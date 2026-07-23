/Salman Khan: વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠી ચાર્જ મામલે અરિજીત બાદ સલમાન ખાને આપ્યું રિએકશન, છાત્રોની માંગને ગણાવી યોગ્ય

Salman Khan: દિલ્હીમાં જંતર મંતર ખાતે નીટ પેપર લીક વિવાદને લઈને સીજેપી વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે. શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલતું વિદ્યાર્થીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન અચાનક હિંસક બની ગયું અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો. આ મામલે હવે બોલીવુડના દિગ્ગજ કલાકારો તરફથી રિએક્શન આપવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં અરિજિત સિંહ અને સલમાન ખાને શેર કરેલી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ વાયરલ થવા લાગી છે.
બોલીવુડના દબંગ સ્ટાર સલમાન ખાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાનો નાનપણનો ફોટો શેર કરીને એક લાંબી પોસ્ટ લખી છે. તેણે પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે આંદોલન શાંતિપૂર્ણ હતું પણ દુઃખની વાત છે કે તેણે હિંસક સ્વરૂપ લઈ લીધું. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિજનો ઘાયલ થયા. ઘાયલ લોકો પ્રત્યે તેને સંવેદના છે. સાથે જ સલમાન ખાને પેપર લીક મામલે લખ્યું છે કે પેપર લીક ગંભીર મુદ્દો છે. પરંતુ ખુશીની વાત એ છે કે આપણા દેશમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા સુધરે તે માટે વિદ્યાર્થીઓ એકજૂટ થયા અને તેના માતા પિતાએ પણ તેમનો સાથ આપ્યો.
સલમાન ખાને આગળ લખ્યું છે કે છાત્રોના આ નિર્ણયની તે સરાહના કરે છે. આ કામ કરીને વિદ્યાર્થીઓએ ઈમાનદારી અને મહેનત કરીને પોતાનું ભવિષ્ય બનાવવા માટે એક સારા અને શિક્ષિત ભારતના નિર્માણ માટે યુવાનોએ ઉત્સુકતા દેખાડી છે. આ કામ કરવા માટે આંદોલન અને વિરોધ યોગ્ય રીત છે. છાત્રો સાહસી અને બહાદુર છે.
સલમાન ખાને પોસ્ટમાં એવું પણ લખ્યું છે કે આ મામલો શિક્ષા પ્રણાલી અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેનો છે તેને રાજનૈતિક રંગ ન આપવો જોઈએ. સાથે જ તેણે એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે સરકાર પણ તેમનું સમર્થન કરશે અને શિક્ષા પ્રણાલીને વધુ મજબૂત બનાવશે.. સલમાન ખાને પોસ્ટના અંતે એવું લખ્યું છે કે એક સકારાત્મક નિર્ણય આવે તેવી આશા અને પ્રાર્થના.
મહત્વપૂર્ણ છે કે સલમાન ખાન પહેલા અરિજીત સિંહે પોતાના એક્સ અકાઉન્ટ ઉપર વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા લાઠીચાર્જ મામલે આંકરી પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરી હતી. અરિજીતસિંહે પોસ્ટમાં ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા નેતાઓની ઝાટકણી કાઢી હતી. સાથે જ તેણે એવું લખ્યું હતું કે, નેતાઓએ પોતાને ભગવાન સમજી લીધા છે, અરિજીત સિંહ એવું પણ લખ્યું હતું કે જે થઈ રહ્યું છે તેને યાદ રાખવામાં આવશે. અરિજીત સિંહ હે તેની પોસ્ટમાં અંતે એક લાઈન લખી હતી જેમાં લખ્યું હતું પરિવર્તન એક માત્ર સ્થિરતા છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે જંતર મંતરથી વિદ્યાર્થીઓ સોમવારે ચલો સંસદ માર્ચ માટે નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ સંસદ સુધી ન પહોંચે તે માટે દિલ્હી પોલીસે રસ્તામાં બેરીકેડ લગાવી તેમને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ દરમિયાન મામલો ઉગ્ર બનતા દિલ્હી પોલીસે પ્રદર્શન કરતાં યુવાનો પર આંસુ ગેસના સેલ છોડ્યા હતા અને લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. આ પ્રકારના વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા પછી તેના પર લોકોના રિએક્શન આવવા લાગ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)