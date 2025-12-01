Samantha Ruth Prabhu: સામંથા એ બોયફ્રેન્ડ રાજ નિદિમોરુ સાથે કર્યા લગ્ન, Photo શેર કરી આપી ગુડ ન્યુઝ
Samantha Ruth Prabhu Nidimoru Wedding: ફેમસ અભિનેત્રી સામંથા રુથ પ્રભુએ બીજા લગ્ન કરી લીધા છે. તેણે ગુપચુપ રીતે પોતાના બોયફ્રેન્ડ સાથે લગ્ન કર્યા છે. લગ્ન બાદ અભિનેત્રીએ ઈંસ્ટાગ્રામ પર ફોટો શેર કરી ચાહકોને આ ગુડ ન્યુઝ આપી હતી.
Samantha Ruth Prabhu Nidimoru Wedding: અભિનેત્રી સામંથા રુથ પ્રભુએ તેના ડિવોર્સના 4 વર્ષ બાદ બીજા લગ્ન કર્યા છે. સામંથાએ તેના બોયફ્રેન્ડ રાજ નિદિમોરુ સાથે બીજા લગ્ન કરી લીધા છે. અભિનેત્રીએ ઈંટીમેટ વેડિંગના ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા છે જેમાં સામંથા લાલ સાડીમાં સજ્જ જોવા મળે છે. સાથે જ તેણે કેપ્શનમાં લગ્નની તારીખ લખી છે.
સામંથાએ સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નની તસવીરો શેર કરી ચાહકોને ચોંકાવી દીધા છે. સામંથાએ સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ ફોટો શેર કર્યા છે. જેમાં એકમાં રાજ સામંથાને રિંગ પહેરાવે છે. સામંથા બ્રાઈડલ લુકમાં સુંદર લાગે છે. બંનેની જોડી લોકોને પણ પસંદ પડી રહી છે. રાજ અને સામંથાએ સિંપલ વેડિંગ કર્યા છે.
જણાવી દઈએ કે રાજ અને સામંથા બંનેના આ બીજા લગ્ન છે. સામંથાના પહેલા લગ્ન સાઉથ ઈંડિયન એક્ટર નાગા ચેતન્યા સાથે થયા હતા. 2017 માં તેમણે મેરેજ કર્યા હતા. પરંતુ લગ્ન લાંબો સમય ટક્યા નહીં અને તેઓ 2021 માં એકબીજાથી અલગ થઈ ગયા. ડિવોર્સ પછી સામંથા ડિપ્રેશનમાં પણ હતી. તે સમયે તેના જીવનમાં ફેમેલી મેન સીરીઝના ડાયરેક્ટર રાજ નિદિમોરુંની એન્ટ્રી થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે. જ્યારે રાજ નિદિમોરુના પહેલા લગ્ન શ્યામલી ડે સાથે થયા હતા. રાજ અને શ્યામલી એકબીજાથી 2022 માં અલગ થયા હતા.
ચર્ચા છે કે વેબ સીરીઝ ફેમેલી મેનના શૂટિંગ દરમિયાન જ સામંથા અને રાજ એકબીજાની નજીક આવ્યા. પરંતુ બંનેએ પોતાના સંબંધોને જાહેર થવા ન દીધા. થોડા દિવસો પહેલા જ સામંથાએ ફોટો શેર કરી સંબંધની પુષ્ટિ કરી હતી. અને 1 ડિસેમ્બરે 2025 ના રોજ તેણે રાજ સાથે લગ્ન કરી લીધા. સામંથાએ ડિવોર્સના 4 વર્ષ બાદ બીજા લગ્ન કર્યા છે.
