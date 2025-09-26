Salman Khan: ભગવાન આવી તકલીફ દુશ્મનને પણ ન આપે.. સલમાન ખાનને 7 વર્ષથી છે આ ગંભીર બીમારી
Salman Khan: સલમાન ખાન તાજેતરમાં જ કાજોલ અને ટ્વીંકલ ખન્નાના શોમાં જોવા મળ્યો હતો. આ શો દરમિયાન તેણે પોતાની બીમારી વિશે વાત કરી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે તે છેલ્લા 7 વર્ષથી આ બીમારીથી પીડિત છે અને ભયંકર તકલીફ સહન કરે છે.
Salman Khan: બોલીવુડ એક્ટર સલમાન ખાનના વખાણ તેની ફિટનેસના કારણે થાય છે પરંતુ છેલ્લા સાત વર્ષથી સલમાન ખાન ભયંકર તકલીફ ભોગવી રહ્યો છે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે સલમાન ખાન નર્વ ડિસઓર્ડરથી પીડિત છે. આ સમસ્યામાં કેવો દુખાવો થાય છે તે અંગે સલમાન ખાને ટુ મચ વિથ ટ્વીન્કલ એન્ડ કાજોલ શો દરમિયાન વાત કરી હતી. સલમાન ખાન આ શોમાં તેના મિત્ર આમિર ખાન સાથે પહોંચ્યો હતો. દરમિયાન સલમાન ખાને પોતાની પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઇફ વિશે ખુલીને વાતચીત કરી હતી.
આ વાતચીત દરમિયાન સલમાન ખાને જણાવ્યું કે તેને છેલ્લા સાત વર્ષથી ટ્રાઈજેમિનલ ન્યુરાલ્જિયાની સમસ્યા છે. આ બીમારીમાં અસહ્ય દુખાવો થાય છે. આ બીમારી એટલી ભયંકર છે કે તેને આત્મહત્યાની બીમારી પણ કહેવામાં આવે છે. સલમાન ખાને શો દરમિયાન કહ્યું કે જ્યારે તેને આ બીમારી થઈ તો એવો દુખાવો થતો કે મનમાં વિચાર આવે કે ભગવાન દુશ્મનને પણ આવો દુખાવો ન આપે. સલમાન ખાને આગળ જણાવ્યું કે તેણે સાત વર્ષ સુધી આ દુખાવો સહન કર્યો છે. આ દુખાવો ચારથી પાંચ મિનિટ સુધી થાય છે અને કોઈપણ સમયે ઉપડે છે. આ દુખાવો શરૂ થયા પછી નોર્મલ થતા દોઢ કલાકનો સમય લાગે છે.
સલમાન ખાને જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં તેને લાગ્યું કે તેને દાંતની કોઈ તકલીફ છે જેથી તેણે પેનકિલર દવાઓ લેવાનું શરૂ કરી દીધું. ત્યાર પછી ડોક્ટરને દેખાડ્યું તો ખબર પડી કે આ નર્વ સંબંધિત બીમારી છે. આ બીમારી ઘણા બધા લોકોને હોય છે પરંતુ તે બોલતા નથી. આ બીમારીની સારવાર પણ શક્ય છે. ગામા નાઈફ સર્જરી દ્વારા તેનાથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. પરંતુ તેના માટે ચહેરા પર 8 કલાક સુધી સ્ક્રૂ લગાડવાના હોય છે. આ સર્જરી પછી ખબર પડી કે તેનાથી માત્ર 30 ટકા જેવો દુખાવો ઠીક થશે. સલમાન ખાનની બીમારી અને તેના કારણે થતી તકલીફ વિશે જાણીને કાજોલ પણ રડી પડી હતી.
