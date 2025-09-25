Prev
આર્યનની સિરીઝથી નારાજ સમીર વાનખેડે, શાહરૂખ ખાન વિરુદ્ધ દાખલ કર્યો માનહાનિનો કેસ

IRS અધિકારી સમીર વાનખેડેએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન અને ગૌરી ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસ રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ અને અન્ય સામે માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો છે.

આર્યનની સિરીઝથી નારાજ સમીર વાનખેડે, શાહરૂખ ખાન વિરુદ્ધ દાખલ કર્યો માનહાનિનો કેસ

શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર આર્યન ખાન તેની નેટફ્લિક્સ સિરીઝ "The Ba***ds of Bollywood"ને લઈને વિવાદમાં ફસાઈ ગયો છે. સમીર વાનખેડેએ સિરીઝમાં તેના પાત્ર બદલ શાહરૂખ ખાન, ગૌરી ખાન, નેટફ્લિક્સ ઈન્ડિયા અને રેડ ચિલીઝ સામે માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો છે. વાનખેડેના વકીલ જતીન પરાશેરે જણાવ્યું હતું કે સમીરનો આરોપ છે કે આર્યન ખાને તેને સિરીઝમાં તેના જેવું જ હુબહુ પાત્ર બતાવ્યું છે. આ શોમાં સમીર વાનખેડે અને તેના પરિવારનો દુર્વ્યવહાર થયો છે અને તેને ભ્રષ્ટ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તેથી આર્યનના શોનો તે ભાગ કાઢી નાખવો જોઈએ.

સમીર વાનખેડેએ કેસ દાખલ કર્યો 

IRS અધિકારી સમીર વાનખેડેએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો છે. તે સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન અને ગૌરી ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસ, રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ અને અન્ય સામે કાયમી અને ફરજિયાત મનાઈ હુકમ, ઘોષણા અને નુકસાનીની માંગ કરે છે. આ મુકદ્દમો રેડ ચિલીઝ દ્વારા નિર્મિત અને નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થયેલી સિરીઝ "The Ba***ds of Bollywood"માં દર્શાવવામાં આવેલા ખોટા, દ્વેષપૂર્ણ અને બદનક્ષીભર્યા વિડીયો પરથી ઉદ્ભવ્યો છે. આ સિરીઝ ડ્રગ વિરોધી અમલીકરણ એજન્સીઓનું ભ્રામક અને નકારાત્મક ચિત્રણ રજૂ કરે છે, જે કાયદા અમલીકરણમાં લોકોના વિશ્વાસને ઓછો કરે છે.

આ સિરીઝ જાણી જોઈને જાતિવાદી અને પક્ષપાતી રીતે સમીર વાનખેડેની પ્રતિષ્ઠાને બદનામ કરવાના હેતુથી બનાવવામાં અને ચલાવવામાં આવી છે. કારણ કે સમીર વાનખેડે અને આર્યન ખાનનો કેસ બોમ્બે હાઈકોર્ટ અને મુંબઈની NDPS સ્પેશિયલ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ અને વિચારણા હેઠળ છે.

વધુમાં સિરીઝના એક દ્રશ્યમાં, જ્યારે એક પાત્ર "સત્યમેવ જયતે" કહે છે, ત્યારે બીજું એક પાત્ર આંગળી બતાવીને અશ્લીલ હરકત કરે છે. "સત્યમેવ જયતે" રાષ્ટ્રીય પ્રતીકનો ભાગ છે. તેથી તેને આંગળી બતાવવી એ રાષ્ટ્રીય સન્માન અપમાન નિવારણ અધિનિયમ, 1971ની જોગવાઈઓનું ગંભીર અને સંવેદનશીલ ઉલ્લંઘન છે, જે કાયદા હેઠળ સજાપાત્ર છે. તેથી "સત્યમેવ જયતે" દ્રશ્ય પણ દૂર કરવું જોઈએ.

સિરીઝનું કન્ટેન્ટ માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ અને ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની વિવિધ જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરે છે કારણ કે તે અશ્લીલ અને વાંધાજનક કન્ટેન્ટના ઉપયોગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. સમીર વાનખેડેએ તેના મુકદ્દમામાં આ આરોપો લગાવ્યા છે અને રૂપિયા 2 કરોડના નુકસાનની માંગ કરી રહ્યો છે. તે આ રકમ કેન્સરના દર્દીઓની સારવાર માટે ટાટા મેમોરિયલ કેન્સર હોસ્પિટલને દાન કરશે.

 

