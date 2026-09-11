/Samantha Ruth Prabhu: બાળક વિશે વિચાર્યું પણ ન હતું અને મળી ગુડ ન્યુઝ, સામંથાએ પ્રેગ્નેન્સી અંગે કર્યો ખુલાસો

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: સામંથા રુથ પ્રભુ એ તાજેતરમાં જ એક મુલાકાત દરમિયાન પોતાની પ્રેગનેન્સીને લઈને એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સામંથા અને રાજ તેમના પહેલા બાળકને લઈને ઉત્સાહિત છે. જોકે સામંથા રુથ પ્રભુ એ એવું કહ્યું છે કે આ બાળક તેમના માટે એક સરપ્રાઈઝ છે. તેમણે બાળક માટે વિચાર્યું પણ ન હતું અને મન બનાવી લીધું હતું કે કદાચ તેમને બાળકો નહીં થાય. તેવા સમયે તેમને બાળકની ગુડ ન્યુઝ મળી.
સામંથા રુથ પ્રભુ પોતાની પ્રેગનેન્સીને એન્જોય કરી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર તે પોતાના ફોટો પોસ્ટ કરીને પોતાના ચાહકોને અપડેટ આપતી રહે છે. સામંથા રુથ પ્રભુ એ પોતાની પહેલી પ્રેગનેન્સીને લઈને એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. સામંથા રુથ પ્રભુએ હોલીવુડ રિપોર્ટર ઇન્ડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન એવું કહ્યું હતું કે તેના પતિ રાજ અને તેણે એવું માની લીધું હતું કે તેમને કદાચ બાળકો નહીં થાય અને આ સ્થિતિને તેમણે સ્વીકારી લીધી હતી. જોકે ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન તેને ખબર પડી કે તે પ્રેગ્નેન્ટ છે. એટલે કે આ બાળકની ન્યુઝ તેના માટે પણ સરપ્રાઈઝ હતી.
અભિનેત્રીએ ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન જણાવ્યું કે ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન જ્યારે તેને ગીત ના સ્ટેપ શુટ કરવાના હતા ત્યારે તેને ખબર પડી કે તે પ્રેગ્નેટ છે. સામંથા રુથ પ્રભુએ જણાવ્યું કે ગીતના શૂટિંગ સમયે તે બીમાર પડી હતી. તે સમયે તેને ખબર પડી કે તે પ્રેગ્નેન્ટ છે. જ્યારથી તેને ખબર પડી કે તે પ્રેગ્નેન્ટ છે ત્યારથી તેની લાઈફ બદલી ગઈ. સામંથા રુથ પ્રભુ એ જણાવ્યું કે તેની પ્રેગ્નન્સી તેના માટે પણ સરપ્રાઈઝ હતી.
સામંથા રુથ પ્રભુ એ આગળ જણાવ્યું કે લોકો એવું કહે છે કે બાળક આવે પછી લાઈફ બદલી જાય અને હવે તે આ બદલાવ માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. રાજ નિદીમોરુ અને સામંથા રુથ પ્રભુ તેના પહેલા બાળકને આવકારવા માટે ઉત્સાહિત છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સામંથા રુથ પ્રભુ છેલ્લે માં ઈતિ બંગારમ ફિલ્મમાં જોવા મળી હતી. આ ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન જ તેમને ખબર પડી કે તે પ્રેગ્નેન્ટ છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે સામંથા રુથ પ્રભુ એ તેની પ્રેગ્નન્સીનો ખુલાસો કર્યો હતો.
સામંથા રુથ પ્રભુ એ 1 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ ફિલ્મ નિર્માતા રાજ નીદિ મોરું સાથે લગ્ન કર્યા હતા. સામંથા અને રાજ એકબીજાને સીડાટેલ સમયથી ડેટ કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ જૂન મહિનામાં સામંથા રુથ પ્રભુ એ પોતાની પ્રેગ્નેન્સીની ઘોષણા કરી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)