Gujarati Film : સંતાન એ જ તમારી સાચી મૂડી! કમાણીની દોડમાં ક્યાંક સંસ્કાર પાછળ ન રહી જાય, જુઓ ‘School Days’
School Days Movie: હાલના આ ડિજિટલ યુગમાં બાળકો અને પુખ્ત વયના બાળકો મોબાઈલ એડિક્શન, ખોટી સંગત અને વ્યસન જેવા દુષણમાં ઝડપથી ફસાઈ રહ્યા છે. સિગારેટ, દારૂ અને ડ્રગ્સ જેવા હાનિકારક વ્યસનો હવે નાની ઉંમરે જ જીવનને બરબાદ કરી રહ્યા છે. આ ગંભીર અને સંવેદનશીલ મુદ્દાને સમાજ સામે આ ફિલ્મ દ્વારા મુકવામાં આવશે. આ ગુજરાતી ફિલ્મ “School Days” યુવાનોમાંથી વ્યસન દુર કરવાનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રયાસ છે.
- નવા કલાકારો સાથે અનુભવી કલાકારોનો સંતુલિત સંયોજન ફિલ્મને વધુ રિલેવન્ટ બનાવે છે
- ફિલ્મો માત્ર મનોરંજન પૂરતી સીમિત ન રહેવી જોઈએ
- જેટલું ધ્યાન તમે પૈસા કમાવવામાં આપો છો, એટલું જ ધ્યાન સંતાનના ઘડતર પર આપશો, તો આવતીકાલનું ભારત વ્યસનમુક્ત, સંસ્કારસભર અને સશક્ત બનશે
- સ્કૂલ યુનિફોર્મમાં બાળકોને સિગરેટ પીતા જોઈને અંદરથી આંચકો લાગ્યો
School Days Movie: ફિલ્મના પ્રોડ્યૂસર રાજેશ મેહતાએ કહ્યું કે આ ફિલ્મ ભારતના યુવાનોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે. આજના સમયમાં ખોટી સંગત અને મોબાઈલ એડિક્શન બાળક વ્યસનની દિશામાં લઈ જાય છે. જ્યારે યુવાનો ગેરમાર્ગે જાય ત્યારે તેને તરછોડવાની નહીં, પરંતુ સમજાવીને, માર્ગદર્શન આપીને પાછો લાવવાની જરૂર છે, એ જ વિચાર આ ફિલ્મની આત્મા છે.
માતા-પિતા માત્ર કમાણીમાં વ્યસ્ત
તેઓ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે ફિલ્મમાં શિક્ષકો, માતા-પિતા અને સારા મિત્રની ભૂમિકાને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રોડ્યૂસરના જણાવ્યા મુજબ, બાળક જન્મથી ખરાબ હોતું નથી. તેને મળતી સંગત, ઘરનું વાતાવરણ અને માતા-પિતા તેનું રાખતા ધ્યાન જ તેના વ્યક્તિત્વને ઘડે છે. જો માતા-પિતા માત્ર કમાણીમાં વ્યસ્ત રહે અને સંતાનના રોજિંદા બદલાવ પર ધ્યાન ન આપે, તો સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે.
સ્કૂલ યુનિફોર્મમાં બાળકોને સિગારેટ પીતા જોઈ લાગ્યો આંચકો
શિક્ષણક્ષેત્ર સાથે લાંબા સમયથી જોડાયેલા પ્રોડ્યૂસર પોતાના અનુભવ શેર કરતાં કહે છે કે સ્કૂલ યુનિફોર્મમાં બાળકોને સિગરેટ પીતા જોઈને અંદરથી આંચકો લાગ્યો. મેં વિચાર્યું કે ભાષણો અને લેખો કરતાં ફિલ્મ વધુ અસરકારક માધ્યમ છે. જો આ ફિલ્મ જોઈને 1 ટકા કે 5 ટકા લોકો પણ પોતાની વિચારસરણી બદલે, તો હું મારા પ્રયત્નને સફળ માનું છે.
