'સંચિતા મૃત્યુ પહેલા તણાવમાં હતી' પિતાનો દાવો- મારી દીકરીને પરેશાન કરવામાં આવતી હતી

કુમકુમ ભાગ્ય ફેમ અભિનેત્રી સંચિતા ઉગાલેના મોતના સમાચારે ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીને હચમચાવી દીધી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેણે મુંબઈ સ્થિત પોતાના નિવાસ્થાને ફાંસી લગાવી આપઘાત કર્યો હતો. પોલીસ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. તો હવે દિવંગત સંચિતાના પિતા મચ્છિંદ્ર ઉગલેએ અભિનેત્રીના મોતના થોડા દિવસ પહેલાની તેની માનસિક સ્થિતિને લઈને ખુલાસો કર્યો કે તે ખુબ તણાવમાં હતી અને તેને પરેશાન કરવામાં આવી રહી હતી.
પરેશાન રહેતી હતી સંચિતા ઉગાલે
એક ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન સંચિતાના પિતાએ દાવો કર્યો કે તે ઠીક દેખાવા છતાં પરેશાન જોવા મળતી હતી. સંચિતાના પિતાએ કહ્યું- પરેશા તો તે રહેતી હતી. તેણે અમને કારણ જણાવ્યું નહીં, પરંતુ તે પરેશાન રહેતી હતી. એટલે કે તે જ્યારે સારા મૂડમાં હોય, ત્યારે પણ અચાનક ડિપ્રેશનમાં જતી રહેતી હતી. આ વાત અમારા ધ્યાન પર આવી હતી, અને તેથી અમે દરરોજ તેની સાથે અવરજવર કરતા હતા. બસ એટલો સમય, અડધો કલાક અમે તેની સાથે નહોતા. તે અમારી ભૂલ સમજો પરંતુ તે એટલી ડિપ્રેશનમાં હતી કે, અમને ખ્યાલ નહોતો કે આવું પગલું ભરશે.
સંચિતાના પિતાએ દીકરીને ન્યાય અપાવવાની માંગ કરી
સંચિતાના પિતાએ આગળ કહ્યું- વાતચીત કરી હતી, પરંતુ તેને ટોર્ચર કરવામાં આવતું હતું. તેને કોઈને કોઈ વાતને લઈને પરેશાન કરવામાં આવતી હતી. કોઈને કોઈ મુદ્દે આ થઈ રહ્યું હતું. તંત્ર પાસે માત્ર એક માંગ છે કે મારી દીકરીની સાથે ખોટું થયું છે તેને ન્યાય મળવો જોઈએ.
સંચિતાએ 14 જૂને કર્યો આપઘાત
સંચિતાએ કુમકુમ ભાગ્ય અને વાગલે કી દુનિયા જેવા ટીવી શોમાં કામ કરી ઓળખ બનાવી હતી. ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈના રિપોર્ટ પ્રમાણે પોલીસનું કહેવું છે કે ઘટના 14 જૂને સાંજે 7 કલાકથી 7.30 કલાક વચ્ચે નાલાસોપારા ઈસ્ટના અચોલે ગામમાં સાંઈ સંતોષી બિલ્ડિંગમાં થઈ. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સંચિતા પોતાના બેડરૂમમાં છતના પંખા સાથે લટકેલી મળી. રૂમ અંદરથી બંધ હતો. પરિવાર અભિનેત્રીને વસઈ-વિરાર કોર્પોરેશનની હોસ્પિટલ લઈ ગયા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી.