ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentઝુમકા ગીરા રે.. બરેલી કે બાઝાર મે.... કદી વિચાર્યું છે કે ઝુમકું બરેલીના બજારમાં જ કેમ પડ્યું હતું? બોલિવુડના આકા પણ નથી જાણતા આ

ઝુમકા ગીરા રે.. બરેલી કે બાઝાર મે.... કદી વિચાર્યું છે કે ઝુમકું બરેલીના બજારમાં જ કેમ પડ્યું હતું? બોલિવુડના આકા પણ નથી જાણતા આ

Jhumka Gira Re Bareilly Ke Bajar Mein: ‘ઝુમકા ગીરા રે.. બરેલી કે બાઝાર મે..' ગીતમાં બરેલી શહેરનું નામ કેમ લેવાયું, આ ગીત સાથે ઉત્તર પ્રદેશના નાનકડા એવા બરેલી શહેરનો શું નાતો છે, જાણો બોલિવુડના ફેમસ ગીતના જન્મ પાછળની કહાની. 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:00 AM IST

ઝુમકા ગીરા રે.. બરેલી કે બાઝાર મે.... કદી વિચાર્યું છે કે ઝુમકું બરેલીના બજારમાં જ કેમ પડ્યું હતું? બોલિવુડના આકા પણ નથી જાણતા આ

Bollywood Songs : ઝૂમકા ગીરા રે બરેલી કે બાઝાર મે... લગભગ દેશની દરેક પેઢી આ ગીત ગાઈને મોટી થઈ હશે. આજે પણ આ ગીત લોકોને ડોલાવે છે. હાલમાં જ આવેલી રણવીર સિંહ અને આલિયાની ભટ્ટન ફિલ્મ રોકી ઔર રાનીમાં પણ ઝુમકા ગીરા રે ગીતનું રિમીક્સ બનાવાયું હતું, જે બહુ જ પોપ્યુલર બન્યું હતું. પરંતું ક્યારેય વિચાર કર્યું છે કે, બોલિવુડની ગીતોમાં ઝુમકું હંમેશા બરેલીમાં જ કેમ પડે છે. દેશમાં આટલા બધા શહેરો છે, પરંતું બંને ગીતોમાં બરેલીનો જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ પાછળ એક રોમાંચક સ્ટોરી છે. આવો જાણીએ ગીતનો જન્મ કેવી રીતે થયો હતો  

‘ઝૂમકા ગીરા રે.. બરેલી કે બાઝાર મે..' 
અભિનેત્રી સાધના પર આ ગીત ફિલ્માવાયું છે. વર્ષ 1966 માં મેરા સાયા ફિલ્મ આવી હતી. જેમાં ઝુમકા ગીરા રે.. ગીત હતું, આ ગીત બહુ જ ફેમસ થયું હતું. લોકોને એવું મનમાં થયું હતું કે, સાધનાનું ઝુમકું બરેલીના બજારમાં જ કેમ પડ્યું હતું? મજાની વાત એ છે કે, બરેલીનું બજાર ઝુમકા માટે જાણીતું પણ નથી. દિલ્હીનું મીના બજાર કે, પછી ઈન્દોરનું શરાફા બજાર કે પછી હૈદરાબાદનું મોતી બજાર ઝુમકા માટે પ્રખ્યાત છે. તો પછી બરેલી કેમ. ઉપરથી ફિલ્મ મેરા સાયામાં ફિલ્માવાયેલા આ ગીત કે ફિલ્મની કહાનીને બરેલી સાથે કોઈ નાતો ન હતો. આ ગીતના ગીતકાર મહેંદી અલી ખાનને આખરે કેવી રીતે બરેલીનું નામ સૂઝ્યું. 

બરેલી એ ઉત્તર પ્રદેશનું એક નાનકડું શહેર છે. આ શહેર વાંસની બનાવટ, સૂરમા, વાંસ-નેતરનું ફર્નિચરને કારણે પ્રખ્યાત છે. બરેલીનો સૂરમો તો દુનિયાના અનેક ખૂણે પહોંચ્યો છે. પરંતું આ ગીતમાં બરેલીને લાવવા પાછળ ગીતકાર મહેંદી અલી ખાનનું ભેજું કામ કરી ગયું છે. 

બરેલી અને મહેંદી અલી ખાન
ગીતકાર મહેંદી અલી ખાનનું બરેલી શહેરમાં નિયમિત આવનજાવન હતું. મહેંદી અલી ખાન એ હરિવંશરાય બચ્ચન અને તેજી સૂરીના ખાસ મિત્રોમાંથી એક હતા. આઝાદી પહેલા બંનેના મુલાકાત માટેનું માધ્યમ એટલે બરેલી શહેર. આ શહેરમાં હરિવંશરાય બચ્ચન અને તેજી સૂરીનો પ્રેમ પાંગર્યો હતો.

એકવાર જ્યારે તેજી સૂરીને બચ્ચનજી સાથે લગ્ન ક્યારે થશે તેવું દોસ્તારોએ પૂછ્યું તો તેઓ જવાબ આપ્યો હતો કે, મેરા ઝુમકા તો બરેલી કે બાજાર મેં ગિર ગયા હૈ. આ ઘટનાને યાદ કરીને કદાચ મહેંદી અલી હસને મેરા સાયા માટે ગીત લખ્યું હશે. 
 
આમ, આ ગીતના ફિલ્માવાયેલા ઝુમકા સાથે બરેલીનો કોઈ નાતો નથી, પરંતું બરેલીમાં બચ્ચનજી અને તેજી સૂરીના પ્રેમની યાદમાં આ ગીત લખાયું છે. આમ આ લોકપ્રિય ગીતની વાત હરિવંશરાય બચ્ચન અને તેજી સૂરીના પ્રેમ કહાની સાથે સંકળાયેલી છે જે ઘણા ઓછા લોકો જાણે છે. 
 
આ સિવાય બોલિુવડમાં ઝુમકા પર બીજું પણ એક ગીત બનેલું છે. ‘ઝૂમકા બરેલીવાલા અખિયોંમેં ઐસે ડાલા...’ આ ગીતમાં પણ બરેલીનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. જોકે, તેની કહાની અલગ છે, તે બીજા આર્ટિકલમાં જોઈશું. 
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

