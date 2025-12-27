Salman Khan: સલમાન ખાને ઉજવ્યો 60 મો જન્મ દિવસ, અઢળક સંપત્તિ હોવા છતા એક ઈચ્છા હજી પણ અધુરી
Salman Khan: બોલીવુડના સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને 27 ડિસેમ્બરે તેનો 60 મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. સલમાન ખાન પાસે આજે બધું જ છે. જે વસ્તુ પર હાથ રાખે તે તેની થઈ જાય એવી લાઈફ છે છતાં એક ઈચ્છા છે જે આજ સુધી પુરી થઈ નથી. સલમાન ખાન તેની આ ઈચ્છા પુરી કરવા માંગે છે.
Salman Khan: સલમાન ખાનનું નામ મનમાં આવતા જ એક પછી એક અલગ અલગ વાતો સામે આવે છે. સલમાન ખાન હિન્દી સિનેમાનો સક્સેસ ફુલ સુપરસ્ટાર છે. સલમાન ખાનની ફિલ્મી લાઇફ જેટલી સફળ છે તેટલી જ પર્સનલ લાઈફ વિવાદોથી ભરેલી રહી છે. સલમાન ખાને 27 ડિસેમ્બરે પોતાનો 60મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. સલમાન ખાનની લાઇફ એવી છે કે તેના પર એક બુક લખી શકાય. તેના જીવનના ચઢાવ ઉતારને લોકોએ પણ જોયા છે. સલમાન ખાને લોકોના પ્રેમની સાથે અઢળક સંપત્તિ પણ કમાઈ છે પરંતુ તેમ છતાં એક ઈચ્છા એવી છે જે અધૂરી રહી ગઈ છે. આ ઈચ્છા વિશે સલમાન ખાન વાત પણ કરી ચૂક્યો છે.
બોલીવુડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ જે વ્યક્તિ પર સલમાન ખાન હાથ રાખી દે તેની કિસ્મત બદલી જાય છે. એવા ઘણા કલાકારો છે જેને સલમાન ખાને બોલીવુડમાં સફળ બનાવ્યા છે. સલમાન ખાન એ બોલીવુડમાં જે પણ સફળતા મેળવી છે તે પોતાના દમ પર મેળવી છે. સલમાન ખાન પાસે લક્ઝરીયસ ઘર, ફાર્મ હાઉસ અને કરોડોની કિંમતની ગાડીઓ છે. તે પોતાના પરિવાર સાથે ઠાઠથી જિંદગી જીવે છે. બધું જ હોવા છતાં પણ સલમાન ખાનની અંગત જિંદગીમાં તે એકલતા અનુભવે છે.
એક મુલાકાત દરમિયાન તેમણે પોતે આ વાત કહી હતી. સાથે જ તેમણે પોતાની એક ઈચ્છા વિશે પણ જણાવ્યું હતું. આ ઈચ્છા હજુ સુધી પૂરી થઈ શકી નથી. સલમાન ખાનનું નામ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણી બધી અભિનેત્રીઓ સાથે જોડાયું તેમના અફેરની ચર્ચા વર્ષોથી થતી આવે છે પરંતુ કોઈ પણ વાત લગ્ન સુધી પહોંચી શકે નથી. જોકે સલમાન ખાનની અધૂરી ઈચ્છા લગ્ન કરવાની નથી. લગ્ન ન કર્યાનો સલમાનને અફસોસ નથી. પરંતુ તેની અધૂરી ઈચ્છા પિતા બનવાની છે. અરબાઝ ખાનના દીકરા અરહાન ખાનના પોડકાસ્ટમાં સલમાન ખાને પહેલી વખત આ વાત કહી હતી કે તે એક સંતાનનો પિતા બનવા માંગે છે.
ત્યાર પછી ટ્વિંકલ ખન્ના અને કાજોલના ટોક શોમાં પણ સલમાન ખાને કહ્યું હતું કે તે પિતા બનવા માંગે છે અને આ ઈચ્છા એક દિવસ જરૂર પૂરી કરશે. સલમાન ખાને હળવા અંદાજમાં કહ્યું હતું કે તેને એક બાળકની ઈચ્છા છે બાળકને મોટું કરવા માટે ઘણી બધી મહિલાઓ ઘરમાં છે. સલમાન ખાનનું કહેવું છે કે સિંગલ ફાધર બનવા માટે તે સરોગસીનો ઓપ્શન અપનાવી શકે છે. સલમાન ખાને એવું પણ કહ્યું હતું કે તેણે બાળક દત્તક લેવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હતો પણ કોઈ કારણસર તે શક્ય બન્યું નહીં. બાળક દત્તક લેવાની પ્રક્રિયા મુશ્કેલ છે અને તેમાં સમય પણ લાગી શકે છે.
સલમાન ખાને જણાવ્યું હતું કે તે પિતા બનીને બાળકને સારી રીતે ઉછેરવા માંગે છે. પરંતુ તેમના જીવનમાં આ સમય ક્યારે આવશે તે હજુ સુધી કોઈ જાણી શક્યું નથી. સલમાન ખાનની આ ઈચ્છા પૂરી થતાં સૌ કોઈ જોવા માંગે છે.
