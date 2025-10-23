Prev
આ પાંચ કિંમતી વસ્તુઓને કારણે શાહરૂખ ખાન છે 12490 કરોડનો માલિક, જાણીને દંગ રહી જશો

Shah Rukh Khan Expensive Things: શાહરૂખ ખાન બોલિવૂડના બાદશાહ તરીકે ખાલી ઓળખાતા નથી. આ સિદ્ધિ મેળવવા માટે તેમણે ખૂબ જ મહેનત કરી છે. આ પાંચ સૌથી મોંઘી વસ્તુઓ છે જે તેમની પાસે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:12 AM IST

શાહરૂખ ખાને ફરી સાબિત કરી દીધું છે કે કે શાનદાર અને વૈભવી જીવન જીવે છે. તાજેતરમાં આવેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે શાહરૂખ ખાનની નેટવર્થ 12490 કરોડ છે. આટલી નેટવર્થની સાથે શાહરૂખ ખાન બોલીવુડના સૌથી ધનવાન અભિનેતા બની ગયા છે. શાહરૂખની પાસે એવી કિંમતી વસ્તુઓ છે જે તેને આટલા કરોડનો માલિક બનાવે છે. આવો તમને જણાવીએ શાહરૂખ ખાન પાસે કઈ સૌથી કિંમતી વસ્તુઓ છે.

પ્રોડક્શન હાઉસ (રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ)
શાહરૂખ ખાનની સૌથી વધુ કમાણી તેના પ્રોડક્શન હાઉસ રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટથી થાય છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ પ્રમાણે રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટની વેલ્યુ 500 કરોડ છે. આ પ્રોડક્શન હાઉસની શરૂઆત 2002મા થઈ  હતી. આ પ્રોડક્શન હાઉસ હેઠળ મૈં હૂ ના, ઓમ શાંતિ ઓમ અને ચેન્નઈ એક્સપ્રેસ જેવી ફિલ્મો બની ચૂકી છે.

મન્નત
કોઈ વ્યક્તિ મુંબઈ જાય તો તેનું સપનું હોય છે કે તે શાહરૂખ ખાનના ઘર મન્નતને જોવા જરૂર જાય. આ એક 6 સ્ટોરી, સી ફેસિંગ મેન્શન છે. ફાઈનાન્શિયલ એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ પ્રમાણે મન્નતની કિંમત 200 કરોડ છે. મન્નત શાહરૂખ ખાનની કિંગ લાઇફસ્ટાઇલને દર્શાવે છે.

આઈપીએલ ટીમ
શાહરૂખ ખાનને પ્રોડક્શન હાઉસ બાદ કોઈ વસ્તુથી સૌથી વધુ કમાણી થાય છે તો તે છે આઈપીએલ ટીમ કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સ. તેની આઈપીએલ ટીમ ત્રણ વખત ટ્રોફી જીતી ચૂકી છે. કોલકત્તા ફ્રેન્ચાઇઝીની માલિક શાહરૂખ ખાન અને અભિનેત્રી જૂહી ચાવલાની ભાગીદારી છે.

પ્રાઇવેટ જેટ
હા, શાહરૂખ ખાન પાસે પણ પોતાનું પ્રાઈવેટ જેટ છે. તેમનું પ્રાઈવેટ જેટ આશરે 260 કરોડ રૂપિયાનું છે. આ શાહરૂખ ખાન પાસેની સૌથી વૈભવી વસ્તુઓમાંની એક છે.

અલીબાગમાં બંગલો
શાહરૂખ ખાનના વેકેશન હોમ્સની વાત કરીએ તો, કોઈ તેમના અલીબાગના ઘરને કેવી રીતે ભૂલી શકે? આ ઘરમાં બીચના દૃશ્યો, ભવ્ય આંતરિક સજાવટ અને લાકડાના ડેક છે, જે બધા તેમના અલીબાગના ઘરને વધુ સુંદર બનાવે છે. શાહરૂખ ખાન ઘણીવાર વેકેશન માટે તેમના અલીબાગના ઘરે જાય છે.
 

