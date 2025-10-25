ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવ્યા દુખદ સમાચાર, અભિનેતા સતીશ શાહનું નિધન
Satish Shah Death: દિગ્ગજ અભિનેતા સતીશ શાહનું નિધન થયું છે. આ વાતની જાણકારી તેમના દોસ્ત અશોક પંડિતે સોશિયલ મીડિયા પર આપી છે.
મુંબઈઃ બોલીવુડ અને ટીવીના જાણીતા અભિનેતા સતીશ, શાહનું નિધન થઈ ગયું છે. 25 ઓક્ટોબરે બપોરે 2.30 કલાકે તેમણે છેલ્લા શ્વાસ લીધા છે. જાણકારી પ્રમાણે સતીશ કિડનીની બીમારીનો સામનો કરી રહ્યાં હતા. સતીશ શાહના અંતિમ સંસ્કાર 26 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવશે. અત્યારે તેમનું પાર્થિવ શરીર હોસ્પિટલમાં છે.
અભિનેતાનું કિડની ફેલ્યોરથી મૃત્યુ થયું
અશોક પંડિતે આ વીડિયો તેમના X એકાઉન્ટ પર શેર કર્યો છે. તેમાં તેમણે કહ્યું છે કે, "સતીશ શરૂઆતમાં ઘરે જ હતા. ત્યારબાદ તેમને કિડની ફેલ્યોર થવાને કારણે દાદરની હિન્દુજા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. અભિનેતાના અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના બાંદ્રા સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવશે."
સતીશ શાહે 74 વર્,ની ઉંમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. તમને જણાવી દઈએ કે સતીશ રવિલાલ શાહનો જન્મ 25 જૂન 1951ના મુંબઈમાં થયો હતો. તેઓ ગુજરાતી મૂળના હતા અને 1972મા ડિઝાઇનર માધુ શાહ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમણે ફિલ્મ અને ટેલીવિઝન ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઈન્ડિયામાંથી અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમના કરિયરની શરૂઆત 80ના દાયકામાં થઈ હતી. 1984મા યહ જો હૈ જિંદગીમાં 55 અલગ-અલગ પાત્ર ભજવી તેઓ ઘર-ઘરમાં જાણીતા બન્યા હતા.
આ ફિલ્મથી કર્યું હતું પર્દાપણ
સતીશ શાહે પહેલા થિએટરમાં પોતાની પ્રતિભાનો પરિચય આપ્યો હતો અને પછી 'અજીબ દાસ્તાં (1978) થી બોલીવુડમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. સતીશ શાહની જાણીતી ફિલ્મોની વાત કરીએ તો આ લિસ્ટમાં 'મુજસે શાદી કરોગી', કલ હો ના હો, કભી હાં કભી ના, હમ સાથ સાથ હૈ, ઇશ્ક-વિશ્ક, અમ આપકે હૈ કૌન, હીરો નંબર-1, અમૃત, નરસિમ્હા, પુરાના મંદિર, દિલવાલે દુલ્હનિયા લે જાએંગે, રમૈયા વસ્તાવૈયા' નું નામ સામેલ છે.
ટીવીમાં પણ નામના મેળવી
સતીશ શાહનું કરિયર માત્ર બોલીવુડ જ નહીં ટીવી પર પણ સફળ રહ્યું હતું. તેમણે ઘણી સુપરહિટ સીરિયલ્સમાં કામ કર્યું હતું, તેમાં સારાભાઈ vs સારાભાઈ જેવા શો સામેલ છે. અભિનેતાના નિધનથી ન માત્ર પરિવાર પરંતુ તેમના ફેન્સનું દિલ પણ તૂટી ગયું છે. બોલીવુડ આ સમયે દુખમાં છે અને સોશિયલ મીડિયા પર લોકો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આી રહ્યાં છે.
