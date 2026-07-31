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Sambhavna Seth: સંભાવના શેઠ ગરીબ યુવતીની મદદ કરવા જતા ફસાઈ, આખી રાત બેસવું પડ્યું પોલીસ સ્ટેશનમાં, વીડિયો શેર કરી જણાવી આપવીતી

Sambhavna Seth: સંભાવના શેઠ અને અવિનાશ દ્વિવેદીએ એક વીડિયો શેર કરી જણાવ્યું છે કે તેની કામવાળીના કારણે તેઓ મુસીબતમાં મુકાયા છે અને તેમણે આખી પોલીસ સ્ટેશનમાં પસાર કરવી પડી. આ સમગ્ર ઘટના શું છે ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 31, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:45 PM IST
Sambhavna Seth: સંભાવના શેઠ ગરીબ યુવતીની મદદ કરવા જતા ફસાઈ, આખી રાત બેસવું પડ્યું પોલીસ સ્ટેશનમાં, વીડિયો શેર કરી જણાવી આપવીતી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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