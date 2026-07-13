/Shekhar Suman: શેખર સુમને આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન પર કરી કોમેન્ટ, વીડિયોમાં જુઓ શું શું કહ્યું આમિર ખાન માટે

Shekhar Suman: બોલીવુડ એક્ટર શેખર સુમન અત્યારે ઇન્ટરનેટ પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. શેખર સુમનની ચર્ચા એટલા માટે થઈ રહી છે કે તેણે પોતાના શો શેખર ટુનાઇટમાં આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્નની ભારે મજાક ઉડાવી છે. શેખર સુમનનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પણ શેર કરવામાં આવ્યો છે જે વાયરલ થવા લાગ્યો છે. આ વિડીયો પર લોકો કોમેન્ટ કરીને પોતાનું રિએક્શન પણ આપી રહ્યા છે.
શેખર સુમને આમિર ખાન વિશે શું કહ્યું ?
શેખર સુમને તેના શોના એક એપિસોડમાં એવું કહ્યું કે દેશના નેતાઓએ આમિર ખાન પાસેથી ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. શેખર સુમને એવું કહ્યું કે સામાન્ય રીતે લોકો એવું માને છે કે નેતાઓને જ ગઠબંધન કરી સરકાર કેમ ચલાવી તે આવડતું હોય છે પરંતુ દેશના નેતાઓએ આમિર ખાન પાસેથી ગઠબંધન કરવાની કળા શીખવી જોઈએ. તેણે એક પછી એક બે ગઠબંધન કર્યા જે દુર્ભાગ્યવશ તુટી ગયા અને હવે તેણે ત્રીજું ગઠબંધન કર્યું છે. શેખર સુમન એવું પણ કહે છે કે આપણે ત્યાં ડબલ એન્જિન સરકાર બરાબર ચાલી શકતી નથી ત્યાં આમિર ખાન ત્રીપલ એન્જિન સરકાર સરળતાથી ચલાવી રહ્યો છે. શેખર સુમન એવું પણ કહે છે કે આમિર ખાનની આ ટેલેન્ટ અદભુત છે અને તે પોતે પણ અનોખો છે.
5 જુલાઈએ આમિર ખાને કર્યા ત્રીજા લગ્ન
ઉલ્લેખનીય છે કે 5 જુલાઈ 2026 ના રોજ આમિર ખાને ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કર્યા છે. આમિર ખાન અને ગૌરી એકબીજાને 18 મહિના સુધી ડેટ કર્યા અને ત્યાર પછી રિલેશનશિપની જાહેરાત કરી હતી.. અને આ વર્ષમાં આમિર ખાને ગૌરી સાથે ત્રીજા લગ્ન કર્યા છે. આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્નમાં તેના ત્રણેય સંતાનોએ હાજરી આપી હતી. 61 વર્ષે આમિર ખાને ત્રીજા લગ્ન કર્યા તેને લઈને સતત ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.
આમિર ખાનની આગામી ફિલ્મ
ઉલ્લેખનીય છે કે આમિર ખાન હાલ તેના પ્રોડક્શન હાઉસમાં બનેલી ફિલ્મ બંટવારા 1947 માં વ્યસ્ત છે. ફિલ્મમાં સની દેઓલ, શબાના આઝમી, પ્રીતિ ઝિંટા, અલી ફઝલ સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 14 ઓગસ્ટ 2026 ના રોજ રિલીઝ થવાની છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)