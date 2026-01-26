Prev
Dhurandhar: ધુરંધર ફિલ્મના આ એક્ટર પર લાગ્યો કામવાળીનું શારીરિક શોષણ કર્યાનો ગંભીર આરોપ, પોલીસે કરી કાર્યવાહી

Dhurandhar Actor Arrested: ધુરંધર ફિલ્મના એક્ટર નદીમ ખાન પર ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે. તેની કામવાળીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે એક્ટર લગ્ન કરવાની વાત કરી છેલ્લા 10 વર્ષથી તેનું શારીરિક શોષણ કરે છે. આ મામલે પોલીસ કાર્યવાહી થઈ હોવાની વાત પણ સામે આવી છે. 
 

Dhurandhar Actor Arrested: ફિલ્મ ધુરંધરના એક એક્ટર સંબંધિત ગંભીર વાત સામે આવી છે. આ ખબર સામે આવતાં જ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અને દર્શકો વચ્ચે ખળભળાટ મચી ગયો છે. ધુરંધર ફિલ્મમાં રહેમાન ડકૈત એટલે કે અક્ષય ખન્નાના રસોયાની ભૂમિકા ભજવનાર એક્ટર નદીમ ખાનની મુંબઈ પોલીસે ધરપકડ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. નદીમ ખાન વિરુદ્ધ ઘરમાં કામ કરતી મહિલા કર્મચારી ના યૌન શોષણનો આરોપ લાગ્યો છે. પોલીસમાં જે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે તે અનુસાર નદીમ ખાન તેના ઘરમાં કામ કરતી મહિલા સાથે લગ્નના ખોટા વાયદા કરી છેલ્લા 10 વર્ષથી શારીરિક સંબંધ બનાવી તેનું શોષણ કરી રહ્યો હતો. શારીરિક શોષણ કર્યા પછી તેને લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો. 

શું છે સમગ્ર મામલો ?

આ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર માલવણી પોલીસ તરફથી પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે એક્ટર નદીમ ખાનની ધરપકડ ગુરુવારે થઈ હતી. આ કેસમાં પીડીતા 41 વર્ષીય મહિલા છે જે નદીમ ખાનના ઘરે કામ કરતી હતી. નદીમ ખાનના ઘરમાં કામ કરતા પહેલા આ મહિલા મુંબઈમાં અન્ય અભિનેતા અને પરિવારના ઘરોમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે. આ મહિલાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. મહિલાની ફરિયાદ નોંધ્યા પછી આરોપીની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. 

નદીમ ખાન પર શું છે આરોપ ?

આ કેસમાં પીડીતા એ પોતાના નિવેદનમાં નોંધાવ્યું છે કે વર્ષ 2015માં નદીમ ખાન સાથે તેની મુલાકાત થઈ હતી. તે સમયે બંને એકબીજાની નજીક આવ્યા અને નદીમ ખાને મહિલાને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે તેની સાથે તે લગ્ન કરશે. નદીમ ખાનની આ વાત પર મહિલાએ વિશ્વાસ કર્યો અને તેમની વચ્ચે ઘણી વખત શારીરિક સંબંધ બન્યા. મહિલાનું કહેવું હતું કે તે સંબંધ લઈને ગંભીર હતી અને દર વખતે નદીમ ખાન તેને લગ્ન કરવાનું આશ્વાસન આપતો હતો. તેમની વચ્ચે આ બધું છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલી રહ્યું હતું. મહિલાના આરોપ અનુસાર નદીમ ખાને તેનું શારીરિક શોષણ કરવાની સાથે તેનું માનસિક શોષણ પણ કર્યું છે. મહિલાએ જણાવ્યું કે સામાજિક દબાવ, ડર અને બદનામીના કારણે તે આટલા વર્ષ ચૂપ રહી હતી. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી નદીમ ખાને લગ્ન કરવાની સ્પષ્ટ ના કહી દીધી અને તેનાથી દૂર રહેવા લાગ્યો. જેના કારણે મહિલાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. 

નદીમ ખાન વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી 

જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર મહિલાએ જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં વર્સોવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી ત્યાર પછી માલવણી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ફરિયાદ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી. મામલાની ગંભીરતા જોતા પોલીસે તુરંત જ કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. હાલ નદીમ ખાનની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને આ કેસમાં વધારે તપાસ ચાલી રહી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર પ્રાથમિક તપાસ પછી કાનૂની કાર્યવાહી કરી પુરાવાના આધારે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

