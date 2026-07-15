શાહરુખ ખાને 18 કરોડમાં ખરીદેલી પ્રોપર્ટી આજે છે 300 કરોડની 'મન્નત', યસ બોસ ફિલ્મ સાથે છે આ ઘરનું ખાસ કનેકશન

Shah Rukh Khan Mannat: શાહરુખ ખાનનું ઘર મન્નત પણ ટુંક સમયમાં મુંબઈની ઐતિહાસિક ઈમારત બની જશે. કારણ કે શાહરુખ ખાનના ઘરમાં વધુ 2 ફ્લોર કરાવવાની મંજૂરી ખાન પરિવારને મળી ગઈ છે. મન્નત પહેલાથી જ 6 માળની આલિશાન ઈમારત છે અને તેના પર વધુ 2 ફ્લોર કરવાનું કામ શરુ કરવાનું હતું પરંતુ શાહરુખ ખાનના આ બાંધકામને પડકારતી અરજી કોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી. જ્યારે આજે સુપ્રીમ કોર્ટે તે અરજી ફગાવી દીધી છે જેના કારણે મન્નત પર વધારાના માળના નિર્માણ પર લાગેલો સ્ટે હટી ગયો છે.
યસ બોસ ફિલ્મ સાથે મન્નતનું છે ખાસ કનેકશન
કહેવાય છે કે શબ્દો અને ઈરાદામાં તાકત હોય છે. આવું જ કંઈક શાહરુખ ખાન અને મન્નત બંગલા વચ્ચે છે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે આજે જે મન્નત શાહરુખ ખાનના ઘર તરીકે પ્રખ્યાત છે તે ઘરમાંથી એક સમયે શાહરુખ ખાનને સિક્યોરિટીએ ભગાડી દીધો હતો. જી હાં આ વાત છે શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ યસ બોસ સમયની. 1997 માં બેંડસ્ટેંડ સ્થિત ભવ્ય બંગલાનું નામ મન્નત નહીં પણ વિલા વિયના હતું. શાહરુખ ખાનની નજર આ ઘર પર ચાંદ તારે ગીતના શૂટિંગ સમયે પડી હતી. તે સમયે આ જગ્યા પરથી તેને ભગાડી દેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે શાહરુખ ખાને પોતાના ક્રૂને કહ્યું હતું કે એક દિવસ આ સંપત્તિ તેની હશે.
2001 માં 18 કરોડમાં શાહરુખ ખાને ખરીદી પ્રોપર્ટી
1997 પછી શાહરુખ ખાને 2001 માં ગુજરાતી વ્યવસાયી નરિમન દુબાશ પાસેથી સમુદ્રની સામેનો ભવ્ય બંગલો ખરીદી લીધો. શાહરુખ ખાને આ ઘરનું નામ પહેલા જન્નત રાખ્યું હતું. પણ આ ઘર જાણે શાહરુખ માટે લકી ચાર્મ હોય તેમ 2001 પછી શાહરુખ ખાનને એક પછી એક મોટી સફળતાઓ મળી જેના કારણે શાહરુખ ખાને આ ઘરના મન્નત નામ આપ્યું. જે ઘર તેણે 18 કરોડમાં ખરીદ્યું હતું તેની અંદાજિત કિંમત આજે 300 કરોડ હોવાનું કહેવાય છે.
ઘર ખરીદવા 5 વર્ષ દિવસ રાત એક કર્યા
શાહરુખ ખાને તેના જૂના ઈંટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીથી આવ્યા પછી મુંબઈમાં તેની પાસે ઘર ન હતું. મન્નત ખરીદવા માટે તેણે ખૂબ તકલીફ ઉઠાવી હતી. કરજ લીધું, જાહેરાતોમાં કામ કર્યું, લગ્નમાં ગયો, શો કર્યા, કેટલાક બેતૂકા કામ પણ કર્યા. બધું કરીને પૈસા એકઠા કરી ઘર લીધું. શાહરુખ ખાને કહ્યું કે પૈસા એડવાન્સમાં મળે તેના માટે તેણે ઘણા લોકો માટે ખૂબ ઓછા ચાર્જમાં કામ કર્યું. આમ કરીને પણ તેને આ ઘર ખરીદવામાં 5 વર્ષ લાગી ગયા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)