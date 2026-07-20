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Salman Khan: સલમાન ખાને શેર કર્યા લેટેસ્ટ લુકના ફોટો, કેપ્શનની એક લાઈનથી હલબલી ગયું ઈંટરનેટ

Salman Khan New Look: સલમાન ખાનની એક તસવીરે ઈંટરનેટ પર વાયરલ થઈ હતી. જેના કારણે તેના ખરાબ થતા સ્વાસ્થ્યની ચર્ચા તેજ થઈ હતી. આ વાતનો એવો જવાબ સલમાન ખાને આપ્યો છે કે તેનાથી આખું ઈંટરનેટ હલબલી ગયું છે. શું કર્યું છે સલમાન ખાને જાણી લો તમે પણ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 20, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:16 PM IST
Salman Khan: સલમાન ખાને શેર કર્યા લેટેસ્ટ લુકના ફોટો, કેપ્શનની એક લાઈનથી હલબલી ગયું ઈંટરનેટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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