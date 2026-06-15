Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવ્યા ચોંકાવનારા સમાચાર, કુમકુમ ભાગ્ય ફેમ અભિનેત્રીએ જીવન ટૂંકાવ્યું

ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવ્યા ચોંકાવનારા સમાચાર, 'કુમકુમ ભાગ્ય' ફેમ અભિનેત્રીએ જીવન ટૂંકાવ્યું

ટીવી અને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની જાણીતી અભિનેત્રી સુચિતા ઉગલેએ આપઘાત કર્યો છે. આ ઘટનાથી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આઘાત છવાયો છે. હાલ પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 15, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:32 PM IST
ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવ્યા ચોંકાવનારા સમાચાર, 'કુમકુમ ભાગ્ય' ફેમ અભિનેત્રીએ જીવન ટૂંકાવ્યું

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ચોંકાવનારા સમાચાર, 'કુમકુમ ભાગ્ય' ફેમ અભિનેત્રીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
Sanchita Ugale1 min ago
2
daughter1 min ago
3
Tractor rally15 min ago
4
Chabahar Port17 min ago
5
Budha Shukra Yuti49 min ago