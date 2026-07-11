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Shah Rukh Khan: શાહરુખ ખાને દિલ્હીમાં ખરીદેલા 37 કરોડના ઘરની થઈ રહી છે ચર્ચા, જાણો શું છે આ ઘરમાં ખાસ

Shah Rukh Khan 37 Crore Home: શાહરુખ ખાને તાજેતરમાં દિલ્હીમાં 37 કરોડમાં એક ઘર ખરીદ્યું છે. શાહરુખ ખાન અનેક પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરે છે પણ દિલ્હીમાં તેણે જે ઘરની ડીલ કરી છે તે નફા માટે નહીં પણ અંગત કારણોસર કરી છે. શું છે આ કારણ અને શા માટે આ ઘર શાહરુખ માટે ખાસ છે જાણો. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:56 PM IST
Shah Rukh Khan: શાહરુખ ખાને દિલ્હીમાં ખરીદેલા 37 કરોડના ઘરની થઈ રહી છે ચર્ચા, જાણો શું છે આ ઘરમાં ખાસ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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