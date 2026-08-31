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32 વર્ષની શાલિની પાંડેનો MMS વાયરલ, અર્જુન રેડ્ડીથી થઈ હતી ફેમસ, જાણી લો હીરોઈને શું કર્યો ખુલાસો

Shalini Pandey viral MMS : AIના આવ્યા બાદ આ કોઈ નવાઈની વાત નથી પણ ખૂબસૂરત શાલિની પાંડેના કેટલાક પ્રાઈવેટ વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર જબરદસ્ત વાયરલ થઈ રહ્યા હતા, જેનાથી તેનું નામ ખરાબ થઈ રહ્યું છે. હવે આ પર હિરોઈને પ્રતિક્રિયા આપી છે કે જે વીડિયો છે એ બધા ફેક છે અને AIથી બનેલા છે. 

Published: Aug 31, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:33 PM IST
32 વર્ષની શાલિની પાંડેનો MMS વાયરલ, અર્જુન રેડ્ડીથી થઈ હતી ફેમસ, જાણી લો હીરોઈને શું કર્યો ખુલાસો

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