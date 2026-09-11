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Samantha Ruth Prabhu: બાળક વિશે વિચાર્યું પણ ન હતું અને મળી ગુડ ન્યુઝ, સામંથાએ પ્રેગ્નેન્સી અંગે કર્યો ખુલાસો

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: સામંથા રુથ પ્રભુ હાલ તેની પ્રેગ્નેન્સી ઈન્જોય કરી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર તે પોતાના ફોટો શેર કરતી રહે છે. સામંથા તેના પહેલા બાળકના આગમન માટે ખુશ છે પણ આ બાળક તેના માટે સરપ્રાઈઝ છે. આ વાત તેણે એક મુલાકાત દરમિયાન કરી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:56 AM IST
Samantha Ruth Prabhu: બાળક વિશે વિચાર્યું પણ ન હતું અને મળી ગુડ ન્યુઝ, સામંથાએ પ્રેગ્નેન્સી અંગે કર્યો ખુલાસો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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