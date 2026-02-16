O Romeo: શાહિદ કપૂરની ઓ રોમિયો ફિલ્મનું પહેલું વીકેન્ડ કેવું રહ્યું ? જાણો કેવા છે બોક્સ ઓફિસ કલેકશનના હાલ
O Romeo Box Office Collection: શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ ઓ રોમિયો ગત સપ્તાહના અંતે રિલીઝ છે. ફિલ્મને પહેલા વીકેન્ડ પર સારો લાભ થશે તેવું અનુમાન હતું ત્યારે ચાલો જાણીએ ઓ રોમિયો ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન કેટલું થયું છે.
O Romeo Box Office Collection: વેલેન્ટાઈન વીક દરમિયાન ઓ રોમિયો ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. શાહિદ કપૂર અને તૃપ્તિ ડિમરીની ફિલ્મનું આ પહેલું વીકેન્ડ છે. આ ફિલ્મને પબ્લિક તરફથી સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. ફિલ્મને પહેલા દિવસે સારું ઓપનિંગ મળ્યું હતું અને અનુમાન હતું કે આ ફિલ્મ વિકેન્ડ પર સારી કમાણી કરશે. આ અનુમાન સાચું પડી રહ્યું છે.
શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ ઓ રોમિયોમાં લોકોને તેનો કબીર સિંહ વાળો અવતાર જોવા મળે છે. આ ફિલ્મએ શનિવાર અને રવિવાર પુરો થતા સુધીમાં ભારતમાં 30 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે. આ આંકડો જોતા કહી શકાય કે આ વીકેન્ડ ઓ રોમિયો ફિલ્મ માટે સારું સાબિત થયું છે.
ઓ રોમિયો ફિલ્મની પહેલા દિવસની કમાણી 8 કરોડથી વધારેની હતી. જ્યારે ફિલ્મનું બીજા દિવસનું કલેકશન 12 કરોડથી વધુનું રહ્યું હતું. ત્યારબાદ રવિવારે ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન થોડું ઘટ્યું હતું તેનું કારણ રવિવારે મહાશિવરાત્રી પર્વ અને ભારત-પાકિસ્તાનનો મેચ હોય શકે છે. રવિવારે ફિલ્મનું કલેકશન 9 કરોડ જેટલું થયું હતું. આમ વીકેન્ડ પુરુ થતા સુધીમાં ફિલ્મની કમાણી 30 કરોડથી વધી હતી.
ઓ રોમિયો ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ કલેકશન વિશે વાત કરીએ તો આ આંકડો 40 કરોડથી વધુનો છો. મહત્વપૂર્ણ છે કે વિશાલ ભારદ્વાજની ફિલ્મ ઓ રોમિયો તેના કરિયરની સૌથી મોંઘી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું બજેટ 130 કરોડ રુપિયા હોવાનું અનુમાન છે. તેવામાં જોવાનું રહ્યું કે આગામી દિવસોમાં આ ફિલ્મ તેના બજેટથી વધુ કમાણી કરી શકે છે કે નહીં.
વિશાલ ભારદ્વાજની ફિલ્મ ઓ રોમિયોમાં શાહિદ કપૂર સાથે તૃપ્તી ડિમરી, નાના પાટેકર, ફરિદા જલાલ, દિશા પટ્ટણી, તમન્ના ભાટિયા, અવિનાશ મિશ્રા સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભુમિકામાં છે. વિશાલ ભારદ્વાજ સાથે શાહિદ કપૂરની આ ચોથી ફિલ્મ છે. આ પહેલા તેમણે કમીને, હૈદર અને રંગૂન ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યું છે.
ઓ રોમિયો ફિલ્મની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મ હુસૈન ઝેદીની બુક માફિયા ક્વીન્સ ઓફ મુંબઈ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મ 13 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી.