ફિલ્મથી નફો કમાવવાનો કોઈ ઉદ્દેશ નથી
તેમણે જણાવ્યું કે, “School Days”ની વાર્તા પ્રોડ્યૂસર દ્વારા જાતે લખવામાં આવી છે. આ તેનું પ્રથમ પ્રોડક્શન ફિલ્મ હોવા છતાં, તેમણે બિઝનેસ કરતાં સમાજસેવાને પ્રાથમિકતા આપી છે. તેઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે હાલ આ ફિલ્મથી નફો કમાવવાનો કોઈ ઉદ્દેશ નથી. અમે આ ફિલ્મ ઓછી ટિકિટ કિંમતે અને ઘણી જગ્યાએ અમારા ખર્ચે બતાવી રહ્યા છીએ, જેથી સંદેશ વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે.
અનુભવી ડિરેક્ટર જયેશ ત્રિવેદીએ જ ફિલ્મ માટે દિગ્દર્શન
કલાકારોની પસંદગી વિશે તેઓ જણાવે છે કે પાત્રને અનુરૂપ ચહેરા અને અભિનય ક્ષમતાને આધારે કાસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે. નવા કલાકારો સાથે અનુભવી કલાકારોનો સંતુલિત સંયોજન ફિલ્મને વધુ રિલેવન્ટ બનાવે છે. ધિંગામસ્તી, બાવરી, બગાવત, રૂપિયો નાચ નચાવે જેવી ફિલ્મ ડિરેકટ કરી છે અને ગુજરાત સરકારના સ્ટેટ એવોર્ડમાં જેમને બેસ્ટ દિગ્દર્શકનો એવોર્ડ મળેલ છે એવા અનુભવી ડિરેક્ટર જયેશ ત્રિવેદીએ જ ફિલ્મ માટે દિગ્દર્શનનો દોર સાંભળેલ સાથે કાસ્ટીંગ પણ કર્યું છે.
સંપૂર્ણપણે પરિવાર સાથે જોવા યોગ્ય ફિલ્મ
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ફિલ્મનું શૂટિંગ મોટા ભાગે સ્કૂલમાં જ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી બાળકોની સુરક્ષા અને અભ્યાસ પર કોઈ અસર ન પડે. શૂટિંગ વેકેશન દરમિયાન અને ખાલી ક્લાસરૂમમાં કરવામાં આવ્યું હોવાનું તેઓ જણાવે છે. અમે એક પણ અશ્લીલ કે અયોગ્ય દૃશ્ય રાખ્યું નથી. ફિલ્મ સંપૂર્ણપણે પરિવાર સાથે જોવા યોગ્ય છે,
ફિલ્મ જોનારના મનમાં સંદેશ ઉતારવો
તેમનું માનવું છે કે આજના ગુજરાતી સિનેમા અંગે પ્રોડ્યૂસર માને છે કે ફિલ્મો માત્ર મનોરંજન પૂરતી સીમિત ન રહેવી જોઈએ. એન્ટરટેનમેન્ટ પણ જરૂરી છે, પરંતુ સાથે સાથે ફિલ્મ જોનારના મનમાં સંદેશ પણ ઉતરવો જોઈએ. આવું થશે તો જ સમાજમાં સાચો બદલાવ આવશે.
આ એક ફિલ્મ નહીં, એક ચેતવણી અને માર્ગદર્શન
અંતમાં તેઓ દર્શકોને એક મેસેજ આપે છે કે તમારી સાચી મૂડી તમારા સંતાન છે. જેટલું ધ્યાન તમે પૈસા કમાવવામાં આપો છો, એટલું જ ધ્યાન સંતાનના ઘડતર પર આપશો, તો આવતીકાલનું ભારત વ્યસનમુક્ત, સંસ્કારસભર અને સશક્ત બનશે. ‘School Days’ માત્ર એક ફિલ્મ નથી, પરંતુ એક ચેતવણી અને માર્ગદર્શન છે.
