O Romeo: વેલેન્ટાઈન વીકમાં છવાઈ જશે શાહિદ કપૂરની ઓ રોમિયો, ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ પર મળી જબરદસ્ત ઓપનિંગ

O Romeo Box Office Collection: શાહિદ કપૂરના કરિયર માટે નિર્ણાયક કહી શકાય તેવી ફિલ્મ ઓ રોમિયો રિલીઝ થઈ ચુકી છે. ફિલ્મને જબરદસ્ત ઓપનિંગ મળ્યું છે. અને અનુમાન છે કે ફિલ્મને વેલેન્ટાઈન વીકનો લાભ પણ મળશે. તો ચાલો જાણીએ ઓ રોમિયો લોકોને કેવી લાગી અને સાથે જ જાણીએ કે ફિલ્મનું ઓપનિંગ કલેકશન કેવું રહ્યું છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 14, 2026, 04:53 PM IST
  • કેવી છે ફિલ્મ ઓ રોમિયો  ?
  • શાહિદની ફિલ્મને મળ્યો પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ
  • વેલેન્ટાઈન વીકેન્ડમાં વધશે ઓ રોમિયોની કમાણી
     

O Romeo: વેલેન્ટાઈન વીકમાં છવાઈ જશે શાહિદ કપૂરની ઓ રોમિયો, ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ પર મળી જબરદસ્ત ઓપનિંગ

O Romeo Box Office Collection: હૈદર, કમીને અને રંગૂન જેવી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કરી ચૂકેલા શાહિદ કપૂર અને વિશાલ ભારદ્વાજની જોડીની વધુ એક ફિલ્મ ઓ રોમિયો રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. વિશાલ ભારદ્વાજ ની ફિલ્મથી શાહિદ કપૂરને અલગ ઓળખ પણ મળી છે. હવે તેમની સાથે શાહિદ કપૂરની આ નવી ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર આવી છે જેમાં શાહિદ કપૂર સાથે મુખ્ય ભૂમિકામાં તૃપ્તિ ડીમરી, નાના પાટેકર, ફરીદા જલાલ સહિતના કલાકારો જોવા મળે છે. 

વિશાલ ભારદ્વાજના ડાયરેક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ ઓ રોમિયો માફિયા ક્વીન્સ ઓફ મુંબઈ નામના પુસ્તકથી પ્રેરિત છે. વિશાલ ભારદ્વાજની ફિલ્મ ઓ રોમિયોને બોક્સ ઓફિસ પર સારું ઓપનિંગ મળ્યું છે અને અનુમાન છે કે શાહિદ કપૂરની આ દમદાર એક્શન ફિલ્મને વેલેન્ટાઇન વિકેન્ડનો લાભ પણ મળશે અને આ ફિલ્મ સોમવાર સુધીમાં સારી એવી કમાણી કરી લેશે.

કેવી છે ફિલ્મ ઓ રોમિયો  ?

શાહિદ કપૂર, તૃપ્તિ ડીમરીની ફિલ્મ ઓ રોમિયોને સોશિયલ મીડિયા પર પબ્લિક તરફથી પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. પહેલા દિવસે ફિલ્મ જોનારા લોકો સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની પ્રતિક્રિયા શેર કરી દેતા હોય છે. ફિલ્મને લઈને નિષ્ણાંતોના મત જેટલા મહત્વના હોય છે એટલું જ મહત્વનું પબ્લિકનું રિએક્શન પણ હોય છે. અને પબ્લિકના રિએક્શન અનુસાર શાહિદ કપૂરની આ ફિલ્મ તેના કરિયરની બેસ્ટ ફિલ્મ છે. ફિલ્મ જોયા પછી લોકો કહી રહ્યા છે કે આ ફિલ્મમાં શાહિદ કપૂરની એક્ટિંગ શાનદાર છે.. જે લોકો શાહિદ કપુરના કે વિશાલ ભારદ્વાજની ફિલ્મોના ફેન હોય તેમણે આ ફિલ્મ મિસ કરવી નહીં. 

