Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Salman Khan: વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠી ચાર્જ મામલે અરિજીત બાદ સલમાન ખાને આપ્યું રિએકશન, છાત્રોની માંગને ગણાવી યોગ્ય

Salman Khan: વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠી ચાર્જ મામલે અરિજીત બાદ સલમાન ખાને આપ્યું રિએકશન, છાત્રોની માંગને ગણાવી યોગ્ય

Salman Khan: દિલ્હીમાં જંતર મંતર પર યુવા વિદ્યાર્થીઓ અને તેના પરિવાર પર થયેલા લાઠીચાર્જ મામલે હવે ધીરે ધીરે બોલીવુડના દિગ્ગજ કલાકારો પોતાના રિએકશન શેર કરી રહ્યા છે. જેમાં લોકપ્રિય ગાયક અરિજીત સિંહ અને સલમાનના રિએકશને સોશિયલ મીડિયા પર તહેકલો મચાવી દીધો છે. સલમાન ખાને વિદ્યાર્થીઓની માંગને યોગ્ય ગણાવતી પોસ્ટ શેર કરી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:52 AM IST
Salman Khan: વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠી ચાર્જ મામલે અરિજીત બાદ સલમાન ખાને આપ્યું રિએકશન, છાત્રોની માંગને ગણાવી યોગ્ય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠી ચાર્જ મામલે અરિજીત બાદ સલમાન ખાને આપ્યું રિએકશન
Salman Khan1 hr ago
2
SGFI Taluka Level GamesJul 22
3
JP NaddaJul 22
4
CJP protestersJul 22
5
The Scam LeakedJul 22