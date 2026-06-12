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શાહરુખ ખાનની આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ અને તુટી ગઈ ઐશ્વર્યા અને રાનીની વર્ષો જૂની ફ્રેન્ડશીપ, આજ સુધી એકબીજાથી રહે છે દુર

Rani Mukerji Aishwarya Rai Friendship Fallout: એક સમયે રાની મુખર્જી અને ઐશ્વર્યા રાય એકબીજાની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હતી. પરંતુ શાહરુખ ખાનના કારણે આ અભિનેત્રીઓની મિત્રતા એવી તુટી કે આજ સુધી બંને એકબીજાની સાથે જોવા મળતી નથી. આ સમગ્ર ઘટના શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:26 PM IST
શાહરુખ ખાનની આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ અને તુટી ગઈ ઐશ્વર્યા અને રાનીની વર્ષો જૂની ફ્રેન્ડશીપ, આજ સુધી એકબીજાથી રહે છે દુર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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શાહરુખ ખાનની આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ અને તુટી ગઈ ઐશ્વર્યા અને રાનીની વર્ષો જૂની ફ્રેન્ડશીપ
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