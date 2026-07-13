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Shekhar Suman: શેખર સુમને આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન પર કરી કોમેન્ટ, વીડિયોમાં જુઓ શું શું કહ્યું આમિર ખાન માટે

Shekhar Suman: આમિર ખાને ત્રીજા લગ્ન કર્યા ત્યારથી તે ચર્ચામાં છે. હવે શેખર સુમને પણ તેના શો શેખર ટુનાઈટમાં આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્નની મજાક ઉડાવી છે. શેખર સુમને આમિર ખાન માટે શું કહ્યું છે અને તેના પર લોકો કેવું રિએકશન આપી રહ્યા છે વાંચી લો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:54 AM IST
Shekhar Suman: શેખર સુમને આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન પર કરી કોમેન્ટ, વીડિયોમાં જુઓ શું શું કહ્યું આમિર ખાન માટે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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શેખર સુમને આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન પર કરી કોમેન્ટ, વીડિયોમાં જુઓ શું કહ્યું આમિર માટે
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