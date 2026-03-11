બોક્સ ઓફિસ પર આ વર્ષે ધમાલ મચાવશે શાહરૂખ ખાન! ચાર ફિલ્મોથી મચાવશે તહેલકો, જાણો રિલીઝ ડેટ
Shah Rukh Khan Upcoming Films In 2026: શાહરૂખ ખાન ત્રણ વર્ષથી મોટા પડદાથી દૂર છે. અભિનેતાની આ વર્ષે બે મોટી ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે, ત્યારબાદ આવતા વર્ષે પણ અન્ય બે ફિલ્મો આવવાની છે.
- ત્રણ વર્ષના વિરામ બાદ ફરી શાહરૂખ ખાનની ચાર મોટી ફિલ્મો મચાવશે ધમાલ
- શાહરૂખ ખાન પુત્રી સુહાના સાથે 'કિંગ' માં જોવા મળશે સુપરસ્ટાર
- વર્ષ 2026 અને 2027માં શાહરૂખની આ ચાર ફિલ્મો તોડશે તમામ રેકોર્ડ!
Trending Photos
Shah Rukh Khan Upcoming Films In 2026: બોલિવૂડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મો માટે ફેન્સ હંમેશા ક્રેઝી રહે છે. વર્ષ 2023માં અભિનેતાએ બેક-ટુ-બેક ‘પઠાણ’, ‘જવાન’ અને ‘ડંકી’ દ્વારા બોક્સ ઓફિસમાં ધમાલ મચાવી હતી. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સુપરસ્ટારની કોઈ ફિલ્મ આવી નથી, તેથી ફેન્સ તેમને મોટા પડદા પર જોવા માટે આતુર છે.
આવામાં વર્ષ 2026 કિંગ ખાન ફેન્સની ઈચ્છા પૂરી કરવાના છે. કિંગ ખાન એક નહીં પણ બે ફિલ્મો સાથે સિનેમાઘરોમાં ધમાલ મચાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ આવતા વર્ષે એટલે કે 2027માં પણ શાહરૂખની બે મોટી ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. ચાલો અહીં અભિનેતાની આગામી ફિલ્મોનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ જાણીએ.
જેલર 2
2023ની બ્લોકબસ્ટર 'જેલર'ની સીક્વલ 'જેલર 2' આ વર્ષની મચ અવેટેડ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ નેલ્સન દિલીપકુમાર દ્વારા નિર્દેશિત કરવામાં આવી છે. આ પાન-ઈન્ડિયા ફિલ્મમાં રજનીકાંત લીડ રોડ પ્લે કર્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, બોલીવુડ સુપરસ્ટાર આ ક્રાઈમ એક્શન થ્રિલરમાં સ્પેશયલ એપિયરન્સમાં જોવા મળશે. રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો, રજનીકાંત સ્ટારરમાં કિંગ ખાન એક પોલીસ ઓફિસરના રોલમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ આ વર્ષે 12 જૂન અથવા 12 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થઈ શકે છે, જો કે સત્તાવાર જાહેરાત હજુ બાકી છે.
કિંગ
શાહરૂખ ખાનની મચ અવેટેડ ફિલ્મ 'કિંગ' છે. આ બોલીવુડ એક્શન થ્રિલર દ્વારા સુપરસ્ટાર ત્રણ વર્ષના બ્રેક પછી લીડ રોલમાં મોટા પડદા પર કમબેક કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સિદ્ધાર્થ આનંદ દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે, શાહરૂખ પહેલીવાર તેની દીકરી સુહાના ખાન સાથે સ્ક્રીન શેર કરતો જોવા મળશે. કિંગની સ્ટાર કાસ્ટમાં દીપિકા પાદુકોણ, અભિષેક બચ્ચન, રાઘવ જુયાલ, અભય વર્મા, અનિલ કપૂર, જેકી શ્રોફ, જયદીપ અહલાવત, સૌરભ શુક્લા, અક્ષય ઓબેરોય અને કરણવીર મલ્હોત્રા જેવા દમદાર કલાકારો સામેલ છે. આ ફિલ્મને લઈને ફેન્સ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. નોંધનીય છે કે, કિંગ ક્રિસમસ પર એટલે કે 24 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
પઠાણ 2
વર્ષ 2026માં બે ફિલ્મોથી બોક્સ ઓફિસમાં ધમાલ મચાવ્યા બાદ 2027માં પણ શાહરૂખ ખાન મોટા પડદા ધમાલ મચાવવાનું ચાલુ રાખશે. આ સુપરસ્ટાર YRF સ્પાય યુનિવર્સમાંથી 202 ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ પઠાણની સિક્વલમાં જોવા મળશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પઠાણ 2નું દિગ્દર્શન પણ સિદ્ધાર્થ આનંદ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ ફિલ્મ 2027માં રિલીઝ થવાની છે, પરંતુ હજુ સુધી તેની કન્ફર્મ રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ટાઇગર વર્સિસ પઠાણ
બોલિવૂડના બે સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન અને સલમાન ખાનને એકસાથે પડદા પર જોવા માટે ફેન્સ હંમેશા ઉત્સાહિત હોય છે. YRFની સ્પાય યુનિવર્સની વધુ એક ફિલ્મ ટાઇગર વર્સિસ પઠાણમાં શાહરૂખ ખાન પઠાણ તરીકેની ભૂમિકા ફરીથી ભજવશે, જ્યારે સલમાન ખાન પણ ટાઇગરની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સિદ્ધાર્થ આનંદ આ જાસૂસી એક્શન ફિલ્મનું દિગ્દર્શન કરશે. જો કે, કેટલાક રિપોર્ટ્સનો દાવો છે કે, આ ફિલ્મ હાલ પૂરતી મુલતવી રાખવામાં આવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે