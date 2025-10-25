Prev
Next

250થી વધુ ફિલ્મમાં કર્યું કામ, ફેશન ડિઝાઇનર સાથે કર્યા લગ્ન, આવું રહ્યું સતીશ શાહનું ફિલ્મી કરિયર

Satish Shah Death: અભિનેતા સતીશ શાહનું નિધન થયું છે. તેવામાં અમે તમને તેમની ફિલ્મ યાત્રા વિશે જણાવીશું. જાણો તેમની અત્યાર સુધીની સફર કેવી રહી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:32 PM IST

Trending Photos

250થી વધુ ફિલ્મમાં કર્યું કામ, ફેશન ડિઝાઇનર સાથે કર્યા લગ્ન, આવું રહ્યું સતીશ શાહનું ફિલ્મી કરિયર

મુંબઈઃ હિન્દી સિનેમાના દિગ્ગજ અભિનેતા સતીશ શાહ હવે આ દુનિયામાં રહ્યા નથી. કિડની ફેલ થવાને કારણે 25 ઓક્ટોબરે અભિનેતાનું નિધન થયું છે. આ સમાચાર સાંભળી ફેન્સને ઝટકો લાગ્યો છે. અહીં અમે તમને સતીશ શાહના ફિલ્મી કરિયર વિશે માહિતી આપીશું. તમે જાણીને ચોંકી જશો કે તેઓ અભિનેતા બનવા ઈચ્છતા નહોતા, પરંતુ ભાગ્ય તેમને આ લાઇનમાં ખેંચી લાવ્યું હતું.

સતીશ શાહને રમતગમતમાં રસ હતો
સતીશ શાહનો જન્મ 25 જૂન, 1991ના રોજ માંડવીના એક ગુજરાતી પરિવારમાં થયો હતો. જોકે, તેમના પિતાનો મુંબઈમાં વ્યવસાય હતો, તેથી તેઓ ત્યાં રહેતા હતા. આ અભિનેતાને એક ભાઈ અને એક બહેન છે. સતીશ શાહને શાળાના સમયથી જ રમતગમતમાં રસ હતો. તેઓ હંમેશા ક્રિકેટ રમતા હતા અને ઊંચા કૂદકા અને લાંબા કૂદકામાં પણ ચેમ્પિયન હતા. પરંતુ ભાગ્ય તેમને બોલીવુડમાં લઈ આવ્યું.

Add Zee News as a Preferred Source

સંયોગથી એક્ટર બન્યા Satish Shah
હકીકતમાં, જ્યારે સતીશ શાહ શાળામાં હતા, ત્યારે તેમને એક નાટકમાં અભિનય કરવાની તક મળી. તેઓ તેમના શિક્ષકને પણ ના પાડી શક્યા નહીં. જ્યારે તેઓ સ્ટેજ પર આવ્યા, ત્યારે તેઓ ખૂબ જ નર્વસ હતા, પરંતુ નોંધપાત્ર વાત એ હતી કે તેઓ તેમની એક પણ પંક્તિ ભૂલ્યા નહીં. આ માટે તેમને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન મળ્યું. આ પછી, સતીશે નક્કી કર્યું કે તેઓ અભિનેતા બનશે.

FTII માં કર્યો અભ્યાસ
સતીશ શાહે FTII માં અભ્યાસ માટે પ્રવેશ મેળવ્યો, પરંતુ સાથે-સાથે તેઓ થિએટર પણ કરતા હતા. ત્યારબાદ વર્ષ 1978મા રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ અજીબ કહાનીમાં જોવા મળ્યા હતા. "ઉમરાવ જાન" અને "આલ્બર્ટ પિન્ટો કો ગુસ્સા ક્યોં આતા હૈ" પછી, તેમણે અમિતાભ બચ્ચન અને દિલીપ કુમાર જેવા દિગ્ગજ કલાકારો સાથે "શક્તિ" માં અભિનય કર્યો. પછી, "જાને ભી દો યારોં" સાથે, તેઓ એક કોમેડી અભિનેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા અને ઉદ્યોગમાં એક સફળ ઓળખ સ્થાપિત કરી. સતીશ શાહ 250 થી વધુ ફિલ્મો અને ઘણા સુપરહિટ ટીવી શોમાં અભિનય કરી ચૂક્યા છે.

ફેશન ડિઝાઇનર છે અભિનેતાની પત્ની
અંગત જીવનની વાત કરીએ તો સતીશ શાહે ફેશન ડિઝાઇનર મધુ શાહ સાથે લગ્ન કર્યા છે. બંનેની પ્રથમ મુલાકાત એક ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં થઈ હતી. ઘણીવાર પ્રપોઝ કર્યા બાદ મધુ એક્ટર સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર થયા હતા. મહત્વનું છે કે લગ્ન બાદ બંનેને કોઈ સંતાન નથી.

આ છે સતીશ શાહની જાણીતી ફિલ્મો
સતીશ શાહના ફિલ્મોના લિસ્ટમાં 'મજસે શાદી કરોગી, કલ હો ના હો, કભી હાં કભી ના, હમ સાથ સાથ હૈ, મુજસે દોસ્તી કરોગે, ઇશ્ક-વિશ્ક, હમ આપકે હૈ કોન, હીરો નંબર 1, અમૃત, નરસિમ્હા, પુરાના મંદિર, દિલવાલે દુલ્હનિયા લે જાએંગે, રમૈયા વસ્તવૈયા'નું નામ સામેલ છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
bollywoodSatish Shah

Trending news