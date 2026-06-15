Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Sanchita Ugale: અભિનેત્રી સંચિતા ઉગાલેએ ઈંસ્ટા પર શેર કરેલો છેલ્લો વીડિયો, આ પોસ્ટ કર્યાની થોડી કલાકોમાં ભર્યું અંતિમ પગલું

Sanchita Ugale: અભિનેત્રી સંચિતા ઉગાલેએ ઈંસ્ટા પર શેર કરેલો છેલ્લો વીડિયો, આ પોસ્ટ કર્યાની થોડી કલાકોમાં ભર્યું અંતિમ પગલું

Sanchita Ugale Last Video: ટીવી એક્ટ્રેસ સંચિતા ઉગાલેની આત્મહત્યાની ઘટનાનીથી ટીવી ઈંડસ્ટ્રીમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સંચિતા ઉગાલેએ મોત પહેલા એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો હતો જેમાં તે ખુશખુશાલ દેખાતી હતી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:19 PM IST
Sanchita Ugale: અભિનેત્રી સંચિતા ઉગાલેએ ઈંસ્ટા પર શેર કરેલો છેલ્લો વીડિયો, આ પોસ્ટ કર્યાની થોડી કલાકોમાં ભર્યું અંતિમ પગલું

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સંચિતા ઉગાલેએ ઈંસ્ટા પર શેર કરેલો છેલ્લો વીડિયો, આ પોસ્ટ કરી ભર્યું અંતિમ પગલું
Sanchita Ugale2 min ago
2
samras hostel6 min ago
3
farmers protest48 min ago
4
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
5
Anti Aging Face Pack1 hr ago