભૂલીને લાઇફમાં આગળ વધી જવું જોઈએ.
5 મહિનાના લગ્ન પછી ડિવોર્સ
મહત્વનું છે કે થોડા સમય પહેલા જ બાદશાહ અને ઈશા રિખી એ સોશિયલ મીડિયા પર જાહેર કર્યું હતું કે તેમના ડિવોર્સ થયા છે. 1 સપ્ટેમ્બરે બંનેએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરી હતી કે તેઓ આપસી એકબીજાથી અલગ થઈ રહ્યા છે. ઈશા રિખી અને બાદશાહના લગ્નની વાત અને ડિવોર્સની વાત બંને લોકો માટે મોટો ઝટકો હતી. ડિવોર્સ પછી ઈશા રિખી હવે બિગ બોસ હાઉસમાં જોવા મળશે. જોવાનું રહ્યું કે પાંચ મહિનાના લગ્ન વિશે અને બાદશાહ વિશે ઈશા રિખી બિગ બોસ હાઉસમાં કેવા ખુલાસા કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)