/Shah Rukh Khan: શાહરુખ ખાને દિલ્હીમાં ખરીદેલા 37 કરોડના ઘરની થઈ રહી છે ચર્ચા, જાણો શું છે આ ઘરમાં ખાસ

Shah Rukh Khan 37 Crore Home: શાહરુખ ખાનની ચર્ચા તેણે દિલ્હીમાં ખરીદેલી પ્રોપર્ટીના કારણે થઈ રહી છે. શાહરુખ ખાને દિલ્હીના પોશ વિસ્તારમાં એક પ્રોપર્ટી પર સંપૂર્ણ અધિકાર મેળવ્યો છે. સાઉથ દિલ્હીના પંચશીલ પાર્કમાં એક રહેણાક મકાનનો બીજો અને ત્રીજો માળ શાહરુખ ખાને ખરીદી બિલ્ડીંગ પર હક મેળવ્યો છે. આ બિલ્ડિંગનું બેઝમેન્ટ અને પહેલો ફ્લોર શાહરુખ ખાને અગાઉ ખરીદી લીધો હતો. હવે આખી પ્રોપર્ટીનો માલિક શાહરુખ બન્યો છે.
દિલ્હીના ઘરમાં શું છે ખાસ ?
શાહરુખ ખાને સાઉથ દિલ્હીમાં 37 કરોડમાં જે પ્રોપ્રટી ખરીદી છે તે પ્રોફીટની દ્રષ્ટિએ નથી ખરીદી. આ ઘર શાહરુખ ખાન અને ગૌરી ખાન માટે ખાસ છે. કારણ કે શાહરુખ ખાન મુંબઈ આવ્યો તે પહેલા ગૌરી ખાન સાથે લગ્ન કરી આ ઘરમાં રહેતો હતો. શાહરુખ ખાન અને ગૌરી ખાને 1991 માં તેમના લગ્નજીવનની શરુઆત આ ઘરમાં કરી હતી. આ ઘર એટલા માટે ગૌરી ખાન અને શાહરુખ માટે ખાસ છે.
ગૌરી ખાન માટે ખાસ છે ઘર
આઈડીવા સાથેની મુલાકાત દરમિયાન ગૌરી ખાને પણ આ ઘરનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ગૌરી ખાને જણાવ્યું હતું કે મુંબઈ આવ્યા તે પહેલા દિલ્હીમાં જે ઘરમાં તે રહેતા હતા તે ખૂબ ખાસ છે. દિલ્હીનું તે ઘર 20 વર્ષ જૂનું હતું. આ ઘર સાથે તેની લાઈફની સૌથી સારી યાદો જોડાયેલી છે. આ મુલાકાતમાં ગૌરી ખાને ઘર ખરીદવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી અને એવું પણ કહ્યું હતું કે દિલ્હીનું તે ઘર ખરીદી તેને ખાસ રીતે ડિઝાઈન કરવું સૌથી શ્રેષ્ઠ વિચાર છે.
મહત્વનું છે કે શાહરુખ ખાન અને ગૌરી ખાન દિલ્હીથી મુંબઈ આવ્યા તે પહેલા આ ઘરમાં રહેતા હતા. આ ઘર ખાસ હોવાથી જ શાહરુખ ખાને પહેલાથી જ આ પ્રોપર્ટીનું બેઝમેન્ટ અને ફર્સ્ટ ફ્લોર ખરીદી લીધું હતું. હવે સેકન્ડ ફ્લોર અને થર્ડ ફ્લોર પણ શાહરુખ ખાને ખરીદી આખી પ્રોપર્ટી પોતાના નામે કરી છે. આ વાત પરથી જ સમજી શકાય છે કે શાહરુખ ખાન માટે આ ઘર કેટલું ખાસ હશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)