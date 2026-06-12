/શાહરુખ ખાનની આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ અને તુટી ગઈ ઐશ્વર્યા અને રાનીની વર્ષો જૂની ફ્રેન્ડશીપ, આજ સુધી એકબીજાથી રહે છે દુર

Rani Mukerji Aishwarya Rai Friendship Fallout: બોલીવુડ એવી જગ્યા છે જ્યાં બે અભિનેત્રીઓ એકબીજાની ખાસ બેનપણી બની શકતી નથી. કારણકે ફિલ્મોને લઈને અભિનેત્રીઓ વચ્ચે હરીફાઈ અને ફાઈટ ચાલતી રહે છે. જો કોઈ અભિનેત્રી વચ્ચે ફ્રેન્ડશીપ હોય તો તે પણ કેટલીક વખત ફિલ્મના કારણે તૂટી જાય છે. આ વાતનું ઉદાહરણ છે ઐશ્વર્યા રાય અને રાની મુખર્જીની દોસ્તી. ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે એક સમયે રાની મુખર્જી અને એશ્વર્યા રાય બોલીવુડની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ગણાતી હતી. પરંતુ તેમની જોડી પણ એક ફિલ્મ રિલીઝ થઈ અને તૂટી ગઈ. ત્યાર પછી આજ સુધી ઐશ્વર્યા અને રાની મુખર્જી એકબીજાની સાથે જોવા મળતી નથી.
એશ્વર્યા અને રાની મુખર્જી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હતી. તેમને મિત્રતા ખૂબ જ ખાસ હતી અને તેઓ અભિનેત્રીઓ માટે ઉદાહરણ હતી કે બે અભિનેત્રીઓ પણ એકબીજાની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બની શકે. પરંતુ 13 જૂન 2003 ના રોજ શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ ચલતે ચલતે રિલીઝ થઈ અને ત્યાર પછી ઐશ્વર્યા અને રાનીના સંબંધો બગડી ગયા. આવું શા માટે થયું? ચાલો તો તે જણાવીએ.
શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ ચલતે ચલતે ચલતે 13 જુન 2003 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ રિલીઝ થાય ત્યારે તેમાં રાની મુખર્જી મુખ્ય અભિનેત્રીમાં હતી પરંતુ હકીકતમાં આ રોલ ઐશ્વર્યા રાયને મળ્યો હતો.. ચલતે ચલતે ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ શરૂ થઈ ગયું હતું. પરંતુ આ ફિલ્મ દરમિયાન કેટલીક એવી ઘટનાઓ બની જેના કારણે ઐશ્વર્યાને ફિલ્મથી બહાર કરી દેવામાં આવી. ત્યાર પછી આ ફિલ્મની ઓફર રાની મુખર્જીને થઈ અને રાની મુખર્જી એ ફિલ્મને એક્સેપ્ટ કરી લીધી.
ચલતે ચલતે ફિલ્મ શાહરૂખ ખાનની પ્રોડક્શન કંપનીની ફિલ્મમાંથી એક છે. આ ફિલ્મમાં શાહરુખ ખાન અને ઐશ્વર્યા રાય મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા અને ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ શરૂ થઈ ગયું હતું.. એશ્વર્યા જ્યારે આ ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહી હતી તે સમયે જ સલમાન ખાન સાથેનો વિવાદ પણ ચાલી રહ્યો હતો.. એવું કહેવાય છે કે ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન ઘણી વખત સલમાન ખાન સેટ પર પહોંચી જતો હતો અને ધમાલ કરતો. અને તેની હરકતોના કારણે શૂટિંગ પ્રભાવિત થતી હતી.. એશ્વર્યા અને સલમાન ખાનના વિવાદની અસર ફિલ્મ અને પ્રોડક્શન પર પડવા લાગી. જેના કારણે ફિલ્મ નિર્માતાઓએ ઐશ્વર્યાને ફિલ્મમાંથી હટાવી બીજી અભિનેત્રીની શોધ શરૂ કરી દીધી. ફિલ્મ રાની મુખર્જી, કાજોલ, અમીષા પટેલને ઓફર કરવામાં આવી પરંતુ કોઈ પણ અભિનેત્રી તૈયાર ન થઈ. અંતે રાની મુખર્જીએ રોલ સ્વીકારી લીધો અને ફિલ્મ રાની મુખર્જી સાથે ચલતે ચલતે ફિલ્મ બની.
જ્યારે ઐશ્વર્યા રાયને એ વાત ખબર પડી કે રાની મુખર્જીએ ચલતે ચલતે ફિલ્મ સ્વીકારી લીધી છે તો એશ્વર્યા રાય નારાજ થઈ ગઈ.. નારાજગીનું કારણ હતું કે ઐશ્વર્યાને જે ફિલ્મમાંથી હટાવવામાં આવી તે ફિલ્મ તેની જ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ સ્વીકારી લીધી તેના કારણે બંને વચ્ચેના સંબંધો બગડી ગયા. આ સંબંધ એવા બગડ્યા કે આજ સુધી ઠીક થઈ શક્યા નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)