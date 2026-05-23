/Crime Thriller: રિલીઝ થયાની સાથે જ હીટ થઈ ગઈ આ સીરીઝ, 7 એપિસોડની ક્રાઈમ થ્રિલર સીરીઝ પાછળ પાગલ થયા લોકો

Crime Thriller Web Series: વિકેન્ડ આવી ગયું છે અને તમે વિચારી રહ્યા હોય કે વિકેન્ડમાં ઓટીટી પર શું જોવું તો તમને zee5 પર રિલીઝ થયેલી 7 એપિસોડની વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ. આ વેબ સીરીઝ રિલીઝ થયાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગઈ છે. ક્રાઈમ થ્રિલર જોનરની આ વેબ સીરીઝને દર્શકોએ ખૂબ જ પસંદ કરી છે. જેના કારણે રિલીઝ થયાની સાથે જ વેબ સિરીઝ ને 9.1 નું રેટીંગ મળી ગયું છે. આ રેટિંગ પરથી તમે અનુમાન લગાવી શકો છો કે ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સિરીઝ કેટલી જોરદાર હશે.
જે વેબ સીરીઝની અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે zee5 પર રિલીઝ થયેલી સતરંગી બદલે કા ખેલ. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ zee5 પર સતરંગી બદલે કા ખેલ વેબ સીરીઝ શુક્રવાર 22 મે ના રોજ રિલીઝ થઈ છે અને એક જ દિવસમાં આ વેબ સીરીઝ મસ્ટ વોચ છે તેવું ક્રાઈમ થ્રિલર સીરીઝ જોનારા દર્શકો કહી રહ્યા છે. જેણે પણ આ વેબ સિરીઝ જોઈએ છે તે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના રિવ્યૂ શેર કરીને લોકોને આ વેબ સિરીઝ જોવાની સલાહ આપી રહ્યા છે તેના પરથી કહી શકાય કે ખરેખર આ વેબ સિરીઝ દમદાર છે.
ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ સતરંગી બદલે કા ખેલમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં આર જે મહવશ, અંશુમાન પુષ્કર મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.. આ બંને કલાકારો પહેલી વખત સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહ્યા છે. અને કહી શકાય કે બંનેએ આ વેબ સિરીઝમાં બેસ્ટ પર્ફોર્મન્સ આપ્યું છે. આ વેબ સિરીઝને લોકો ખૂબ જ પસંદ કરી રહ્યા છે જેના કારણે તેનું આઈએમડીબી રેટિંગ 9.1 છે.
સતરંગી બદલે કા ખેલની સ્ટોરી
સતરંગી બદલે કા ખેલ વેબ સિરીઝની સ્ટોરીની વાત કરીએ તો આ એક ક્રાઈમ થ્રિલર ડ્રામા વેબ સિરીઝ છે. વેબ સિરીઝમાં બદલાની અને દુશ્મનીની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે. વેબ સિરીઝમાં બબલુ મહંતો નામનો યુવક પોતાની ઈચ્છા વિના પિતાના રસ્તે આગળ વધે છે અને પછી ષડયંત્રનો શિકાર થઈ જાય છે.. વેબ સીરીઝમાં 7 એપિસોડ છે અને 7 એપિસોડમાં શાનદાર ટ્વિસ્ટ અને ટર્ન જોવા મળે છે જે દર્શકોને છેક સુધી બાંધી રાખે છે. જો તમે પણ ક્રાઈમ થ્રિલર સિરીઝ જોવાનું પસંદ કરો છો તો આ વિકેન્ડમાં તમારા માટે સતરંગી બદલે કા ખેલ બેસ્ટ ઓપ્શન સાબિત થઈ શકે છે સતરંગી બદલે કા ખેલ વેબ સિરીઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ zee5 પર જોઈ શકાય છે.
