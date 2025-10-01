શાહરૂખ ખાન બન્યો દુનિયાનો સૌથી ધનવાન અભિનેતા, અબજોપતિ બની ટેલર સ્વિફ્ટને આપી માત
Shah Rukh Khan Net Worth: શાહરૂખ ખાન હવે અબજોપતિ છે. આ સુપરસ્ટારે એક અબજથી વધુની સંપત્તિ સાથે વિશ્વભરના ઘણા ધનિક સેલિબ્રિટીઓને પાછળ છોડી દીધા છે. તે હવે વિશ્વનો સૌથી ધનિક અભિનેતા છે.
Trending Photos
બોલીવુડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાને હવે દુનિયામાં પોતાની બાદશાહત સાબિત કરી દીધી ચે. સુપરસ્ટારના નામે ઘણા વર્ષથી ભારતના સૌથી ધનવાન એક્ટરનો ખિતાબ હતો. પરંતુ હવે નવા રિપોર્ટ્સમાં ખુલાસો થયો છે કે શાહરૂખ ખાન દુનિયાના સૌથી ધનવાન અભિનેતા બની ગયા છે. અબજોપતિ બની કિંગ ખાને દુનિયાના ધનિક એક્ટર્સને માત આપી છે.
શાહરૂખ ખાન હવે ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય સેલિબ્રિટીથી ધનવાન બની ગયા છે. તેમણે ટેરલ સ્વિફ્ટ (11528 કરોડ), અર્નોલ્ડ શ્વાર્જનેગર (10641 કરોડ), ઝેરી સીનફીલ્ડ (10641 કરોડ) અને સેલેના ગોમેઝ (6385 કરોડ) ની નેટવર્થને માત આપી છે.
શાહરૂખ ખાન વિશ્વનો સૌથી ધનિક અભિનેતા બન્યો
હુરુન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2024 મુજબ, શાહરૂખ ખાનની કુલ સંપત્તિ ₹7,300 કરોડ હતી. જોકે, 2025 ની યાદી મુજબ, એક વર્ષમાં તેમની કુલ સંપત્તિ ₹5,190 કરોડ વધી છે. આ સાથે, શાહરૂખ ખાનની કુલ સંપત્તિ હવે ₹12,490 કરોડ થઈ ગઈ છે, જેનાથી તેમને વિશ્વના સૌથી ધનિક અભિનેતાનો ખિતાબ મળ્યો છે.
બોલિવૂડના 5 સૌથી ધનિક સેલિબ્રિટીઓની યાદી
હુરુન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025 ની યાદીમાં અનેક ભારતીય સેલિબ્રિટીઓનો સમાવેશ થાય છે. યાદી અનુસાર, જ્યારે 5 સૌથી ધનિક બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓની વાત આવે છે, ત્યારે શાહરૂખ ખાન પહેલા નંબરે છે, જ્યારે રાની મુખર્જી બીજા નંબરે છે. રાની અને તેના પરિવારની કુલ સંપત્તિ ₹7,790 કરોડ છે. ઋતિક રોશન ₹2,160 કરોડની કુલ સંપત્તિ સાથે ત્રીજા નંબરે છે. ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહર ૧૮૮૦ કરોડ રૂપિયાની કુલ સંપત્તિ સાથે ચોથા સ્થાને છે અને અમિતાભ બચ્ચન ૧૬૩૦ કરોડ રૂપિયાની કુલ સંપત્તિ સાથે પાંચમા સ્થાને છે.
નેશનલ એવોર્ડથી થયું સન્માન
મહત્વનું છે કે તાજેતરમાં શાહરૂખ ખાનનું નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડથી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. કિંગ ખાનને 2023મા આવેલી જવાન ફિલ્મ માટે બેસ્ટ અભિનેતાનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. 33 વર્ષના ફિલ્મી કરિયરમાં આ શાહરૂખનો પ્રથમ નેશનલ એવોર્ડ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે