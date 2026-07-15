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શાહરુખ ખાને 18 કરોડમાં ખરીદેલી પ્રોપર્ટી આજે છે 300 કરોડની 'મન્નત', યસ બોસ ફિલ્મ સાથે છે આ ઘરનું ખાસ કનેકશન

Shah Rukh Khan Mannat: સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ શાહરુખ ખાનનું આલીશાન ઘર મન્નત ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. જો તમે જાણતા ન હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે શાહરુખ ખાનને 6 માળની પોતાની પ્રોપર્ટીમાં વધુ 2 માળ બનાવવાની પરવાનગી મળી છે. હવે 300 કરોડનું શાહરુખનું ઘર વધારે આલીશાન બની જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 15, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:04 PM IST
શાહરુખ ખાને 18 કરોડમાં ખરીદેલી પ્રોપર્ટી આજે છે 300 કરોડની 'મન્નત', યસ બોસ ફિલ્મ સાથે છે આ ઘરનું ખાસ કનેકશન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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