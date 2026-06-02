/11 વર્ષ બાદ શિલ્પા શિંદેનો ચોંકાવનારો ખુલાસો! ભાભીજી ઘર પર હૈના પ્રોડ્યુસર પર કર્યો હતો જાતીય સતામણીનો ખોટો કેસ, બોલી- મજબૂરીમાં...

11 વર્ષ બાદ શિલ્પા શિંદેનો ચોંકાવનારો ખુલાસો! 'ભાભીજી ઘર પર હૈ'ના પ્રોડ્યુસર પર કર્યો હતો જાતીય સતામણીનો ખોટો કેસ, બોલી- 'મજબૂરીમાં...'

Shilpa Shinde: ટીવી એક્ટ્રેસ શિલ્પા શિંદેએ તાજેતરમાં જ એક પોડકાસ્ટમાં પોતાના જૂના વિવાદ પર હોશ ઉડાવી દે તેવો ખુલાસો કર્યો છે. તેણે જણાવ્યું કે 'ભાભીજી ઘર પર હૈ' શો છોડ્યા બાદ તેના પર ભારે દબાણ હતું અને તેને કાનૂની લડાઈઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. શિલ્પાએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે તેણે પ્રોડ્યુસર પર સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ (જાતીય સતામણી)નો કેસ કર્યો હતો, જે સાચો નહોતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 02, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 11:51 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

