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Alia Bhatt: ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ 2 માં ગયાનો આલિયા ભટ્ટને થયો અફસોસ, જુઓ કેવી રીતે સમય રૈનાએ આલિયાને કરી રોસ્ટ

Samay Raina Troll Alia Bhatt: સમય રૈનાનો શો ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ 2 શરુ થઈ ચુક્યો છે અને આ વખતે આ શો યુટ્યુબ સાથે નેટફ્લિક્સ પર પણ જોવા મળે છે. આ શોના પહેલા એપિસોડમાં શરવરી વાઘ અને આલિયા ભટ્ટ પેનલમાં હતા. આ તકે સમય રૈનાએ આલિયા ભટ્ટને જબરદસ્ત રીતે રોસ્ટ કરી હતી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:48 PM IST
Alia Bhatt: ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ 2 માં ગયાનો આલિયા ભટ્ટને થયો અફસોસ, જુઓ કેવી રીતે સમય રૈનાએ આલિયાને કરી રોસ્ટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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