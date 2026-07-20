/Salman Khan: સલમાન ખાને શેર કર્યા લેટેસ્ટ લુકના ફોટો, કેપ્શનની એક લાઈનથી હલબલી ગયું ઈંટરનેટ

Salman Khan New Look: સલમાન ખાનની એક તસવીર વાયરલ થયા પછી તેના સ્વાસ્થ્યને લઈને અલગ અલગ ચર્ચાઓ વહેતી થઈ હતી. સોશિયલ મીડિયા પર સલમાન ખાનનો એક વિડીયો સામે આવ્યો હતો જેમાં તેનો લુક ખૂબ જ અલગ લાગી રહ્યો હતો. આ વિડીયો જોઈને કેટલાક લોકોને એવું લાગ્યું કે સલમાન ખાનનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ છે. કેટલાક લોકોએ સલમાન ખાનને આ લુક માટે ટ્રોલ પણ કર્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના પછી હવે સલમાન ખાને instagram પર કેટલાક ફોટો શેર કરીને એવી વાત લખી દીધી છે જેના કારણે ઇન્ટરનેટ પર ખળભળાટ મચી ગયો છે.
શું છે સલમાન ખાનના ફોટોનો મામલો ?
સલમાન ખાન સંબંધિત જે પણ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે તેની શરૂઆત થઈ હતી એક વિડીયોથી. આ વિડીયો એક કાર્યક્રમ દરમિયાનનો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન લોકોનું ધ્યાન સલમાન ખાનના લુક તરફ હતું. સલમાન ખાનનો વીડિયો જોઈ લોકો તે બીમાર હોય તેવું અનુમાન લગાવવા લાગ્યા હતા. વિડીયો વાયરલ થતાં જ લોકો સલમાન ખાનની વધતી ઉંમર અને ખરાબ થતી તબિયત વિશે ચર્ચા કરવા લાગ્યા. આ ચર્ચાઓ કદાચ સલમાન ખાનના કાનમાં પહોંચી ગઈ હશે અને હવે તેણે તેના વિશે ચર્ચા કરતા લોકોને તેની સ્ટાઇલમાં જવાબ આપ્યો છે.
સલમાન ખાનની લેટેસ્ટ પોસ્ટ
આ સમગ્ર ઘટના પછી સલમાન ખાને તેનું રિએક્શન instagram પર એક પોસ્ટ શેર કરીને આપ્યું છે. સલમાન ખાને instagram પર તેની કેટલીક શાનદાર તસવીરો શેર કરી છે. સાથે જ તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું છે તમારા લોકોની તબિયત કેવી છે ? સલમાન ખાનની દમદાર તસવીરો સાથે આ કેપ્શન જોઈને તેના ચાહકો જોરદાર રીતે રિએક્શન આપી રહ્યા છે. સલમાન ખાનના ચાહકોનું કહેવું છે કે આ તસવીરો શેર કરીને સલમાન ખાને તેના વિશે ખોટી વાતો ફેલાવનારા લોકોની બેન્ડ બજાવી દીધી છે. સલમાન ખાનની આ પોસ્ટ પર તેના ચાહકો કોમેન્ટ કરીને તેના વખાણ કરી રહ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સલમાન ખાન ટૂંક સમયમાં ફિલ્મ માતૃભૂમિમાં જોવા મળશે. માતૃભૂમિ સલમાન ખાનની મચઅવેટેડ ફિલ્મ છે. જોકે આ ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થશે તેની તારીખ હજી સુધી કન્ફર્મ કરવામાં આવી નથી.. ચર્ચા છે કે કન્ટેન્ટ તેમજ સેન્સર સંબંધિત કેટલાક મુદ્દાના કારણે આ ફિલ્મ હવે 2027 માં રિલીઝ થઈ શકે છે. આ સિવાય સલમાન ખાન સાઉથની એક એક્શન ફિલ્મમાં પણ કામ કરી રહ્યો છે. આ ફિલ્મનું ટાઈટલ હજુ સુધી ફાઈનલ થયું નથી. આ ફિલ્મ પણ 2027 માં રિલીઝ થઈ શકે છે.