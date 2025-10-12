ફિલ્મફેર એવોર્ડમાં સ્ટેજ પરથી પડતા પડતા બચી ગઈ આ એક્ટ્રેસ, શાહરૂખે પકડી ન હોત તો...!
Filmfare Awards 2025 : અમદાવાદના આંગણે 70 મા ફિલ્મફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભવ્ય સમારોહ વચ્ચે કિંગખાન શાહરૂખ ખાનની દરિયાદિલી અને અનોખો અંદાજ જોવા મળ્યો.
nitanshi goel cute moment with shah rukh khan : સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન જ્યાં પણ હોય, ત્યાં સૌનું ધ્યાન તેમના પર છે. હાલમાં, સુપરસ્ટાર અમદાવાદ, ગુજરાત ખાતે ૭૦મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ સમારોહ યોજાયો હતો. આ એવોર્ડ સમારોહમાં સમગ્ર બોલિવૂડ ઉદ્યોગ ગુજરાતમાં આવી પહોંચ્યો હતો. ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યા છે. ફિલ્મફેરે કિરણ રાવની "મિસિંગ લેડીઝ" અને કરણ જોહરની "કિલ" એ એવોર્ડ જીત્યા. આ દરમિયાન, "મિસિંગ લેડીઝ" માં ફૂલ કુમારીનું પાત્ર નિતાંશી ગોયલનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો હતો, જેમાં તે સ્ટેજ પર લપસી પડી હતી. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે કિંગ ખાન શાહરૂખ ખાને તેને બચાવી લીધી હતી.
નિતાંશી ગોયલ સ્ટેજ પરથી માંડ માંડ બચી ગયા
એવોર્ડ સમારોહમાં, નિતાંશી ગોયલને મિસિંગ લેડીઝ માટે બેસ્ટ ફિમેલ ડેબ્યુ એવોર્ડ મળ્યો. જેમ જેમ નિતાંશી એવોર્ડ લેવા માટે સ્ટેજ પાસ આવી પહોંચી ત્યારે, સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન તેનો હાથ પકડવા માટે આગળ વધ્યો. એવોર્ડ લેવા માટે સીડી પર ચઢતી વખતે, તેના ગાઉનમાં તેણીનું સંતુલન ખોવાઈ ગયું, જેના કારણે તે ઠોકર ખાઈ ગઈ. જોકે, કિંગ ખાને તેને પકડી લીધી અને તેને પડવાથી બચાવી લીધી. જેમ જેમ નિતાંશી સ્ટેજ પર પહોંચી, સુપરસ્ટાર પણ તેના ગાઉનનો ટ્રેલ એડજસ્ટ કરતો જોવા મળ્યો.
શાહરૂખ ખાન નિતાંશીને ટેકો આપતો જોવા મળ્યો
નિતાંશી પડવાથી માંડ બચી ગઈ, તે થોડી ગભરાઈ ગઈ, પરંતુ શાહરૂખ ખાન તરત તેની મદદે આવી પહોંચ્યો હતો તેને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તે સ્ટેજ પર પાછળથી તેના ગાઉનને ટેકો આપતો જોવા મળ્યો, જેના માટે ચાહકો હવે સુપરસ્ટારની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ કહે છે કે શાહરૂખ ખાન બોલિવૂડના સૌથી સજ્જન સ્ટાર છે. યુઝર્સ વીડિયો પર ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે અને શાહરૂખ ખાનની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.
નિતાંશીના વિડિયો પર યુઝર્સ પ્રતિક્રિયાઓ
નીતાંશી ગોયલ અને શાહરૂખ ખાનના આ વિડિયો પર યુઝર્સ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. એકે ટિપ્પણી કરી, "આ ઉદ્યોગમાં કિંગ ખાન જેવો કોઈ સજ્જન વ્યક્તિ હોઈ શકે નહીં." બીજા એક વ્યક્તિએ લખ્યું, "તમે દરેક વખતે દિલ જીતી લો છો, સાહેબ. તમારા જેવું કોઈ નથી." ત્રીજા વ્યક્તિએ લખ્યું, "નીતાંશી આ ક્ષણ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. શાહરૂખ ખાને જે રીતે તેને સંભાળી તે ખરેખર અનોખી છે."
યુઝર્સ આવી જ ટિપ્પણીઓ સાથે સુપરસ્ટારની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. જો કે, આ પહેલીવાર નથી જ્યારે શાહરૂખ કોઈ અભિનેત્રીને સંભાળતો જોવા મળ્યો હોય. તે અગાઉ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર 2025 સમારોહમાં રાની મુખર્જીનો પલ્લુ સંભાળતો જોવા મળ્યો હતો, અને તે તેની રાણી, ગૌરી ખાનને ખાસ અનુભવ કરાવવામાં ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી.
