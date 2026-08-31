/32 વર્ષની શાલિની પાંડેનો MMS વાયરલ, અર્જુન રેડ્ડીથી થઈ હતી ફેમસ, જાણી લો હીરોઈને શું કર્યો ખુલાસો

Shalini Pandey deepfake video : શાલિની પાંડેએ દક્ષિણ અને હિન્દી સિનેમામાં ઘણી ફિલ્મો કરી છે. જે હજું 32 વર્ષની છે. હવે શાલિનીના કેટલાક અશ્લીલ વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડમાં છે. અભિનેત્રીના વીડિયો વાયરલ MMS ની જેમ ચર્ચામાં છે. જેના કારણે તે પરેશાન થઈ ગઈ છે. આ પહેલાવાર નથી કે કોઈ હિરોઈનનો ફેંક વીડિયો વાયરલ થયો હોય આ પહેલાં પણ હીરોઈનો ટાર્ગેટ થઈ છે.
શાલિનીના ડીપફેક વીડિયો
ઘણા લોકો પણ શાલિની પાંડેના આ પ્રકારના બોલ્ડ વીડિયો જોઈને ચોંકી ગયા છે, પરંતુ હવે આ વીડિયોની વાસ્તવિકતા બહાર આવી છે. શાલિની વિનંતી કરી રહી છે કે કોઈએ AI નો ઉપયોગ કરીને તેના ડીપફેક વીડિયો બનાવીને વાયરલ કર્યો છે. તેને લોકોને આ વીડિયો વધુ શેર ન કરવા વિનંતી કરી છે. શાલિની પાંડે આ પ્રકારે વીડિયો બનાવે એ કોઈ માનવા તૈયાર નહોતું. શાલિની પાંડેના ચાહકોએ તો આ વીડિયો જોઈને હતપ્રભ થઈ ગયા હતા.
શાલિની પાંડે લખે છે, "હું તમને મારા એક નકલી, AI-જનરેટેડ વિડિયો વિશે જણાવવા માંગુ છું જે હાલમાં ઓનલાઈન ફરતો થયો છે. આ વિડિયો સંપૂર્ણપણે ખોટો છે અને તેમાં હું નથી. લોકોને, ખાસ કરીને મહિલાઓને નિશાન બનાવવા અને નુકસાન પહોંચાડવા માટે ટેકનોલોજીનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે તે જોઈને ખૂબ જ દુઃખ અને ચિંતા થાય છે. શાલિનીનો આ વીડિયો લોકો વાયરલ કરી રહ્યાં છે. જેમાં તે ટોપલેસ દેખાઈ રહી છે.
જે વધુમાં લખે છે કે હું આ પ્રકારના અયોગ્ય અને આપત્તિજનક ટેકનોલોજીના ઉપયોગની સખત નિંદા કરું છું. ટેકનોલોજીના આ દુરુપયોગને ક્યારેય સામાન્ય ન માનવો જોઈએ. જો તમે આ વિડિયો ક્યાંય જુઓ છો, તો કૃપા કરીને તેને શેર, ફોરવર્ડ, ડાઉનલોડ અથવા કોઈપણ રીતે તેને જોવાની કોશિશ ના કરો અને તેના બદલે આ વીડિયોનો રિપોર્ટ કરો. હું દરેકને જવાબદારી અને સમજણ દેખાડવા માટે અપીલ કરું છું. આ વિડિયોને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવાને બદલે, કૃપા કરીને તેનો ફેલાવો રોકવામાં મદદ કરો." આ મારો વીડિયો જ નથી. આ એક AIથી બનાવેલો ફેક વીડિયો છે.
શાલિની પાંડે કોણ છે?
શાલિની પાંડે સૌપ્રથમ વિજય દેવેરાકોંડા અને સંદીપ રેડ્ડી વાંગાની ફિલ્મ અર્જુન રેડ્ડીથી હેડલાઇન્સમાં આવી હતી. આ એ જ ફિલ્મ છે જે પાછળથી શાહિદ કપૂર અને કિયારા અડવાણી અભિનીત કબીર સિંહ તરીકે રિમેક કરવામાં આવી હતી. શાલિની આ ફિલ્મમાં પ્રીતિની ભૂમિકા ભજવીને ખ્યાતિ મેળવી હતી. ત્યારબાદ તેણીએ જયેશભાઈ જોરદારમાં રણવીર સિંહ સાથે અભિનય કર્યો હતો, જે ફિલ્મે તેને બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કરાવ્યો હતો. શાલિનીએ છેલ્લે રાહુ કેતુ ફિલ્મમાં કામ કર્યું હતું. શાલિની હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર એકાએક આ વીડિયોને કારણે ચર્ચામાં આવી ગઈ છે.