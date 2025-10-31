હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા 'શોલે'ના સ્ટાર ધર્મેન્દ્ર, ચાહકોમાં વધી ચિંતા, સામે આવ્યું કારણ
Dharmendra Admits In Hospital: બોલીવુડના હી-મેન તરીકે જાણીતા પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ચાહકો અભિનેતાના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા પાછળના કારણને લઈને ચિંતિત છે.
Dharmendra Admits In Hospital: બોલિવૂડમાંથી ચિંતાજનક સમાચાર આવી રહ્યા છે. હિન્દી સિનેમાના હી-મેન તરીકે જાણીતા પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને મુંબઈની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ સમાચાર આવતાની સાથે જ ચાહકો ચિંતિત થઈ ગયા છે. ચાહકો જાણવા માંગતા હતા કે ધર્મેન્દ્રને શું થયું છે. લોકોની ચિંતા જોઈને, પરિવારે અભિનેતાના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું કારણ સ્પષ્ટ કર્યું છે.
ધર્મેન્દ્રને રૂટિન ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, અભિનેતાના પરિવારના નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી અને અભિનેતાને રૂટિન ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અભિનેતાની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને, ઘણા ટેસ્ટ જરૂરી છે, જેના કારણે તેમને દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કોઈ અભિનેતાને જોયો હશે અને આ સમાચાર બનાવટી બનાવ્યા હશે, પરંતુ ધર્મેન્દ્ર સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે.
ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ
પ્રખ્યાત બોલિવૂડ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ધર્મેન્દ્રને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ સમાચાર આવતાની સાથે જ તેમના ચાહકો અને ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ. જોકે, ધર્મેન્દ્રના પરિવાર અને નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે આ કંઈ ગંભીર નથી. તેમણે કહ્યું કે તે ફક્ત એક રૂટિન ચેકઅપ હતું.
ઘણી સુપરહિટ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું
ડોકટરો તેમના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખી રહ્યા છે અને તેઓ સ્વસ્થ છે. મહત્વનું છે કે ધર્મેન્દ્રએ "શોલે," "ચુપકે ચુપકે," "ધરમવીર," "ડ્રીમ ગર્લ," અને "યમલા પગલા દીવાના" જેવી ઘણી સુપરહિટ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે.
