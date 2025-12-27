કેટલી છે સલમાન ખાનની નેટવર્થ ? એક સમયે 75 રૂપિયા હતો પગાર, આજે એક ફિલ્મના લે છે કરોડો
Salman Khan Net Worth : સલમાન ખાનને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં 37 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આજે આ અભિનેતા કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિનો માલિક છે. એક સમયે આ અભિનેતાનો પગાર 75 રૂપિયા હતો, પરંતુ આજે આ ફિલ્મ સ્ટાર એક ફિલ્મ માટે 100 કરોડ રૂપિયા લે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, સલમાન ખાનની નેટવર્થ કેટલી છે.
Salman Khan Net Worth : બોલીવુડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન આજે પોતાનો 60મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે. તેણે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં એક કે બે નહીં, પરંતુ 100 કરોડની અનેક ફિલ્મો આપી છે. પોતાના અભિનય અને લૂકથી દર્શકોને મોહિત કર્યા પછી સલમાન ખાન હવે કરોડોની સંપત્તિનો એકમાત્ર માલિક છે.
ફિલ્મો ઉપરાંત તે વિવિધ બિઝનેસમાંથી પણ નોંધપાત્ર કમાણી કરે છે. એક સમય હતો જ્યારે આ અભિનેતાનો પગાર 75 રૂપિયા હતો, પરંતુ આજે આ સ્ટાર બોલીવુડના સૌથી ધનિક કલાકારોમાં સામેલ છે. ત્યારે સલમાન ખાનની કુલ સંપત્તિ કેટલી છે, તેના વિશે આ લેમાં જાણીશું.
75 રૂપિયા હતો પહેલો પગાર
સલમાન ખાન 37 વર્ષથી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી પર રાજ કરી રહ્યો છે. તેમનો ભારત અને વિદેશમાં ખૂબ જ મોટો ચાહક વર્ગ છે. તેની ફિલ્મોએ ભારત અને વિદેશમાં તેના ચાહકોને મોહિત કર્યા છે. 37 વર્ષની કારકિર્દીમાં અભિનેતાએ ક્યારેય કિસિંગ સીન નથી આપ્યો. આ જ કારણ છે કે માત્ર યુવા પેઢી જ નહીં પણ જૂની પેઢી પણ સલમાનની ચાહક છે. સલમાન ખાને એક જૂના ઇન્ટરવ્યુમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેણે બેકગ્રાઉન્ડ ડાન્સર તરીકે પોતાની કારકિર્દી શરૂ કરી હતી અને તેનો પહેલો પગાર 75 રૂપિયા હતો.
તેની કુલ સંપત્તિ કેટલી છે ?
સલમાન ખાનની કુલ સંપત્તિ કરોડોમાં નહીં, પણ અબજોમાં છે. બોલિવૂડની "દબંગ"ની કુલ સંપત્તિ 2,900 કરોડ છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અભિનેતા પ્રતિ ફિલ્મ 100 કરોડ ચાર્જ કરે છે. ફિલ્મો ઉપરાંત તે ટીવી શો, બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ, રિયલ એસ્ટેટ અને બિઝનેસમાંથી કમાણી કરે છે. અભિનેતાએ 2012માં પોતાની બ્રાન્ડ બીઇંગ હ્યુમન લોન્ચ કરી હતી અને તેની કિંમત 235 કરોડ છે. તે પનવેલમાં 150 એકર જમીન અને ફાર્મહાઉસ પણ ધરાવે છે. તેની મુંબઈ, દુબઈ અને ગોરાઈમાં કરોડોની સંપત્તિ છે.
સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મો
સલમાને પોતાની ફિલ્મી કારકિર્દીમાં ઘણી ફિલ્મો આપી છે, જેણે સૌથી વધુ કમાણી કરી છે. આ યાદીમાં "બજરંગી ભાઈજાન," "ટાઈગર ઝિંદા હૈ," "સુલતાન," "ટાઈગર 3," "પ્રેમ રતન ધન પાયો," "ભારત," "કિક," "એક થા ટાઇગર," "બોડીગાર્ડ," અને "દબંગ" જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. "બજરંગી ભાઈજાન" એ 922 કરોડ, "સુલતાન" એ 627 કરોડ, "ટાઈગર ઝિંદા હૈ" એ 558 કરોડ, "ટાઈગર ૩" એ 464 કરોડ, "પ્રેમ રતન ધન પાયો" એ 405 કરોડ, "ભારત" એ 321 કરોડ, "એક થા ટાઈગર" એ 320 કરોડ, "બોડીગાર્ડ" એ 230 કરોડ અને "દબંગ" એ 215 કરોડની કમાણી કરી હતી.
