/રાતે 2 વાગ્યે શાહરૂખ ખાને કબરમાંથી કાઢ્યો હતો પોતાના શ્વાનનો મૃતદેહ, વર્ષો બાદ સામે આવ્યો કિંગખાનનો એ કિસ્સો

Shah Rukh Khan Dog Story : શાહરૂખ ખાનનો એક જૂનો કિસ્સો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ડોગ લવર્સમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. ગૌરી ખાને જણાવ્યું હતું કે, શાહરૂખ ખાને અડધી રાતે પોતાના પાળતૂ શ્વાનને કબરમાંથી કાઢીને તેનો મૃતદેહ ઘર લઈ આવ્યા હતા. રખડતા શ્વાન પર સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ આ કિસ્સો વાયરલ થઈ રહ્યો છે
Supreme Court Judgement On Street Dogs : સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતા શ્વાનને લઈને જે ચુકાદો આજે આપ્યો છે, તેને લઈને ડોગ લવર્સ દુખી છે. અબોલા જીવ માટે જનતાનો પ્રેમ સોશિયલ મીડિયા પર તૂટી પડ્યો છે. આ વચ્ચે સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનના નામની બહુ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. શાહરૂખ ખાન અનેકવાર જાહેરમાં કહી ચૂકયા છે કે, તેઓ ડોગ લવર છે. તેમની પાસે હંમેશા પેટ્સ રહે છે. શાહરૂખ ખાનની આસપાસ હંમેશા શ્વાન રહેતા હોય છે. આજે તેમના એક એવા કિસ્સા વિશે જાણીશું જેમાં તેમની ડોગલવરી કહાની રજૂ કરે છે.
શાહરૂખ ખાને પોતાના ડોગ્સને રસપ્રદ નામ આપ્યા છે. જાપાનીઝ ચીન ડોગનું નામ ડૈશ છે. એક લેબ્રાડોરનું નામ હલ્ક છે. એક માલ્ટીઝ ડોગનું નામ જુસી છે. તેઓ પોતાના પેટ્સને એટલો પ્રેમ કરે છે, કે જાહેરમાં તેમની વાતો પણ કરે છે. હવે શાહરૂખ ખાનનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં શાહરૂખ ખાનની પત્ની ગૌરી ખાનના મામાએ શાહરૂખ ખાનના શ્વાન પ્રેમની એક કહાની વ્યક્ત કરી છે.
જ્યારે શાહરૂખે પોતાના પેટનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો
વાયરલ વીડિયોમાં ગૌરી ખાનના મામા જણાવે છે કે, ગૌરી મારી ભાણી છે. મારા મોટી બહેનની દીકરી. મેં તેને એક ડોગ ગિફ્ટ કર્યો હતો. તે ચાઈનીઝ પેકિંગ્સે હતો. શાહરૂખને પણ આ ડોગ પ્રત્યે બહુ જ લગાવ થઈ ગયો હતો.
Gauri Khan’s uncle talking about SRK digging up the grave of his pet dog at 2 AM, the one he loved the most 💔
"SRK became extremely attached to it. While SRK was away shooting, the dog passed away. The house staff wrapped the body in a cloth and buried it near the seashore.… pic.twitter.com/KhpOnTaJXc
એકવાર શાહરૂખ ફિલ્મની શુટિંગ માટે બહાર ગયા હતા. તેમની ગેરહાજરીમાં એ શ્વાનને કંઈક થયું હતું, અને તે મૃત પામ્યો હતો. શાહરૂખ ખાનના સ્ટાફે તેને સારી રીતે કપડામાં લપેટીને સમુદ્રના કિનારે લઈ ગયા, અને ત્યા તેની કબર ખોદીને દફનાવી દીધો હતો.
ત્યાર બાદ અડધી રાતે જ્યારે શાહરૂખ ખાન પોતાના ઘરે પરત ફર્યા ત્યારે તેઓએ ડોગ વિશે પૂછ્યું હતું. ત્યારે જવાબ મળ્યો કે, તેને દફનાવી દેવાયો છે. અડધી રાતે અઢી વાગ્યે તેઓએ એક સ્ટાફ મેમ્બરને ઉઠાવ્યો હતો, અને કહ્યું કે, મને ત્યા લઈ જાય જ્યાં શ્વાનને દફનાવ્યો છે.
શાહરૂખ ખાન એ જગ્યાએ ગયા, એ કબર ખોદી, અને કબરમાંથી ડોગના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો. આ બાદ પોતાના ઘરે લઈ આવ્યા. ઘરની પાછળની જગ્યા પર શ્વાનને ફરીથી દબનાવીને ત્યાં એક નિશાન લગાવ્યુ, અને ત્યાં જ તેઓ રડી પડ્યા.
આ ઘટના બાદ બીજા દિવસે શાહરૂખ ખાને પોતાના સ્ટાફને ખખવાડીને કહ્યું કે, તમારી હિંમત કેવી રીતે થઈ, મારા શ્વાનને આ રીતે ચૂપચાપ મારાથી દૂર લઈ જવાની. એ તો અહી અમારી પાસે જ રહેશે, પછી ભલે જીવતો હોય તે મૃત.
દાયકાઓ પહેલાની એક જૂની તસવીર ગૌરી ખાને શેર કરી હતી. જેમં તેઓ શાહરૂખ ખાન અને તેમના પાળતૂ ડોગ સાથે છે.