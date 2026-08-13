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Sara Tendulkar: બનારસી સાડી સાથે સારા તેંડુલકરે પહેર્યું 17,500 નું બ્લાઉઝ, સાડીની કિંમત જાણી ચોંકી જશો

Sara Tendulkar Saree Look: સોશિયલ મીડિયા પર સારા તેંડુલકરનો સાડી લુક છવાયેલો છે. સારા તેંડુલકરે બનારસી સાડીને અલગ જ રીતે સ્ટાઈલ કરી છે અને તેનો આ લુક ઈંટરનેટ પર ચર્ચામાં છે. જો કે સારા તેંડુલકરના લુકની સાથે તેણે પહરેલા બ્લાઉઝ અને સાડીની કિંમત પણ ચર્ચામાં છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 13, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:52 PM IST
Sara Tendulkar: બનારસી સાડી સાથે સારા તેંડુલકરે પહેર્યું 17,500 નું બ્લાઉઝ, સાડીની કિંમત જાણી ચોંકી જશો
Image Credit: Instagram

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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