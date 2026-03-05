O Romeo OTT: હવે ઓટીટી પર આવશે ઓ રોમિયો, જાણો ક્યારે અને કયાં જોવા મળશે શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ
O Romeo OTT Release : શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ ઓ રોમિયો બોક્સ ઓફિસ પર ધમાકો નથી કરી શકી, પરંતુ શક્ય છે કે ઓટીટી પર આ ફિલ્મ ટ્રેંડ કરે. શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ ઓ રોમિયો હવે ઓટીટી પર રિલીઝ માટે તૈયાર છે. જાણી લો આ ફિલ્મ ક્યારે અને કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવા મળશે.
- ઓ રોમિયો ફિલ્મ વેલેન્ટાઈન વીકમાં રિલીઝ થઈ હતી.
- ઓ રોમિયો ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન.
- ઓ રોમિયો ફિલ્મ ખુંખાર ગેંગસ્ટર હુસેન ઉસ્તરાની રીયલ સ્ટોરી પર આધારિત.
O Romeo OTT Release : શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ ઓ રોમિયોને લઈ જોરદાર બઝ જોવા મળ્યો હતો પરંતુ આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર અપેક્ષા અનુસાર કમાલ દેખાડી શકી નથી. જો કે હજુ પણ સિનેમા ઘરોમાં ઓ રોમિયો ચાલી જ રહી છે પરંતુ તેની કમાણી ધીરે ધીરે ઓછી થઈ રહી છે. જેને લઈ હવે ફિલ્મ ઓટીટી પર આવી જશે તેવી ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે.
બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થયાના 2 મહિના પછી ફિલ્મ ઓટીટી પર આવી જતી હોય છે. જો ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધુંઆધાર કમાણી કરે તો પછી ફિલ્મ લાંબા સમય પછી ઓટીટી પર આવે છે પરંતુ જ્યારે કોઈ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધાર્યા અનુસાર કમાણી ન કરે તો તે ઓટીટી પર 2 મહિના પહેલા પણ આવી જતી હોય છે. આવું જ કંઈ શાહિદ કપૂર, તૃપ્તિ ડીમરીની ફિલ્મ સાથે જોવા મળી શકે છે.
શાહિદ કપૂક, તૃપ્તિ ડીમરી, નાના પાટેકર, ફરીદા જલાલ જેવા દિગ્ગજ કલાકારોની ફિલ્મ ઓ રોમિયો આ મહિનાના અંતે અથવા એપ્રિલ મહિનાની શરુઆતમાં ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ શકે છે. ફિલ્મને લઈને અનુમાન છે કે 27 માર્ચ પછી આ ફિલ્મ ઓટીટી પર આવી શકે છે. ઓ રોમિયો ફિલ્મના ઓટીટી રાઈટ્સ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયોએ ખરીદ્યા છે એટલે આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમના સભ્યો માટે ફ્રી હશે. શક્યતા એવી પણ છે કે આ ફિલ્મ શરુઆતમાં રેન્ટ પર મુકવામાં આવશે ત્યારબાદ બધા જ સબ્સક્રાઈબર માટે ફ્રી ઉપલબ્ધ હશે.
ઓ રોમિયો ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
શાહિદ કપૂર અને ડાયરેક્ટર વિશાલ ભારદ્વારની ફિલ્મ ઓ રોમિયોને લઈને ચર્ચાઓ તેજ હતી પરંતુ ચર્ચા અનુસાર ફિલ્મની કમાણી ન થઈ. કબીર સિંહ પછી ફરી એકવાર શાહિદ કપૂરનો એક્શન અવતાર આ ફિલ્મમાં જોવા તો મળ્યો પરંતુ કદાચ લોકોને શાહિદનો આ અંદાજ પસંદ ન પડ્યો જેના કારણે ફિલ્મની કમાણીનો ગ્રાફ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યો છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર ફિલ્મની બોક્સ ઓફિસ કમાણી પહેલા અને બીજા અઠવાડિયા સુધી સારી હતી પરંતુ ધીરે ધીરે ઘટી રહી છે. 3 માર્ચ સુધીમાં ફિલ્મની ટોટલ કમાણી 65.80 કરોડ રુપિયા થઈ હોવાનું અનુમાન છે.
ઓ રોમિયો ફિલ્મ વેલેન્ટાઈન વીકમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ વિશાલ ભારદ્વાજ અને શાહિદ કપૂરની એક સાથે ચોથી ફિલ્મ છે. આ પહેલા કમીને, હૈદર અને રંગૂન ફિલ્મ તેઓ સાથે કરી ચુક્યા છે. ઓ રોમિયો ફિલ્મમાં તૃપ્તિ ડિમરી, નાના પાટેકર, અવિનાશ મિશ્રા, ફરીદા જલાલ, દિશા પટ્ટણી, તમન્ના ભાટિયા સહિતના કલાકારો જોવા મળે છે. ઓ રોમિયો ફિલ્મ મુંબઈના ખુંખાર ગેંગસ્ટર હુસેન ઉસ્તરા અને સપના દીદીની રીયલ સ્ટોરી પર આધારિત એક કાલ્પનિક લવ સ્ટોરી ફિલ્મ છે.
