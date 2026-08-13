/Sara Tendulkar: બનારસી સાડી સાથે સારા તેંડુલકરે પહેર્યું 17,500 નું બ્લાઉઝ, સાડીની કિંમત જાણી ચોંકી જશો

Sara Tendulkar Saree Look: ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરની દીકરી સારા તેંડુલકર સુંદરતા અને ફેશનની બાબતમાં હિરોઈનોને પણ ટક્કર આપે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર સારા તેંડુલકર તેની સ્ટાઈલ અને ફેશન માટે ચર્ચામાં છે. સારા તેંડુલકરે ઈંસ્ટાગ્રામ પર તેના લેટેસ્ટ ફોટોશૂટની તસવીરો શેર કરી છે. આ તસવીરોમાં તેણે અલગ જ સ્ટાઈલમાં બનારસી સાડી પહેરી છે.
સારા તેંડુલકરે તાજેતરમાં વોગ મેગેઝીન માટે ફોટોશૂટ કરાવ્યું છે જેમાં તેણે ટ્રેડિશનલ સાડી લુકને મોર્ડન ફેશન સાથે રજૂ કર્યો છે. સારાએ તેના લેટેસ્ટ ફોટોશૂટ માટે સિંપલ બનારસી સાડી સાથે મોર્ડન કોર્સેટ બ્લાઉઝ પહેર્યું છે.
સારા તેંડુલકરે જે આઈવરી કોર્સેટ બ્લાઉઝ પહેર્યું છે તે ઓફ વ્હાઈટ પ્યોર સેટિન સિલ્ક અને ઓર્ગેંઝા સિલ્કમાંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્ટ્રેપલેસ કોર્સેટ બ્લાઉઝની કીંમત 17,500 રુપિયા છે. સામાન્ય રીતે બનારસી સાડી સાથે ટ્રેડિશનલ બ્લાઉઝ પહેરવામાં આવે છે પરંતુ સારાએ બનારસી સાડી સાથે મોર્ડન કોર્સેટ પહેરી તેના લુકને એલિવેટ કર્યો છે.
સારા તેંડુલકરે જે ફ્લોરલ બનારસી સાડી પહેરી છે તેમાં સિલ્કની ચમક અને બારીક કામ કરવામાં આવ્યું છે. સારાએ પહેરેલી સાડીની કિંમત અંદાજે 38 હજાર હોવાનું કહેવાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)