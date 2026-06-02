/11 વર્ષ બાદ શિલ્પા શિંદેનો ચોંકાવનારો ખુલાસો! ભાભીજી ઘર પર હૈના પ્રોડ્યુસર પર કર્યો હતો જાતીય સતામણીનો ખોટો કેસ, બોલી- મજબૂરીમાં...

Shilpa Shinde Shocking Revelation: પ્રખ્યાત ટીવી એક્ટ્રેસ શિલ્પા શિંદે, જેમણે લોકપ્રિય ટીવી શો 'ભાભીજી ઘર પર હૈ'માં 'અંગૂરી ભાભી'ના પાત્રથી ઘરે-ઘરે મજબૂત ઓળખ બનાવી હતી, તેમણે તાજેતરમાં જ પોતાના કરિયરના એક જૂના અને ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ તબક્કા વિશે પહેલીવાર ખુલીને વાત કરી. તેણે જણાવ્યું કે 'ભાભીજી ઘર પર હૈ' શો છોડ્યા બાદ તેના માટે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગઈ હતી. એક ઇન્ટરવ્યુમાં તેણે કેટલાક એવા દાવા કર્યા છે, જેનાથી આખો મામલો ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં આવી ગયો છે. શિલ્પાએ સ્વીકાર્યું કે તે સમયે તેના પર ખૂબ જ ભારે દબાણ હતું.
સાથે જ તેને ભારે માનસિક તણાવ (મેન્ટલ સ્ટ્રેસ)માંથી પસાર થવું પડ્યું હતું. શિલ્પાએ જણાવ્યું કે 'ભાભીજી ઘર પર હૈ' શોની સફળતા છતાં તેના અને પ્રોડક્શન ટીમ વચ્ચેના સંબંધો બગડવા લાગ્યા હતા. તેનું કહેવું છે કે તેના પર એક એવો કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરવાનું દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું, જેના કારણે તે અન્ય કોઈ પ્રોજેક્ટમાં કામ ન કરી શકે. જ્યારે તેણે આ માનવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ. શિલ્પાના જણાવ્યા મુજબ, તેને વારંવાર એવું પણ કહેવામાં આવ્યું કે જો તે નહીં માને તો તેને કામ નહીં મળે, ત્યારબાદ તેણે એવો નિર્ણય લીધો જે જૂઠાણના પાયા પર ટકેલો હતો.
સેટ પર અચાનક શૂટિંગ બંધ થઈ ગયું
શિલ્પા શિંદેએ જણાવ્યું કે જે શોમાં તે સતત કામ કરી રહી હતી, ત્યાં અચાનક તેનું શૂટિંગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. તેણે કહ્યું કે ગણતરીના દિવસોમાં જ તેના ઘણા એપિસોડનું શૂટિંગ ઉતાવળે પૂરું કરી દેવામાં આવ્યું અને પછી તેને જણાવવામાં આવ્યું કે હવે આગળ શૂટિંગ નહીં થાય. આ પછી મીડિયામાં પણ એવા અહેવાલો આવવા લાગ્યા કે તેને શોમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવી છે. શિલ્પાનું કહેવું છે કે આ બધું તેના માટે ખૂબ જ આઘાતજનક હતું અને તે આ નિર્ણયથી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ હતી, કારણ કે તેને કોઈ સ્પષ્ટ કારણ જણાવવામાં આવ્યું ન હતું. જેના કારણે તે વધુ માનસિક તણાવમાં આવી ગઈ હતી.
કરોડોની નોટિસ અને વધ્યો તણાવ
શિલ્પા શિંદેએ આગળ વાત કરતા જણાવ્યું કે વિવાદ વધ્યા બાદ તેને કેટલીક કાનૂની નોટિસો મળી, જેની રકમ કરોડો રૂપિયામાં હતી. તેનું કહેવું હતું કે તે સમયે તે પોતાને ચારેય બાજુથી ઘેરાયેલી અનુભવતી હતી. તેણે કહ્યું કે જો તે માનસિક રીતે મજબૂત ન હોત, તો કદાચ ખરાબ રીતે ભાંગી પડી હોત. તેના જણાવ્યા અનુસાર તેના વકીલની સ્થિતિ પણ ઘણી ગૂંચવાયેલી હતી અને તેને સમજાતું નહોતું કે આગળ શું થશે. આ આખા મામલાએ તેના જીવનમાં ભારે તણાવ પેદા કર્યો, પરંતુ તે મજબૂત રહી અને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરતી રહી.
ચોંકાવનારો સૌથી મોટો ખુલાસો
ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન શિલ્પા શિંદેએ સૌથી મોટો ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે તેણે તે સમયે શોના પ્રોડ્યુસર પર સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટનો કેસ કર્યો હતો, પરંતુ તે સાચો નહોતો. આ વાત સાંભળીને દરેક વ્યક્તિ દંગ રહી ગઈ. તેણે કહ્યું કે તે સમયે પરિસ્થિતિ એવી બની ગઈ હતી કે તેણે મજબૂરીમાં આ પગલું ભરવું પડ્યું હતું, કારણ કે તેની પાસે કોઈ રસ્તો બચ્યો નહોતો. આ દરમિયાન શિલ્પા ખૂબ જ ઇમોશનલ પણ જોવા મળી હતી અને પોતાની વાત રાખતા રાખતા તે ભાંગી પડતી દેખાઈ હતી. શિલ્પાએ જણાવ્યું કે બાદમાં બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું અને મામલો સંપૂર્ણપણે શાંત પડી ગયો.
એક્ટ્રેસે 11 વર્ષ બાદ જણાવ્યું સત્ય
આ સમાધાન પછી તેના બાકીના તમામ પૈસા તેને મળી ગયા હતા. કોન્ટ્રાક્ટ પછી એવું નક્કી થયું હતું કે બંને તરફથી મીડિયામાં કોઈ નિવેદન આપવામાં આવશે નહીં. શિલ્પાએ કહ્યું કે હવે સમયની સાથે સંબંધો સામાન્ય થઈ ગયા છે અને જૂની વાતો પાછળ છૂટી ગઈ છે. એક્ટ્રેસે કહ્યું કે આ સમગ્ર મામલા પર તે લગભગ 11 વર્ષ પછી ખુલીને બોલી રહી છે. તેનું કહેવું છે કે તે ગાળામાં તેને લાગ્યું હતું કે જો તે ચૂપ રહેશે તો તેનું કરિયર ખતમ થઈ શકે છે. તેણે એ પણ જણાવ્યું કે તેને ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી બેન (પ્રતિબંધિત) પણ કરવામાં આવી હતી. તે સમય તેના જીવનનો સૌથી મુશ્કેલ તબક્કો હતો, જેને તે ક્યારેય ભૂલી શકે તેમ નથી.