/Sanchita Ugale: અભિનેત્રી સંચિતા ઉગાલેએ ઈંસ્ટા પર શેર કરેલો છેલ્લો વીડિયો, આ પોસ્ટ કર્યાની થોડી કલાકોમાં ભર્યું અંતિમ પગલું

Sanchita Ugale Last Video: ટીવી એક્ટ્રેસ સંચિતા ઉગાલે 14 જુન 2026 ના રોજ આત્મહત્યા કરી લીધી છે. અભિનેત્રી સંચિતા નાલાસોપારા ખાતે રહેતી હતી અને ત્યાં તેના ઘરમાં મૃત અવસ્થામાં મળી આવી હતી. આ ઘટના સામે આવી ત્યારથી જ ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સૌથી વધારે આશ્ચર્ય તો તેના ચાહકો અને મિત્રોને સંચિતાએ instagram પર પોસ્ટ કરેલા છેલ્લા વીડિયોને જોઈને થાય છે. સંચિતાએ આત્મહત્યા કરી તેની દોઢ કલાક પહેલા તેણે instagram પર એક વિડિયો શેર કર્યો હતો જેમાં તે ખુશ ખુશાલ જોવા મળતી હતી. આ વિડીયો પોસ્ટ કર્યા પછી થોડી કલાકોમાં જ તેણે જીવન ટૂંકાવવી લીધું.
સંચિતા ઉગાલે એ ટીવી લોકપ્રિય સીરીયલ કુમકુમ ભાગ્ય, દિલવાલી દુલ્હા લે જાયેગી, વાગલે કી દુનિયા સહિતના શોમાં કામ કર્યું હતું.. સંચિતા ઉગાલે એ વિકી કૌશલ અને રશ્મિકા મન્દાનાની છાવામાં પણ કામ કર્યું હતું. સંચિતા સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહેતી એક્ટ્રેસ હતી. અવારનવાર તે પોતાના ફોટો અને વિડીયો instagram પર શેર કરતી. તેણે આત્મહત્યા કરી તેની દોઢ કલાક પહેલા પણ તેણે એક વીડિયો શેર કર્યો હતો જે હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે કારણ કે આ વીડિયોમાં સંચિતા ખુશખુશાલ જોવા મળતી હતી. આ વિડીયો જોયા પછી તેના ચાહકોમાં પ્રશ્નો છે કે એવું તે શું થયું કે તેણે આત્મહત્યા કરી લીધી.
સંચિતા ઉગાલેની આત્મહત્યા અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર તેણે 14 જૂન 2026 ના રોજ સાંજે 07:00 થી 7:30 ની વચ્ચે ફાંસી લગાવીને આત્મહત્યા કરી હતી. જ્યારે તેણે સાંજે 6 કલાક આસપાસ instagram હેન્ડલ પરથી છેલ્લી પોસ્ટ શેર કરી હતી અને આ વીડિયોમાં તે ખુશ હતી. આ વિડીયો શેર કર્યા પછી તેણે પોતાના ઘરમાં જ ફાંસી લગાવી આત્મહત્યા કરી લીધી.
આ અંગે જાણકારી મળતી અનુસાર સંચિતાના ઘરે રવિવારે સાંજે કોઈ હાજર ન હતું. તે સમયે અભિનેત્રીએ તેના બેડરૂમના સીલીંગ ફેન પર સાડી બાંધી ફાંસી લગાવી લીધી હતી. અભિનેત્રીએ આત્મહત્યા શા માટે કરી તેના કારણની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે હજુ સુધી આ અંગે કોઈ જાણકારી સામે આવી નથી. મહત્વનું છે કે 14 જૂને સુશાંત સિંહ રાજપૂતની છઠ્ઠી ડેથ એનિવર્સરી હતી. સુશાંત સિંહ રાજપૂજે 14 જૂન 2020 ના રોજ આત્મહત્યા કરી હતી.