એક યુઝરે ઓ રોમિયોને વિશાલ ભારદ્વાજ અને શાહિદ કપૂરની જોડીની સૌથી બેસ્ટ ફિલ્મ ગણાવી છે. યુઝરે લખ્યું છે કે કમીને અને હૈદર ફિલ્મ પછી ઓ રોમિયો દમદાર ફિલ્મ છે. કેટલાક યુઝર ઓ  રોમિયો ફિલ્મને વર્ષ 2026 ની બેસ્ટ ફિલ્મોમાંથી એક ગણી રહ્યા છે. યુઝર્સનું કહેવું છે કે ઓ રોમિયો ફિલ્મ પરફેક્ટ સિનેમેટિક એક્સપિરિયન્સ છે, જેમાં સ્ક્રીન પ્લે, ડાયલોગ અને સ્ટોરી બધું જ દર્શકોને છેલ્લા સીન સુધી બાંધી રાખે છે. ફિલ્મના કેટલાક સીન લોકોને ખૂબ જ ગમ્યા છે.. આ ફિલ્મમાં લોકો શાહિદ કપૂરની સાથે તૃપ્તિ ડીમરીના અભિનયના પણ વખાણ કરી રહ્યા છે..

જોકે ઓ રોમિયો ફિલ્મને કેટલાક લોકો તરફથી નેગેટિવ રિવ્યુ પણ મળી રહ્યા છે. શાહિદ કપૂર અને તૃપ્તિ ડિમરી સહિતના કલાકારોની શાનદાર એક્ટિંગ છતાં પણ કેટલાક લોકોને સેકન્ડ હાફ નબળો અને સ્ક્રીન પ્લે ખરાબ લાગ્યો હતો. પબ્લિક રીવ્યુની વાત કરીએ તો ઓ રોમિયો ફિલ્મ એક વખત જોવા જેવી ફિલ્મ ચોક્કસથી છે. હવે વાત કરીએ આ ફિલ્મના ઓપનિંગ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનની. 

ઓ રોમિયો બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 

શાહિદ કપૂરની આ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું હતું ત્યારથી જ દર્શકોમાં ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી. વિશાલ ભારદ્વાજના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ફિલ્મની સ્ટોરી રીયલ લાઈફ ઘટના પર આધારિત છે.. ફિલ્મનું એડવાન્સ બુકિંગ ત્રણ કરોડથી વધારે નું થયું હતું. એક્સપર્ટ ના અંદાજ અનુસાર શાહિદ કપૂરને આ ફિલ્મને 8 કરોડ સુધીનું ઓપનિંગ મળે તેવી શક્યતા હતી. અને આ અંદાજ સાચો પણ સાબિત થયો છે.. શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ ઓ રોમિયોનું ઓપનિંગ ડે કલેક્શન આઠ કરોડથી વધારેનું રહ્યુ. ફિલ્મની પહેલા દિવસની કમાણી દેશમાં 8 કરોડથી વધારેની રહી. જ્યારે વર્લ્ડવાઈડ પહેલા દિવસનો બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 10.1 કરોડનું રહ્યું. 

શાહિદ કપૂરના ફિલ્મી કરિયરમાં કબીર સિંહ પછી ઓ રોમિયો ફિલ્મ ચર્ચાનો વિષય બની હતી.. કબીર સિંહ બ્લોકબસ્ટર હિટ સાબિત થઈ હતી પરંતુ ત્યાર પછી શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ દેવા ફ્લોપ સાબિત થઈ હતી. આ સિવાય વર્ષ 2024 માં વેલેન્ટાઈન ડે પર રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ તેરી બાતો મેં એસા ઊંઝા જીયા ફિલ્મને પણ લોકો તરફથી મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. તેવામાં ઓ રોમિયોને મળેલા ઓપનિંગને જોઈને લાગે છે કે કબીર સિંહ પછી ઓ રોમિયો સાહિદ કપૂરના કરિયરની બીજી હિટ ફિલ્મ સાબિત થશે. આવનારા દિવસોમાં આ ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન પણ વધતું જોવા મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

