/Alia Bhatt: ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ 2 માં ગયાનો આલિયા ભટ્ટને થયો અફસોસ, જુઓ કેવી રીતે સમય રૈનાએ આલિયાને કરી રોસ્ટ

Samay Raina Troll Alia Bhatt: કોમેડિયન સમય રૈનાના શો ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટની બીજી સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે.. ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ સીઝન ટુ નો પહેલો એપિસોડ નેટફ્લિક્સ અને youtube પર 20 જુને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો. પહેલા એપિસોડની પેનલમાં આલિયા ભટ્ટ અને શરવરી વાઘ સમય રૈના સાથે જોડાઈ હતી. જોકે ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટમાં જવાનો અફસોસ આલિયા ભટ્ટને થતા જ સમય રૈનાએ તેને સ્ટેજ પર ભયંકર રીતે રોસ્ટ કરી હતી. સમય રૈના સામે આલિયા ભટ્ટની બોલતી પણ બંધ થઈ ગઈ હતી
ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ સીઝન 2 ની શરૂઆત
ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ સીઝન 2 ની શરૂઆત થતા જ સમય રૈનાએ તેના ખાસ અંદાજમાં આલિયા ભટ્ટને રોસ્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેણે સૌથી પહેલા આલિયા ભટ્ટને એવું પૂછ્યું કે તે લોકપ્રિય છે, દુનિયાભરના મોટા મોટા રેડ કાર્પેટ પર જાય છે, નેશનલ એવોર્ડ જીતી ચૂકી છે તો પછી તેણે ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટમાં આવવાનું શા માટે સ્વીકાર્યું ? જ્યારે આલિયા ભટ્ટે કહ્યું કે તેને આ શોમાં આવવાનો અફસોસ થઈ રહ્યો છે ત્યાર પછી સમય રૈના ફોર્મ માં આવી ગયો.
સમય રૈનાએ આલિયા ભટ્ટને કરી રોસ્ટ
ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ 2 ના પહેલા એપિસોડમાં આલિયા ભટ્ટને કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અને જીગરા મુવી માટે પણ રોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. આલિયા ભટ્ટને જવાબ આપતા સમય રૈનાએ એવું કહ્યું હતું કે અફસોસ તો તેમને પણ આલિયાની ફિલ્મ જીગરા જોઈને થયો. આ શો દરમિયાન સમય રૈનાએ કાન ફેસ્ટિવલમાં આલિયા સાથે થયેલી વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં આલિયા ભટ્ટ રેડ કાર્પેટ પર પહોંચી ત્યારે ફોટોગ્રાફરે તેમને ઓળખી નહીં અને ફોટોગ્રાફરે તેના ફોટો ક્લિક કર્યા નહીં. આ વાતનો ઉલ્લેખ પણ સમય રૈનાએ કર્યો અને કહ્યું કે અહીંયા બધા જ કેમેરા આલિયા ભટ્ટ પર ફોકસ છે.
નેટફ્લિક્સ અને યુટ્યુબ પર ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટ
મહત્વપૂર્ણ છે કે ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટની પહેલી સિઝનના એક એપિસોડને લઈને ભારે વિવાદ થયો હતો જેના કારણે આ શો બંધ થઈ ગયો હતો. ત્યાર પછી સમય રૈનાએ એક વર્ષ પછી જબરદસ્ત કમબેક કર્યું છે અને ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેંટની બીજી સિઝનની શરૂઆત કરી છે. આ વખતે ના એપિસોડ youtube ની સાથે નેટફ્લિક્સ પર પણ રિલીઝ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)