/Sambhavna Seth: સંભાવના શેઠ ગરીબ યુવતીની મદદ કરવા જતા ફસાઈ, આખી રાત બેસવું પડ્યું પોલીસ સ્ટેશનમાં, વીડિયો શેર કરી જણાવી આપવીતી

Sambhavna Seth: ટીવી એક્ટ્રેસ અને કંટેંટ ક્રિએટર સંભાવના શેઠ અને તેના પતિ અવિનાશ દ્વિવેદીએ પોતાની આપવીતી શેર કરી છે. તેણે વીડિયો શેર કરીને જણાવ્યું છે કે તેઓ પોતાની હાઉસ હેલ્પની બહેનની મદદ કરવા ગયા અને તેઓ પોતે જ ફસાઈ ગયા. સંભાવના શેઠે જણાવ્યું કે તેના ઘરમાં કામ કરતી કામવાળીની બહેનને બચાવવા જતા તેમને જ આખી રાત મુંબઈના પોલીસ સ્ટેશનમાં પસાર કરવી પડી.
સંભાવના શેઠ અને અવિનાશે એક દિવસ અગાઉ instagram સ્ટોરી પર જણાવ્યું હતું કે તેઓ ને આખી રાત પોલીસ સ્ટેશનમાં પસાર કરવી પડી છે અને તેનું કારણ શું છે તે વીડિયો શેર કરીને જણાવશે ત્યાર પછી તેમણે youtube પર વીડિયો શેર કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે. તેના ઘરમાં કામ કરતી મહિલાની બહેનને બળજબરીથી ઘરમાં કેદ રાખીને તેની પાસે પ્રાણીઓને સાચવવા સહિતના કામ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેને ત્રાસ આપવામાં આવી રહ્યો હતો. સાથે તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ પણ આપવામાં આવી હતી. આ મુશ્કેલ સમયમાં જ્યારે સંભાવના અને અવિનાશ તેની મદદ માટે આગળ આવ્યા તો તેમને પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં સમય પસાર કરવો પડ્યો.
સંભાવના શેઠે જણાવ્યા અનુસાર તેના ઘરમાં કામ કરતી મહિલા જેનું નામ ગુડીયા છે તે સંભાવના શેઠ પાસે આવીને રડવા લાગી હતી અને તેણે જણાવ્યું કે તેની સગી બહેન મુંબઈના ખારઘર વિસ્તારમાં એક કપલના ઘરમાં કામ કરવા માટે ગઈ હતી. એજન્સી દ્વારા તે કામ કરવા પહોંચી હતી શરૂઆતમાં યુવતીને પ્રેમથી રાખવામાં આવી પરંતુ ત્યાર પછી ઘરમાં બંધક બનાવી લેવામાં આવી. સંભાવના શેઠની હાઉસ હેલ્પની બહેન તે ઘરમાં ફસાઈ ગઈ હતી અને તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી તે ઘરમાં 5 કુતરા અને 13 બિલાડી પાંજરામાં કેદ હતા તેની દેખભાલ કરવાનું કામ બળજબરીથી તેની પાસે કરાવવામાં આવતું. જ્યારે મહિલા કપલને કામ અંગે ફરિયાદ કરતી તો કપલ તેને કહી દેતું કે તેણે એજન્સીને પૈસા ચૂકવ્યા છે એટલે તેણે બધું જ કામ કરવું પડશે.
ઘરમાં કેદ કરી લેવામાં આવેલી યુવતીને બચાવવા માટે સંભાવના શેઠ આગળ આવી અને તેણે યુવચીને કેદ રાખનાર લોકો સાથે વાત પણ કરી. પરંતુ તેમ છતાં તે યુવતીને છોડવા માટે તૈયાર ન હતા. ત્યાર પછી સંભાવના શેઠે પોલીસ અને એનજીઓની મદદથી તે વ્યક્તિને છોડાવી પરંતુ આરોપીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવતી પર ખોટા આરોપ લગાવી ફરિયાદ કરી જેના કારણે સંભાવના શેઠ અને તેનો પતિ અવિનાશ અડધી રાત્રે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને તેમણે આખી રાત ત્યાં પસાર કરી વિસ્તારપૂર્વક બધી જાણકારી આપી ત્યાર પછી સવારે 8:00 કલાકે પોલીસે આ મામલે ફરિયાદ નોંધી.