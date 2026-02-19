Salim Khan Health Update: 90 વર્ષીય સલીમ ખાનને થયું બ્રેન હેમરેજ, સર્જિકલ પ્રોસેસ પછી દિગ્ગજ રાઈટરને રખાયા વેન્ટીલેટર પર
Salim Khan Health Update: સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાન મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. સલીમ ખાનના સ્વાસ્થ્ય અંગે જાણકારી સામે આવી છે કે તેમને બ્રેન હેમરેજની તકલીફના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની સારવાર ચાલી રહી છે અને હાલ તેઓ વેન્ટીલેટર પર છે.
- સલીમ ખાન છેલ્લા 2 દિવસથી મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ.
- સલીમ ખાનને માઈનર બ્રેન હેમરેજ થયું હતું.
- સલીમ ખાનની તબિયત સુધારા પર.
Salim Khan Health Update: બોલીવુડના દિગ્ગજ રાઈટર અને બોલીવુડ સ્ટાર સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાન મંગળવારથી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. મંગળવારે તેમની તબિયત લથડતાં તેમને મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. શરુઆતમાં એ વાત સામે આવી ન હતી કે સલીમ ખાનને હોસ્પિટલમાં દાખલ શા માટે કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ ગુરુવારે સલીમ ખાનની તબિયત લથડવાનું કારણ સામે આવી ગયું છે અને સાથે જ ડોક્ટર્સે તેમની હાલત વિશે પણ જણાવી દીધું છે.
લોકપ્રિય લેખક સલીમ ખાન છેલ્લા 2 દિવસથી મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. 2 દિવસથી સલમાન ખાન સહિત પરિવારના સભ્યોની હોસ્પિટલમાં અવરજવર ચાલી રહી છે. લોકો પણ જાણવા આતુર હતા કે સલીમ ખાનને શું થયું છે અને તેમની હાલત હવે કેવી છે. 2 દિવસની સારવાર બાદ સલીમ ખાનની હાલત કેવી છે તેનું અપડેટ સામે આવ્યું છે.
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર સલીમ ખાનને માઈનર બ્રેન હેમરેજ થયું હતું. જેના કારણે તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. લીલાવતી હોસ્પિટલમાં નિષ્ણાંતોની ટીમ દ્વારા સલીમ ખાનની નાનકડી સર્જીકલ પ્રોસેસ કરી દીધી છે. ત્યારબાદ સલીમ ખાન વેન્ટીલેટર પર છે. સલીમ ખાનની તબિયત સુધારા પર છે પરંતુ તેમની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખી સેફ્ટી માટે તેમને વેન્ટીલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.
સલીમ ખાનની સારવાર કરનાર લીલાવતી હોસ્પિટલના ડો જલીલ પારકરે મીડિયા સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે સલીમ ખાનની એન્જીયોગ્રીફ પણ કરવામાં આવી છે. હાલ તેઓ વેન્ટીલેટર પર છે પરંતુ હાલત સ્થિર છે અને રિકવર કરી રહ્યા છે. તબિયતમાં સુધારો થઈ જતા તેમનું વેન્ટીલેટર હટાવી લેવામાં આવશે. ડો પારકરે એવું પણ જણાવ્યું હતું કે સલીમ ખાનને થોડા દિવસ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર્સની દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે મંગળવારે સલીમ ખાનને બ્રેન હેમરેજના કારણે હોસ્પિટલમાં ઈમરજન્સીમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. હોસ્પિટલમાં તેમને મળવા માટે એક પછી એક બોલીવુડ સ્ટાર્સ પણ પહોંચી રહ્યા છે. સલીમ ખાન બોલીવુડના સફળ અને લોકપ્રિય સ્ક્રીન રાઈટર છે. સલીમ ખાનની જોડી જાવેદ અખ્તર સાથે હતી અને તેમની જોડીએ શાનદાર ફિલ્મોની ભેટ આપી છે. સલીમ-જાવેદની જોડીએ મળીને શોલે, દીવાર, ઝંઝીર, ત્રિશૂલ જેવી ફિલ્મોની પટકથા લખી છે.
