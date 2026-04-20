નમાજના ફાયદાઓ જણાવીને મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શાર્ક ટેન્કની જજ નમિતા થાપર, લોકોએ આપી ગાળો તો રોતા-રોતા આપી સફાઈ, જુઓ Video

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentનમાજના ફાયદાઓ જણાવીને મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શાર્ક ટેન્કની જજ નમિતા થાપર, લોકોએ આપી ગાળો તો રોતા-રોતા આપી સફાઈ, જુઓ Video

Namita Thapar Video: માર્ચમાં ઈદ પછી નમાઝના ફાયદાઓ પર નમિતા થાપરે એક રીલ બનાવી હતી. તે લાંબા સમયથી આ માટે ટ્રોલ થઈ રહી છે. હવે, નમિતાએ ટ્રોલ્સને જવાબ આપતા કહ્યું છે કે તેમની સાથે આવું કરનારાઓનો કર્મા જવાબ આપશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:02 PM IST
Namita Thapar Video: શાર્ક ટેન્ક ફેમ નમિતા થાપરે ટ્રોલ્સ માટે એક રીલ શેર કરી છે. તેમાં, તેણે નમાઝના ફાયદાઓ વિશે રીલ બનાવવા બદલ તેને ટ્રોલ કરનારાઓને જવાબ આપ્યો હતો. નમિતાએ માર્ચમાં નમાઝના સ્વાસ્થ્ય લાભો સમજાવ્યા હતા. તેણી કહે છે કે લોકો હજુ પણ તેણી અને તેની માતાને ગાળો આપી રહ્યા છે. 

નમિતાએ કહ્યું કે તે એક આરોગ્ય વ્યાવસાયિક છે અને તેણે હિન્દુ ધર્મ અને યોગ પર ઘણી રીલ પણ બનાવી છે. તેણીએ મહિલા અનામત બિલની હિમાયત કરતા લોકોને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, પરંતુ જ્યારે કોઈ મહિલાનું અપમાન થાય છે ત્યારે તેઓ કેમ બોલતા નથી. તેણીએ પોતાને એક ગૌરવશાળી હિન્દુ ગણાવી અને કર્મા પાછુ આવે છે.

હિન્દુ ધર્મ પર પણ રીલ્સ બનાવવામાં આવી

નમિતા થાપરે ટ્વિટર પર એક વિડિઓ શેર કર્યો છે. તે કહે છે, છેલ્લા ત્રણ અઠવાડિયાથી, લોકો મને ગાળો આપી રહ્યા છે અને મારી પ્રિય મમ્મીને ગંદા નામ આપી રહ્યા છે, કેમ? નમાઝના ફાયદાઓ પર રીલ બનાવવા બદલ? હું એક હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ છું. મેં દર યોગ દિવસે હિન્દુ ધર્મ, તેના સ્વાસ્થ્ય લાભો, આસનો, ખાસ કરીને સૂર્ય નમસ્કાર પર ઘણી રીલ બનાવી છે, પરંતુ ત્યારે કોઈએ કંઈ કહ્યું નહીં. 

 

— TarkKshatriya (@OpJakharBeyoung) April 20, 2026

મને ધર્મ માટે 'R' અને આદર માટે 'R' શીખવવામાં આવ્યું છે. શું તમે લોકો આ રીતે આદર કરો છો? ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ? દરેક વ્યક્તિ અનામત બિલ પસાર ન થવા વિશે વાત કરી રહી છે, પરંતુ જ્યારે સ્ત્રીઓનું આ રીતે અપમાન થાય છે ત્યારે તમે કેમ ચૂપ રહો છો? મને ઘણા સમય પહેલા ખબર પડી હતી કે કોઈ તમારા માટે નથી. તમારે તમારા માટે બોલવું પડશે. તો મારા બધા ટ્રોલ્સ માટે, કૃપા કરીને આ ચાલુ રાખો, પરંતુ યાદ રાખો કે હિન્દુ ધર્મમાં પણ કર્મનો ખ્યાલ છે, અને હું પ્રાઉડ હિન્દુ છું.

બધાને જોઈ રહ્યા છે ભગવાન

નમિતા આગળ કહે છે, તો, તમારી વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો, કારણ કે ભગવાન બધાને જોઈ રહ્યા છે. તમે બધા ગૌરવશાળી અને શિક્ષિત હિન્દુઓ જે માને છે કે ધર્મ એટલે આદર, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ માટે, મારી નકારાત્મક રીલ્સ ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ છે. આ રીલ્સને વાયરલ કરો.

નમિતાએ કહ્યું: મને ટ્રોલિંગ કરવાની આદત છે

નમિતા આ રીલમાં કારમાં બેઠેલી જોવા મળે છે. તેણીએ કેપ્શન આપ્યું કે, હું સવારે 6:30 વાગ્યે બોમ્બેથી નીકળી હતી અને આ રીલ બનાવવા માટે 7 વાગ્યે કાર રોકવી પડી હતી કારણ કે મને સમજાયું કે ચૂપ રહેવું સારી વાત નથી, જ્યારે આદરની વાત આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિએ બોલવું જોઈએ. 

 

જો કાર્યસ્થળે મૂળભૂત માનવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરતી બાબતો બને છે, તો મારે અને આપણે બધાએ બોલવું જોઈએ. મને વ્યક્તિગત ટ્રોલિંગનો વાંધો નથી. હું પાંચ વર્ષથી શાર્ક ટેન્ક પર છું, અને મને તેની આદત પડી ગઈ છે. આ રીલનો હેતુ બધા ગર્વિત ભારતીયોને ખોટી બાબતો સામે બોલવાનું શરૂ કરાવવાનો છે, પછી ભલે તે માનવતાના નામે હોય કે દેશભક્તિના નામે, જય હિંદ.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

